«Арджеш» — «Вииторул». Прогноз на матч чемпионата Румынии (12.02.2021)

1613008707

сегодня, 04:58

В 21-м туре чемпионата Румынии «Арджеш» на своем стадионе принимает «Вииторул». Предлагаем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Вииторул» является фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев в БК Мелбет можно с коэффициентом 2.1. В то же время коэффициент на победу гостей составляет 3.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 3.2.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.07. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно с коэффициентом 1.75.

Форма команд

«Арджеш», несмотря на 12-е место в чемпионате, начал показывать хорошие результаты и имеет хорошую беспроигрышную серию в турнире. Команда постепенно поднимается по турнирной таблице и имеет хорошие шансы попасть в первую восьмёрку. В последних турах «Арджеш» сыграл вничью с «Университатей» (1:1) и одержал победу над «Астрой» (2:0).

«Вииторул» за последние пару недель существенно сдал. Чтобы вернуться к стабильным результатам, которые клуб, идущий на 10-м месте, показывал еще месяц назад, тренерскому штабу необходимо перезагрузить команду и подготовить её к будущим матчам.

Информация для ставок

«Вииторул» не может победить семь матчей подряд

В восьми последних выездных матчах «Вииторул» не смог забить больше одного мяча

Единственный матч в истории между этими командами закончился вничью (2:2)

«Арджеш» не проигрывает на протяжении уже шести матчей

Прогноз

Команды находятся по соседству в турнирной таблице, их разделяет всего два очка. Предполагаем, что матч будет напряженным и скудным на голевые моменты, так как на первый план ставится результат. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.75.