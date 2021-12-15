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«Славен Белупо» — «Локомотива». Прогноз на матч чемпионата Хорватии (17.12.2021)

сегодня, 22:30

В рамках 20-го тура Высшей хорватской лиги мы увидим сражение «Славена Белупо» с загребской «Локомотивой». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.973.292.42
Мелбет 2.88 3.32 2.40
1XBET 2.88 3.32 2.40

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче нет. В букмекерской конторе Мелбет можно взять победу «Славена Белупо» по коэффициенту 2.95. В случае победы «Локомотивы» зайдет коэффициент 2.36. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.94. Тотал меньше 2.5 можно поставить по 1.84. В обмен голами можно поверить по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Славен Белупо» после 19 поединков находится на девятом месте в турнирной таблице с отрывом в девять очков от последнего места. Команда выигрывает не часто, последний успех зафиксирован в 18-м туре в игре с «Истрой 1961». В последнем поединке было разгромное поражение от загребского «Динамо» (0:3).

«Локомотива» занимает шестое место и также не радует болельщиков победами. В двух минувших турах были зафиксированы домашние ничьи, сначала с «Шибеником» (1:1), а затем и с «Хайдуком» (3:3).

Информация для ставок

  • «Славен Белупо» выиграл всего один раз в последних пяти матчах
  • Безвыигрышная серия «Локомотивы» составляет пять игр (три ничьих два поражения)
  • Три минувшие очные встречи завершились победой «Локомотивы»
  • Девять из десяти последних поединков «Славена Белупо» и семь из девяти «Локомотивы» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Здесь нас не ожидает игра высокого уровня. Скорее всего, на поле будет много единоборств и фолов, но это не должно помешать командам обменяться забитыми голами. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.53 1.76 2.04
Мелбет 1.81 2.04
1XBET 1.81 2.04
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