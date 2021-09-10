«Слиго Роверс» — «Сэйнт Патрикс». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (10.09.2021)

«Слиго Роверс» сыграет против «Сэйнт Патрикса» в рамках очередного тура чемпионата Ирландии. Этот поединок запланирован на 10 сентября 2021 года. Матч состоится в 21:45. В нынешнем сезоне «Патрикс» отлично ворвался в чемпионат, команда имеет шансы на завоевание чемпионского титула и она не намерена уступать его другим клубам. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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2 : 0
77’
сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Сэйнт Патрикс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 3.00 и на ничейный исход по коэффициенту 3.10.
Форма команд
«Слиго Роверс» в нынешнем сезоне расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 11 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в семи матчах. У клуба в активе 28 забитых и 18 пропущенных. В последних матчах «Слиго» не показывает хороший уровень футбола. В матчах чемпионата команда давно не побеждала, в последнее время у клуба большие неприятности, команда мало забивает и много пропускает.
«Сэйнт Патрикс» набрал 50 баллов и находится на второй строчке. У команды отличные шансы на завоевание чемпионского титула, до развязки осталось не так уж и много матчей. Клуб выиграл 15 поединков, пять раз сыграл вничью и проиграл в шести матчах. У клуба в активе 46 забитых и 30 пропущенных. В последних матчах «Патрикс» смотрится неплохо, команда смело играет в атаку и старается забивать как можно больше, чтобы опередить конкурентов.
Информация для ставок
- «Сэйнт Патрикс» победил в четырех матчах из последних пяти
- «Слиго Роверс» не побеждает восемь игр кряду
- «Патрикс» забил 12 голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Слиго Роверс» находится в ужасной форме. Клуб постоянно пропускает и очень мало забивает, также у команды одни поражения в последних играх. «Сэйнт Патрикс» может забрать самые легкие три балла за последнее время. Идеальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.55.