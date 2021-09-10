«Слиго Роверс» — «Сэйнт Патрикс». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (10.09.2021)

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сегодня, 19:54

«Слиго Роверс» сыграет против «Сэйнт Патрикса» в рамках очередного тура чемпионата Ирландии. Этот поединок запланирован на 10 сентября 2021 года. Матч состоится в 21:45. В нынешнем сезоне «Патрикс» отлично ворвался в чемпионат, команда имеет шансы на завоевание чемпионского титула и она не намерена уступать его другим клубам. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Сэйнт Патрикс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 3.00 и на ничейный исход по коэффициенту 3.10.

Форма команд

«Слиго Роверс» в нынешнем сезоне расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 11 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в семи матчах. У клуба в активе 28 забитых и 18 пропущенных. В последних матчах «Слиго» не показывает хороший уровень футбола. В матчах чемпионата команда давно не побеждала, в последнее время у клуба большие неприятности, команда мало забивает и много пропускает.

«Сэйнт Патрикс» набрал 50 баллов и находится на второй строчке. У команды отличные шансы на завоевание чемпионского титула, до развязки осталось не так уж и много матчей. Клуб выиграл 15 поединков, пять раз сыграл вничью и проиграл в шести матчах. У клуба в активе 46 забитых и 30 пропущенных. В последних матчах «Патрикс» смотрится неплохо, команда смело играет в атаку и старается забивать как можно больше, чтобы опередить конкурентов.

Информация для ставок

«Сэйнт Патрикс» победил в четырех матчах из последних пяти

«Слиго Роверс» не побеждает восемь игр кряду

«Патрикс» забил 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Слиго Роверс» находится в ужасной форме. Клуб постоянно пропускает и очень мало забивает, также у команды одни поражения в последних играх. «Сэйнт Патрикс» может забрать самые легкие три балла за последнее время. Идеальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.55.