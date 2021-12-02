«Спартак» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (04.12.2021)

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вчера, 11:35

Интересную встречу двух команд подарит нам 17-й тур чемпионата России. Московский «Спартак» примет на своем поле «Ахмат». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.94. Победа «Ахмата» оценивается в 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

Московский «Спартак» плетется в середине турнирной таблицы РПЛ и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Тренерское кресло под Руем Виторией заметно шатается, но руководство вряд ли будет принимать решение по результатам декабря. Команда идет на 10-м месте с 20 очками, чем разочаровывает фанатов. В двух прошлых матчах чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) и проиграл на выезде «Краснодару» (1:2).

«Ахмат» проводит отличный отрезок в сезоне и в пяти последних матчах РПЛ набрал 12 очков. Это позволяет команде занимать на данный момент седьмое место с 24 очками, что является неплохим результатом для клуба из Грозного. В предстоящем матче несколько игроков не смогут помочь коллективу ввиду различных травм. В предыдущей встрече чемпионата «Ахмат» выиграл на своем поле у «Ростова» (2:0), а ранее обыграл на выезде «Локомотив» (2:1).

Информация для ставок

Девять последних матчей «Спартака» во всех турнирах закончились исходом «обе забьют»

«Ахмат» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

«Спартак» выиграл пять из шести последних встреч с «Ахматом»

Пять из шести последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Спартак» давно не побеждал и в предстоящей встрече футболисты приложат все усилия, чтобы прервать неприятную серию в чемпионате России. Предлагаем поверить в «народную команду» и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.94.