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«Спартак» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (04.12.2021)

вчера, 11:35

Интересную встречу двух команд подарит нам 17-й тур чемпионата России. Московский «Спартак» примет на своем поле «Ахмат». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.554.18
Фонбет 1.90 3.55 4.10
Мелбет 1.98 3.70 4.12
BetBoom 1.91 3.70 4.20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.94. Победа «Ахмата» оценивается в 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

Московский «Спартак» плетется в середине турнирной таблицы РПЛ и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Тренерское кресло под Руем Виторией заметно шатается, но руководство вряд ли будет принимать решение по результатам декабря. Команда идет на 10-м месте с 20 очками, чем разочаровывает фанатов. В двух прошлых матчах чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) и проиграл на выезде «Краснодару» (1:2).

«Ахмат» проводит отличный отрезок в сезоне и в пяти последних матчах РПЛ набрал 12 очков. Это позволяет команде занимать на данный момент седьмое место с 24 очками, что является неплохим результатом для клуба из Грозного. В предстоящем матче несколько игроков не смогут помочь коллективу ввиду различных травм. В предыдущей встрече чемпионата «Ахмат» выиграл на своем поле у «Ростова» (2:0), а ранее обыграл на выезде «Локомотив» (2:1).

Информация для ставок

  • Девять последних матчей «Спартака» во всех турнирах закончились исходом «обе забьют»
  • «Ахмат» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде
  • «Спартак» выиграл пять из шести последних встреч с «Ахматом»
  • Пять из шести последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Спартак» давно не побеждал и в предстоящей встрече футболисты приложат все усилия, чтобы прервать неприятную серию в чемпионате России. Предлагаем поверить в «народную команду» и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.94.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.56 1.83 2.07 1.43 2.99
Мелбет 1.86 2.09
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
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Все комментарии
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вчера в 15:57
Футбольный клуб Спартак (Москва) выиграет матч.
5pws8f36nwks
5pws8f36nwks
вчера в 15:04
Футбольный клуб Спартак (Москва) одержит победу.
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