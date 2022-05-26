«Спартак» Москва – «Динамо» Москва. Прогноз на финал Кубка России (29.05.2022)

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26 мая 2022, 17:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Динамо». Сделать ставку на победу «бело-синих» можно по коэффициенту 2.5. Победа «Спартака» оценивается за 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

Московский «Спартак» провалил нынешний сезон РПЛ и закончил его в середине турнирной таблице, что не может радовать болельщиков и руководство, которое ожидало совсем другой результат. Тем не менее, клуб имеет отличную возможность реабилитироваться и побороться за Кубок России, в финал которого он вышел, приложив немало усилий. Последние два матча «Спартака» в чемпионате завершились поражением от «Химок» (1:2) и ничейным результатом с «Зенитом» (1:1).

«Динамо» Москва провело неплохой сезон, но провалило концовку чемпионата и по итогу с набранными 53 очками заняло третью позицию в чемпионате. Однако коллектив уверенно прошелся по предыдущим этапам Кубка России, и проиграть финал было бы обидно, а трофей компенсировал бы неудачный отрезок в конце нынешнего футбольного года. В прошлом матче «Динамо» разгромно проиграло на своем поле «Сочи» (1:5), а ранее разошлось миром с «Локомотивом» (3:3).

Информация для ставок

«Спартак» проиграл всего три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Динамо» Москва выиграло всего один матч из шести последних во всех турнирах

«Динамо» выиграло только два матча у «Спартака» из последних десяти встреч

В девяти из десяти последних поединков между клубами не было забито больше трех мячей за игру

Прогноз

«Спартак» более ровно завершил сезон и провел хороший домашний матч с «Зенитом» на фоне разгромных поражений «Динамо» в заключительных турах. Предлагаем сделать выбор в пользу «красно-белых» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.8.