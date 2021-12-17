«Специа» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (19.12.2021)

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17 декабря 2021, 23:39

Итальянская Серия А в самом разгаре — в поединке 18-го тура на поле выйдут «Специа» и «Эмполи». Мы предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

В данной встрече букмекеры предлагают абсолютно одинаковые коэффициенты на оба клуба. Поставить на их победы можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Фонбет. Если же будет зафиксирован ничейный результат, то порадует коэффициент 3.66.

Форма команд

«Специа» не может выиграть уже длительный период времени. Отличный шанс прервать негативную серию был в Кубке, где команда дома принимала «Лечче», но и здесь зацепиться за положительный результат не получилось — поражение (0:2).

«Эмполи» радует своих болельщиков результативным и содержательным футболом. Команда редко проигрывает и находится на восьмом месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

• Безвыигрышная серия «Специи» насчитывает пять игр

• «Эмполи» не проигрывает пять матчей подряд (четыре победы и ничья)

• Пять из шести минувших очных матчей завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Предполагаем, что гости будут всю игру активно атаковать ворота соперника и увезут домой очередные три очка. Рекомендуем взять победу «Эмполи» по коэффициенту 2.6 в БК Фонбет.