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«Специа» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (19.12.2021)

17 декабря 2021, 23:39

Итальянская Серия А в самом разгаре — в поединке 18-го тура на поле выйдут «Специа» и «Эмполи». Мы предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Италия. Серия А 2021/2022
Специа
Эмполи
1 : 1
завершен
19 декабря 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.773.712.55
Фонбет 2.70 3.45 2.55
Мелбет 2.84 3.59 2.50
1XBET 2.94 3.70 2.46
BetBoom 2.68 3.63 2.56

Ставки букмекеров

В данной встрече букмекеры предлагают абсолютно одинаковые коэффициенты на оба клуба. Поставить на их победы можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Фонбет. Если же будет зафиксирован ничейный результат, то порадует коэффициент 3.66.

Форма команд

«Специа» не может выиграть уже длительный период времени. Отличный шанс прервать негативную серию был в Кубке, где команда дома принимала «Лечче», но и здесь зацепиться за положительный результат не получилось — поражение (0:2).

«Эмполи» радует своих болельщиков результативным и содержательным футболом. Команда редко проигрывает и находится на восьмом месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

• Безвыигрышная серия «Специи» насчитывает пять игр
• «Эмполи» не проигрывает пять матчей подряд (четыре победы и ничья)
• Пять из шести минувших очных матчей завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Предполагаем, что гости будут всю игру активно атаковать ворота соперника и увезут домой очередные три очка. Рекомендуем взять победу «Эмполи» по коэффициенту 2.6 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.00 1.28 2.39 1.64 1.89 2.03
Мелбет 2.50 1.56
1XBET 1.25 4.15
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Gahi
Gahi
18 декабря 2021 в 08:11
Матч между командами "Специа" и "Эмполи" должен получиться результативным, тотал больше 2,5. Удачи
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