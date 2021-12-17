«Специа» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (19.12.2021)

Итальянская Серия А в самом разгаре — в поединке 18-го тура на поле выйдут «Специа» и «Эмполи». Мы предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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1 : 1
завершен
19 декабря 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
В данной встрече букмекеры предлагают абсолютно одинаковые коэффициенты на оба клуба. Поставить на их победы можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Фонбет. Если же будет зафиксирован ничейный результат, то порадует коэффициент 3.66.
Форма команд
«Специа» не может выиграть уже длительный период времени. Отличный шанс прервать негативную серию был в Кубке, где команда дома принимала «Лечче», но и здесь зацепиться за положительный результат не получилось — поражение (0:2).
«Эмполи» радует своих болельщиков результативным и содержательным футболом. Команда редко проигрывает и находится на восьмом месте в турнирной таблице.
Информация для ставок
• Безвыигрышная серия «Специи» насчитывает пять игр
• «Эмполи» не проигрывает пять матчей подряд (четыре победы и ничья)
• Пять из шести минувших очных матчей завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Предполагаем, что гости будут всю игру активно атаковать ворота соперника и увезут домой очередные три очка. Рекомендуем взять победу «Эмполи» по коэффициенту 2.6 в БК Фонбет.