«Спорт Ресифи» — «Америка Минейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (11.11.2021)

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10 ноября 2021, 18:46

«Спорт Ресифи» примет «Америку» в рамках 31-го тура бразильской Серии А. Поединок запланирован на 11 ноября 2021 года. Матч пройдет на стадионе «Илья-ду-Ретиру» в Ресифи. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Америка». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.10, а победа «Спорта» идёт по коэффициенту 2.95.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.95.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Спорт Ресифи» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого бразильского клуба 30 баллов. Команда выиграла семь матчей, девять раз играла вничью и проиграла в 15 поединках. У «Спорта» 17 забитых и 28 пропущенных. В последних матчах «Спорт» проиграл «Флуминенсе», а также выиграл у «Атлетико Гойаниенсе» и уступил «Брагантино».

«Америка» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого бразильского клуба 38 очков. Команда выиграла девять матчей, 11 раз играла вничью и проиграла в десяти поединках. У клуба 29 забитых и 31 пропущенный мяч. В последних матчах «Америка» уступила «Атлетико Минейро», а также выиграла у «Форталезы» и «Сантоса».

Информация для ставок

«Америка» выиграла два матча из последних пяти

У «Спорта» три поражения в пяти последних матчах

«Америка» забила четыре гола в последних трех матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на обе команды забьют и «Америка» не проиграет по коэффициенту 2.50. «Спорт» находится в плохой форме и может уступить в грядущем поединке.