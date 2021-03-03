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«Стандард» — «Брюгге». Прогноз на матч Кубка Бельгии (04.03.2021)

вчера, 21:38

«Стандард» и «Брюгге» в очном противостоянии разыграют путевку в полуфинал Кубка Бельгии. Предлагаем прогноз и обзор линии, которую выставили букмекеры на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.453.512.10
Fonbet 3.15 3.55 2.20

Ставки букмекеров

Вполне ожидаемо «Брюгге» идет фаворитом этой пары. Поставить на победу гостей БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.12. Вероятность успеха «Стандарда» оценивается в 3.32, а ничья котируется на отметке 3.54.

Что касается результативности, то здесь букмекер опубликовал практически равную линию. Вариант со ставкой на ТБ (2,5) идет по коэффициенту 1.95, ТМ (2,5) – 1.85.

Форма команд

«Стандард» с трудом пробился в четвертьфинал кубковых соревнований. На стадии 1/8 финала клуб из города Льеж только в серии пенальти смог победить «Кортрейк» (2:1).

В турнирной таблице чемпионата «Стандард» выпал из первой восьмерки, опустившись на десятую строчку рейтинга.

В феврале «Брюгге» столкнулся со вспышкой COVID-19. В Лиге Европы команда пропустила в 1/8 финала киевское «Динамо».

Теперь бельгийский гранд может сосредоточиться на внутренних турнирах. В 1/8 финала «черно-синие» не испытали проблем в домашней игре с «Антверпеном» (3:1).

Информация для ставок

  • В активе «Брюгге» шесть побед в семи прошлых гостевых матчах
  • «Стандард» не побеждал в трех последних поединках на своем поле
  • Последняя очная встреча соперников завершилась домашней победой «Брюгге» (3:1)

Прогноз

«Стандард» очень нестабильно проводит этот сезон. У хозяев этой встречи мало шансов выбить из турнира мотивированного фаворита. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Брюгге» с форой (0) по коэффициенту 1.63 в БК Бетсити.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.453.512.10
Fonbet 3.15 3.55 2.20
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 21:39
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Стандард»
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