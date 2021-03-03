«Стандард» — «Брюгге». Прогноз на матч Кубка Бельгии (04.03.2021)

«Стандард» и «Брюгге» в очном противостоянии разыграют путевку в полуфинал Кубка Бельгии. Предлагаем прогноз и обзор линии, которую выставили букмекеры на этот матч.
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сегодня, 22:45
Ставки букмекеров
Вполне ожидаемо «Брюгге» идет фаворитом этой пары. Поставить на победу гостей БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.12. Вероятность успеха «Стандарда» оценивается в 3.32, а ничья котируется на отметке 3.54.
Что касается результативности, то здесь букмекер опубликовал практически равную линию. Вариант со ставкой на ТБ (2,5) идет по коэффициенту 1.95, ТМ (2,5) – 1.85.
Форма команд
«Стандард» с трудом пробился в четвертьфинал кубковых соревнований. На стадии 1/8 финала клуб из города Льеж только в серии пенальти смог победить «Кортрейк» (2:1).
В турнирной таблице чемпионата «Стандард» выпал из первой восьмерки, опустившись на десятую строчку рейтинга.
В феврале «Брюгге» столкнулся со вспышкой COVID-19. В Лиге Европы команда пропустила в 1/8 финала киевское «Динамо».
Теперь бельгийский гранд может сосредоточиться на внутренних турнирах. В 1/8 финала «черно-синие» не испытали проблем в домашней игре с «Антверпеном» (3:1).
Информация для ставок
- В активе «Брюгге» шесть побед в семи прошлых гостевых матчах
- «Стандард» не побеждал в трех последних поединках на своем поле
- Последняя очная встреча соперников завершилась домашней победой «Брюгге» (3:1)
Прогноз
«Стандард» очень нестабильно проводит этот сезон. У хозяев этой встречи мало шансов выбить из турнира мотивированного фаворита. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Брюгге» с форой (0) по коэффициенту 1.63 в БК Бетсити.
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