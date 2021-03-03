«Стандард» — «Брюгге». Прогноз на матч Кубка Бельгии (04.03.2021)

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вчера, 21:38

«Стандард» и «Брюгге» в очном противостоянии разыграют путевку в полуфинал Кубка Бельгии. Предлагаем прогноз и обзор линии, которую выставили букмекеры на этот матч.

Ставки букмекеров

Вполне ожидаемо «Брюгге» идет фаворитом этой пары. Поставить на победу гостей БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.12. Вероятность успеха «Стандарда» оценивается в 3.32, а ничья котируется на отметке 3.54.

Что касается результативности, то здесь букмекер опубликовал практически равную линию. Вариант со ставкой на ТБ (2,5) идет по коэффициенту 1.95, ТМ (2,5) – 1.85.

Форма команд

«Стандард» с трудом пробился в четвертьфинал кубковых соревнований. На стадии 1/8 финала клуб из города Льеж только в серии пенальти смог победить «Кортрейк» (2:1).

В турнирной таблице чемпионата «Стандард» выпал из первой восьмерки, опустившись на десятую строчку рейтинга.

В феврале «Брюгге» столкнулся со вспышкой COVID-19. В Лиге Европы команда пропустила в 1/8 финала киевское «Динамо».

Теперь бельгийский гранд может сосредоточиться на внутренних турнирах. В 1/8 финала «черно-синие» не испытали проблем в домашней игре с «Антверпеном» (3:1).

Информация для ставок

В активе «Брюгге» шесть побед в семи прошлых гостевых матчах

«Стандард» не побеждал в трех последних поединках на своем поле

Последняя очная встреча соперников завершилась домашней победой «Брюгге» (3:1)

Прогноз

«Стандард» очень нестабильно проводит этот сезон. У хозяев этой встречи мало шансов выбить из турнира мотивированного фаворита. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Брюгге» с форой (0) по коэффициенту 1.63 в БК Бетсити.

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