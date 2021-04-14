«Сток Сити» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.04.2021)

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вчера, 07:10

«Сток Сити» дома сыграет с «Престоном» в рамках 42-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Сток Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.2) и на победу «Престона» (3.9).

Форма команд

«Сток Сити» набрал 55 очков и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. Клуб имеет в активе 14 побед, 13 ничьих и 14 поражений. В активе команды также 45 забитых и 46 пропущенных мячей. «Сток» неуверенно играет в последних матчах и часто теряет очки.

«Престон» выступает хуже своего соперника, у клуба 48 очков и 16-я строчка в чемпионате. Команда выиграла 14 матчей, 6 раз сыграла вничью и проиграла в 21 поединке. «Престон» в этом сезоне забил 41 гол и пропустил 55 мячей. «Престон» находится в плохой форме и практически не побеждает в последних матчах.

Информация для ставок

«Престон» проиграл 4 из последних 6 матчей

«Сток Сити» не проигрывал в 3 из последних 5 матчей

У «Престона» 9 гостевых побед в 20 матчах сезона

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют, по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на победу «Сток Сити» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.9.

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