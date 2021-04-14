«Сток Сити» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.04.2021)

«Сток Сити» дома сыграет с «Престоном» в рамках 42-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.
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17 апреля 2021, 14:30
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Сток Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.2) и на победу «Престона» (3.9).
Форма команд
«Сток Сити» набрал 55 очков и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. Клуб имеет в активе 14 побед, 13 ничьих и 14 поражений. В активе команды также 45 забитых и 46 пропущенных мячей. «Сток» неуверенно играет в последних матчах и часто теряет очки.
«Престон» выступает хуже своего соперника, у клуба 48 очков и 16-я строчка в чемпионате. Команда выиграла 14 матчей, 6 раз сыграла вничью и проиграла в 21 поединке. «Престон» в этом сезоне забил 41 гол и пропустил 55 мячей. «Престон» находится в плохой форме и практически не побеждает в последних матчах.
Информация для ставок
- «Престон» проиграл 4 из последних 6 матчей
- «Сток Сити» не проигрывал в 3 из последних 5 матчей
- У «Престона» 9 гостевых побед в 20 матчах сезона
Прогноз
Актуальная ставка на игру — обе команды забьют, по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на победу «Сток Сити» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.9.
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