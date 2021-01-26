«Суонси» — «Брентфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.01.2021)

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26 января 2021, 21:28

«Суонси» в 26-м туре Чемпионшипа принимает на своем поле «Брентфорд». Данный матч можно смело назвать центральным в этот игровой день. Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч, который состоится 27 января 2021 года.

Ставки букмекеров

«Суонси» занимает одну из лидирующих позиций в чемпионате и принимает «Брентфорд», который находится ниже всего на две строчки. Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям. На победу «Брентфорда» можно поставить с коэффициентом 2.65. На успех «Суонси» коэффициент достигает 2.8. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии (коэффициент 3.2).

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2.5 можно поставить с коэффициентом 2.28. Если вы верите, что встреча окажется не результативной, то коэффициент на ТМ 2.5 составляет 1.63.

Форма команд

Суонси расположился на 2-м месте турнирной таблице и продолжает набирать очки, чтобы спустя несколько лет вернуться в АПЛ . Команда показывает отличные результаты. В прошлом туре был обыгран «Барнсли» (0:2), а несколько ранее и «Уотфорд» (2:1). Чтобы продолжить свою серию без поражений, хозяевам достаточно не проиграть нынешний матч, а еще лучше положить 3 пункта в копилку.

«Брентфорд» находится в потрясающей форме. Команда проигрывала последний раз еще в середине декабря прошлого года. Результатом этого является 4-е место в чемпионате и отставание от Суонси всего на 2 очка. В прошлых турах были одержаны домашние победы над «Лутон Таун» (1:0) и «Борнмутом» (2:1).

Информация для ставок

· «Брентфорд» побеждает четыре игры подряд в Чемпионшипе

· «Суонси» не проигрывает уже семь матчей во всех турнирах.

· Из последних 5 матчей между командами на поле «Суонси» четыре закончились победой хозяев и лишь один раз триумф праздновали гости

· Последний раз «Суонси» проиграл матч на своем поле в октябре 2020 года.

Прогноз

Обе команды сражаются за плей-офф, терять очки не захочет никто. Однако мы предполагаем, что в этом поединке случится результативная ничья. Сделать ставку на этот исход можно в букмекерской конторе Мелбет за 3.2. Нас ждет интересный и захватывающий поединок.