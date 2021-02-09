«Суонси» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка Англии (10.02.2021)

10 февраля «Суонси» и «Манчестер Сити» в очном противостоянии разыграют путевку в четвертьфинал Кубка Англии.
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завтра, 20:30
Ставки букмекеров
Поставить на победу «Манчестер Сити» в этой игре букмекерская контора Фонбет предлагает с коэффициентом 1.27. Вероятность ничьи оценивается котировкой 6.65, а победа «Суонси» идет за 6.65.
Больше шансов букмекеры отводят на то, что матч получится результативным. Ставки на ТБ(2,5) можно сыграть с коэффициентом 1.53, ТМ(2,5) – 2.44.
Форма команд
На предыдущей стадии Кубка Англии «Суонси» справился с «Ноттингем Форест», одержав уверенную победу на домашней арене (5:1). После этого валлийский клуб провел три успешных матча в Чемпионшипе, обыграв «Ротерхэм» (3:1) и «Норвич» (2:0), а также разделив очки с «Брентфордом» (1:1) в домашней игре.
В чемпионате «лебеди» ведут борьбу за повышение в классе. После 27 сыгранных туров «Суонси» набрал 53 очка и занял промежуточное третье место в турнирной таблице.
В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Челтенхэм» (3:1). Затем команда одержала три виктории кряду в АПЛ. На минувших выходных «горожане» разгромили в гостях «Ливерпуль» (4:1), тем самым укрепив позицию лидера в турнирной таблице.
Перед этим «Сити» без пропущенных голов победил «Вест Бромвич» (5:0), «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Бернли» (2:0).
Информация для ставок
• «Манчестер Сити» выиграл 14 последних матчей во всех турнирах
• «Суонси» проиграл четыре прошлых матча «Сити» на своем поле
• В шести предыдущих очных встречах команд сыграла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
«Манчестер Сити» находится в великолепной форме. Команда показывает результативную игру в атаке и надежно обороняется. «Суонси» тоже неплохо выступает, но на уровне Чемпионшипа.
Предлагаем взять комбинированную ставку на победу «Манчестер Сити» и тотал больше (2,5) голов с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.