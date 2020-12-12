«Тамбов» — «Рубин»: прогноз на матч российской Премьер-Лиги (13.12.2020)

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вчера, 13:33

«Тамбов» играет крайне неудачно в последних играх. Сумеет ли команда оказать достойное сопротивление «Рубину»?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает, что у хозяев поля нет абсолютно никаких шансов. Их победа котирована на отметке 21,00, ничья представлена коэффициентом 8,10, а победа гостей котируется отметкой 1,17.

Тотал представлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 1,56, а меньше котируется за 2,57.

Форма команд

«Тамбов» проиграл пять поединков кряду. Атмосфера в клубе очень напряженная. Необходимо сделать все от себя зависящее, чтобы все-таки начать демонстрировать свой реальный уровень. Команда находится на пятнадцатой позиции. Отрыв от спасительной зоны составляет уже семь очков.

«Рубин» не может похвастаться особыми успехами в рамках этого сезона. Всего десятая позиция при далеко не самой идеальной игре. Одна победа у команды в пяти последних проведенных поединках. Удалось переиграть ЦСКА (1:0). В прошлом туре снова последовало поражение от московского «Локомотива». Отрыв от места в топ-4 составляет шесть очков. Как только коллектив из Казани сумеет решить свои проблемы в обороне, то результаты начнут улучшаться.

Информация для ставок

• «Тамбов» проиграл шесть из 10 последних домашних поединков

• «Рубин» выиграл пять из 10 последних выездных матчей

• За последний год команды встречались четыре раза. Три ничьи и одна победа на счету «Рубина»

Прогноз

У «Тамбова» полностью разладилась игра. Не хватает надежности в обороне, да и с креативом в атаке есть серьезные проблемы. Необходимо в ближайших встречах улучшать свои результаты, иначе борьбы за выживание избежать не удастся.

«Рубин» в данном противостоянии должен набирать три очка и сделать это уверенно. Только таким образом удастся вернуть уверенность в собственных силах. Мы не верим в то, что игра раскроется. Предлагаем сыграть победу «Рубина» плюс тотал меньше 4,5 мячей с коэффициентом 1,54.