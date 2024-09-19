«Кальяри» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (20.09.2024)

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19 сентября 2024, 23:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Кальяри». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Эмполи» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.

Форма команд

За два тура «Кальяри» набрал лишь два очка, что нельзя назвать хорошим результатом, который ждали болельщики. Чтобы не иметь проблемы с зоной вылета в середине сезона, команде уже сейчас нужно начинать побеждать и в этом поединке шансы на три балла определенно будут. Два последних матча «Кальяри» завершились крупным поражением на своем поле от «Наполи» (0:4) и минимальной неудачей с «Лечче» (0:1).

«Эмполи» играет в малорезультативный футбол, но идет на восьмом месте в турнирной таблице. Коллектив набрал шесть очков и надеется закрепиться в середине списка Серии А. Коллективу важно и дальше набирать баллы в каждом поединке, и выездная встреча с «Кальяри» не является исключением. В прошлом туре «Эмполи» добился домашней ничьей с «Ювентусом» (0:0), а ранее поделил очки с «Болоньей» на выезде (1:1).

Информация для ставок

«Кальяри» не может выиграть уже четыре поединка подряд

Семь из восьми последних выездных поединков «Эмоли» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Команды часто играют между собой вничью и вполне вероятно, что такой результат может повториться. Рекомендуем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 3.25.