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«Тондела» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (16.02.2021)

сегодня, 00:56

В 19-м туре чемпионата Португалии «Маритиму» приедет в гости к «Тонделе». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 16 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.562.903.35
Fonbet 2.55 2.90 3.15
Мелбет 2.55 2.98 3.13
Лига ставок 2.47 2.90 3.10
Pin-up 2.55 2.87 3.05

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.60. В случае победы «Маритиму» зайдет коэффициент 3.10. Ничью можно выбрать за 2.90.

Также в линии букмекеры предлагают 2.39 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 за 1.58. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Маритиму» проиграл последние несколько матчей, команде сейчас очень тяжело собраться. Коллектив потерял уверенность в себе и скатился на 14-ю позицию, а от зоны вылета их отделяет 1 очко. Тренерскому штабу нужно вносить изменения в игровой процесс, чтобы прервать обидную серию без побед. В двух последних турах «Маритиму» проиграл «Санта-Кларе» (1:2) и «Спортингу» (0:2).

«Тондела» не сильно оторвалась от своих соперников. В активе команды всего на одно очко больше, чем у «Маритиму». Коллектив проиграл три из четырех последних матчей и так же далек от оптимальных кондиций. Ранее «Тондела» проиграла два выездных матча против «Риу Аве» и «Пасуш де Ферейра» с одинаковым счетом (1:2).

Информация для ставок

  • «Маритиму» проиграл четыре последних матча в чемпионате
  • «Тондела» уступила в последних четырех матчах Примейры из шести
  • Четыре из пяти домашних матчей «Тонделы» заканчивались тоталом меньше 2,5 мячей
  • Из пяти последних личных встреч команды одержали победы по 2 раза, один матч завершился вничью

Прогноз

Тяжело определить фаворита в этом матче. Команды находятся по соседству в турнирной таблице и показывают похожие результаты. Рискнем предположить, что данная встреча закончится мировым соглашением коллективов. Поставить на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.90.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Порту» — «Ювентус».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.562.903.35
Fonbet 2.55 2.90 3.15
Мелбет 2.55 2.98 3.13
Лига ставок 2.47 2.90 3.10
Pin-up 2.55 2.87 3.05
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