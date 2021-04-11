«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (11.04.2021)

В Англии 11 апреля 2021 года состоится один из самых интересных поединков месяца. В Лондоне сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Жозе Моуринью в очередной раз встретится со своей бывшей командой и попытается доказать, что руководство зря уволило его из «Юнайтед». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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1 : 3
завершен
вчера, 18:30
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу манкунианцев можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на победу «Тоттенхэма» по коэффициенту 2.90 и на ничейный исход по коэффициенту 3.70.
Форма команд
«Тоттенхэм» играет не лучшим образом, но шансы на попадание в зону еврокубков все еще есть. Клуб расположился на шестой строчке в турнирной таблице и набрал 49 пунктов. В нынешнем сезоне у команды 14 побед, семь ничьих и девять поражений. Клуб забил 51 гол и пропустил 36 мячей. В последних играх «Тоттенхэм» играет неплохо, у клуба хорошая форма.
«Манчестер Юнайтед» продолжает преследовать «Сити», но шансов на завоевание титула практически нет. Клуб набрал 60 пунктов и отстает от лидера на 14 очков. У команды 17 побед, девять ничьих и четыре поражения. Всего «Юнайтед» забил 58 мячей и пропустил 33 гола. В последних играх «Юнайтед» в отличной форме и продолжает набирать очки практически в каждой игре.
Информация для ставок
- «Тоттенхэм» проиграл всего в одном матче из последних пяти
- У «Тоттенхэма» семь побед в 14 домашних матчах сезона
- «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в АПЛ десять игр кряду
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.80 и на ничью или победу «Тоттенхэма» по коэффициенту 1.55. Это будет сложный поединок и каждому из клубов очень нужны очки, здесь определенно есть на что посмотреть.