«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (11.04.2021)

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вчера, 14:47

В Англии 11 апреля 2021 года состоится один из самых интересных поединков месяца. В Лондоне сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Жозе Моуринью в очередной раз встретится со своей бывшей командой и попытается доказать, что руководство зря уволило его из «Юнайтед». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу манкунианцев можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на победу «Тоттенхэма» по коэффициенту 2.90 и на ничейный исход по коэффициенту 3.70.

Форма команд

«Тоттенхэм» играет не лучшим образом, но шансы на попадание в зону еврокубков все еще есть. Клуб расположился на шестой строчке в турнирной таблице и набрал 49 пунктов. В нынешнем сезоне у команды 14 побед, семь ничьих и девять поражений. Клуб забил 51 гол и пропустил 36 мячей. В последних играх «Тоттенхэм» играет неплохо, у клуба хорошая форма.

«Манчестер Юнайтед» продолжает преследовать «Сити», но шансов на завоевание титула практически нет. Клуб набрал 60 пунктов и отстает от лидера на 14 очков. У команды 17 побед, девять ничьих и четыре поражения. Всего «Юнайтед» забил 58 мячей и пропустил 33 гола. В последних играх «Юнайтед» в отличной форме и продолжает набирать очки практически в каждой игре.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл всего в одном матче из последних пяти

У «Тоттенхэма» семь побед в 14 домашних матчах сезона

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в АПЛ десять игр кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.80 и на ничью или победу «Тоттенхэма» по коэффициенту 1.55. Это будет сложный поединок и каждому из клубов очень нужны очки, здесь определенно есть на что посмотреть.