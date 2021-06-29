«Тромсе» — «Кристиансунд». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (30.06.2021)

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вчера, 08:03

«Тромсе» и «Кристиансунд» проведут очную встречу в рамках 10-го тура чемпионата Норвегии. Предлагаем прогноз и обзор букмекерских ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Тромсе» фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 2.15. Победа «Кристиансунда» оценивается в 3.32. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.99 на ТБ 2.5 и 1.9 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Тромсе» выдал неубедительный старт сезона в норвежском чемпионате. На счету команды две победы и две ничьи при пяти поражениях. Набрав в общей сложности 8 очков, клуб осел на 12-м месте в турнирной таблице.

В двух прошлых турах чемпионата «Тромсе» потерпел неудачи, проиграв «Лиллестрему» (1:2) и «Одду» (0:3), а последнюю победу в лиге команда оформила 14 июня в гостевой встрече со «Стабеком» (3:0).

«Кристиансунд» выступает более успешно в этой кампании. Сыграв 9 матчей в лиге, команда набрала 16 очков и расположилась на четвертом месте в турнирной таблице. В последней игре чемпионата «Кристиансунд» поделил очки с «Мьёндаленом» (1:1), а перед этим уступил «Хаугесунду» на выезде (0:3).

Информация для ставок

«Тромсе» проиграл 3 последних домашних матча в чемпионате

«Кристиансунд» никогда не побеждал «Тромсе» на выезде – 2 ничьи и 2 поражения

В 5 из 6 прошлых матчей «Кристиансунда» сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

«Тромсе» неубедительно провел последние матчи, показав пассивную игру в атаке. При этом «Кристиансунд» является командой, которая мало забивает и мало пропускает. Учитывая вышесказанное, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 3.13 на ничью в основное время матча Швеция — Украина.