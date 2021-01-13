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«Тузласпор» — «Башакшехир»: прогноз на матч Кубка Турции (13.01.2021)

13 января 2021, 11:27

13 января лицом к лицу встретятся команды «Тузласпор» и «Башакшехир». Получится ли у хозяев поля выиграть и выйти в 1/4 финала?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 5.35 4.08 1.56
Лига ставок 5.60 4.10 1.54

Ставки букмекеров

На данное сражение в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие расценки. Взять триумф «Тузласпора» возможно за 5,20, ничью можно за 3,88, а победа «Башакшехира» доступна за 1,67.

На данную схватку тотал установлен на значении в 2,5 мяча. Больше доступно за 2,03, а меньше за 1,87.

Форма команд

В последних двух играх у клуба «Тузласпор» нет ничьих и выигрышей, так клуб получил поражение в поединке с «Алтаем» со счетом (0:1), а также в схватке с «Гиресунспор» (0:3). На данный момент команда стоит на шестом месте в таблице с отставанием от команды лидера в пять очков.

У «Башакшехира» в отличие от соперника все наоборот. Сражение с «Эрзурумом» закончилось триумфом со счетом (1:0), а также победа над командой «Анкарагюджю» (2:1). На сегодняшний день команда стоит на двенадцатом месте с отрывом от последней команды в девять очков.

Информация для ставок

• «Тузласпор» выиграл семь из десяти последних домашних матчей
• «Башакшехир» выиграл три из десяти последних выездных матчей
• Всего команда «Тузласпор» за десять домашних матчей забила двадцать мячей

Прогноз

По нашему мнению, у хозяев больше шансов выиграть, чем у гостей, так как «Башакшехир» довольно часто создаёт моменты возле своих ворот. Мы надеемся, что «Тузласпор» сумеет реализовать предоставленные ему шансы и пройдет в четвертьфинал. Мы делаем ставку на выигрыш «Тузласпора» за 5,20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 5.35 4.08 1.56
Лига ставок 5.60 4.10 1.54
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
13 января в 11:30
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Башакшехир»
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