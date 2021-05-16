«Удинезе» — «Сампдория». Прогноз на матчи Серии А (16.05.2021)

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сегодня, 12:51

В 37-м туре чемпионата Италии в гости к «Удинезе» приедет крепкая «Сампдория». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры не видят в этой игре явного фаворита. На победу «Удинезе» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.44. Ничейный результат идёт по коэффициенту 3.65, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.65.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2. «Обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Удинезе» занимает 12-е место в чемпионате и не претендует на серьезные турнирные задачи. Команда за последние пять матчей набрала всего четыре очка и находится не в лучшей форме, однако это её не смущает, коллектив спокойно доигрывает чемпионат. В последних двух турах «Удинезе» проиграл «Наполи» (1:5) и сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

«Сампдория» комфортно расположилась в середине таблицы и без давления заканчивает турнир. В прошедшем туре расписали мировую со «Специей» (2:2), а туром ранее проиграли «Интеру» (1:5). Коллектив не может выиграть уже три матча, а закрыть сезон на мажорной ноте желает каждый профессионал.

Информация для ставок

«Удинезе» смог одержать всего одну победу за последние пять встреч

«Сампдория» всего один раз выиграла на выезде в последних восьми играх

«Удинезе» пропускает дома пять матчей подряд

В пяти последних встречах клубов «Сампдория» одержала четыре победы

Прогноз