Уэльс – Бельгия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (16.11.2021)

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16 ноября 2021, 14:29

В заключительном туре квалификации в гости к Уэльсу приедет Бельгия. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.26. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.

Форма команд

Сборная Бельгии уже гарантировала себе первое место в группе и может спокойно доигрывать матч с возможными экспериментами в составе. Команда набрала 21 очко в группе и опережает ближайшего соперника на семь пунктов. В последних двух встречах сборная Бельгии обыграла Эстонию (3:1) и Беларусь (1:0).

Уэльс перед стартом заключительного тура идет на втором месте и опережает Чехию на два очка, но проблемой является соперник команды в этом поединке. Чехия сыграет на своем поле с аутсайдером Эстонией, а футболистам Уэльса придется противостоять лучшей сборной группы. Поэтому команде необходимо играть только на победу и не рассчитывать на осечку чехов. В прошлой игре Уэльс разгромил Беларусь (5:1), а ранее оказался сильнее Эстонии (1:0).

Информация для ставок

• Уэльс не знает поражений уже шесть матчей подряд

• Бельгия проиграла только два выездных матча из десяти за последнее время

• Эстония проиграла Бельгии всего в одной встрече из пяти последних

Прогноз

Бельгия не имеет турнирной мотивации, а поэтому тренерский штаб, возможно, не будет использовать нескольких своих лидеров. Предлагаем рискнуть и поставить на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.45.