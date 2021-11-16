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Уэльс – Бельгия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (16.11.2021)

16 ноября 2021, 14:29

В заключительном туре квалификации в гости к Уэльсу приедет Бельгия. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Уэльс
Бельгия
1 : 1
завершен
16 ноября 2021, 22:45
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.383.242.33
Фонбет 3.70 3.40 2.10
Мелбет 3.86 3.50 2.06
1XBET 3.86 3.44 2.12
BetBoom 3.69 3.30 2.08

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.26. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.

Форма команд

Сборная Бельгии уже гарантировала себе первое место в группе и может спокойно доигрывать матч с возможными экспериментами в составе. Команда набрала 21 очко в группе и опережает ближайшего соперника на семь пунктов. В последних двух встречах сборная Бельгии обыграла Эстонию (3:1) и Беларусь (1:0).

Уэльс перед стартом заключительного тура идет на втором месте и опережает Чехию на два очка, но проблемой является соперник команды в этом поединке. Чехия сыграет на своем поле с аутсайдером Эстонией, а футболистам Уэльса придется противостоять лучшей сборной группы. Поэтому команде необходимо играть только на победу и не рассчитывать на осечку чехов. В прошлой игре Уэльс разгромил Беларусь (5:1), а ранее оказался сильнее Эстонии (1:0).

Информация для ставок

• Уэльс не знает поражений уже шесть матчей подряд
• Бельгия проиграла только два выездных матча из десяти за последнее время
• Эстония проиграла Бельгии всего в одной встрече из пяти последних

Прогноз

Бельгия не имеет турнирной мотивации, а поэтому тренерский штаб, возможно, не будет использовать нескольких своих лидеров. Предлагаем рискнуть и поставить на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.55 1.78 2.10
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 2.07 1.85
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Все комментарии
Gahi
Gahi
16 ноября в 18:14
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
nr6t7826hzfu
nr6t7826hzfu
16 ноября в 17:51
Бельгия одержит победу.
shlomo
shlomo
16 ноября в 15:07
ОЗ думаю будет в этом матче
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