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Украина — Болгария. Прогноз на товарищеский матч сборных (11.11.2021)

11 ноября 2021, 00:28

Украина перед финальным матчем квалификации на ЧМ-2022 проведет домашний товарищеский поединок против Болгарии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Товарищеские матчи. Сборные 2021
Украина
Болгария
1 : 1
завершен
11 ноября 2021, 20:30
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Хозяева поля являются безоговорочным фаворитом игры. У букмекеров абсолютно нет сомнений в успехе украинцев. Линия БК Мелбет предлагает коэффициент 1.5 на победу Украины. При сенсационной победе Болгарии зайдет приятный коэффициент 7.7. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.1.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.73. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

Украина товарищеским матчем с болгарами подготавливается к решающему матчу квалификации, где коллективу нужна исключительно победа для спокойного выхода в раунд плей-офф. Украина последние поединки заканчивала вничью с Боснией и Герцеговиной, Чехией и Францией с одинаковым счетом (1:1). Лишь победа над Финляндией (2:1) позволила команде набрать три очка в копилку.

Болгария за попадание на ЧМ-2022 уже не борется, а потому спокойно ждет завершения квалификации, между тем проводя и контрольные поединки. В минувших матчах коллектив проиграл Литве (1:3), а также сумел минимально обыграть Северную Ирландию со счетом (2:1).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия Украины составляет пять матчей (четыре ничьи и одна победа)
  • Болгария победила в трех из четырех крайних игр
  • Шесть из семи последних поединков Украины завершились результатом «обе забьют»
  • Три минувших игры с участием Болгарии закончились пробитием тотала больше 2.5

Прогноз

В этом матче тренер сборной Украины будет наигрывать состав на решающий поединок. Скорее всего, яркого и атакующего футбола нам ждать не стоит, потому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.51 1.89 1.94 1.47 2.84
Мелбет 1.97 1.92
1XBET 1.93 1.96
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