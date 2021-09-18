«Урал» — «Локомотив». Прогноз на матч РПЛ (20.09.2021)

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сегодня, 18:43

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам восьмой тур чемпионата России. «Урал» ждет в гости «Локомотив». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет на чужом поле, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.86. Победа «Урала» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.11. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.96.

Форма команд

«Урал» на данный момент является худшей командой РПЛ и после семи туров в активе команды всего два очка. Коллектив не может победить в новом сезоне, а тренерский штаб не может поставить игру, которая будет приносить результат. В матче с «Локомотивом» команде будет очень сложно, ведь соперник является одним из лидеров чемпионата России.

«Локомотив» все еще не потерпел ни одного поражения, однако клуб часто играет вничью и это не дает ему возглавить турнирную таблицу. В коллективе налаживается атмосфера, а руководство и болельщики ждут от команды стабильных очков в каждом матче.

Информация для ставок

• «Урал» не может выиграть уже семь официальных матчей подряд

• Восемь из девяти последних матчей «Локомотива» закончились исходом «обе забьют»

• «Локомотив» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Уралом»

• Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, команды забивают очень мало мячей в личных встречах. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.78.