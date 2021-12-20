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«Утрехт-2» — «Де Графсхап». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.12.2021)

20 декабря 2021, 11:20

20 декабря 2021 года «Утрехт-2» сыграет против «Де Графсхапа» в рамках 20-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Игра состоится на стадионе «Спорткомплекс Зоунденбах» в Утрехте. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Утрехт-2
Де Графсхап
0 : 2
завершен
20 декабря 2021, 22:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали гостей. Поставить на победу «Графсхапа» можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.90, а победа хозяев идёт по коэффициенту 5.10.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Утрехт-2» идет в нынешнем сезоне на 22-й строчке. У команды 22 пункта. Коллектив выиграл шесть поединков, четыре раза играл вничью и проиграл в девяти матчах. Всего у «Утрехта-2» 24 забитых и 31 пропущенный гол. В последних встречах «Утрехт-2» выиграл у «Венло», а также проиграл «Ден Хаагу» и «Эксельсиору».

«Графсхап» идет на шестой строчке в турнирной таблице. В актив клуба 33 пункта. У команды десять побед, три ничьих и шесть поражений. «Графсхап» забил 31 гол и пропустил 23 мяча. В последних встречах «Графсхап» проиграл «Хелмонду», выиграл у ПСВ-2 и уступил «Аяксу-2».

Информация для ставок

  • «Графсхап» выиграл два матча из последних пяти
  • «Утрехт-2» выиграл два матча из последних десяти
  • У «Графсхапа» шесть пропущенных голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на победу «Утрехта-2» или ничейному исходу по коэффициенту 2.20. В последних матчах хозяева выглядят очень хорошо и играют на порядок лучше, чем гости. «Утрехт-2» много забивает и чаще побеждает, поэтому есть вероятность, что команда сможет зацепиться минимум за один балл.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.68 1.79 2.08
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shlomo
shlomo
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Игра на три результата
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