«Утрехт-2» — «Де Графсхап». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.12.2021)

20 декабря 2021 года «Утрехт-2» сыграет против «Де Графсхапа» в рамках 20-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Игра состоится на стадионе «Спорткомплекс Зоунденбах» в Утрехте. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.
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0 : 2
завершен
20 декабря 2021, 22:00
понедельник
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали гостей. Поставить на победу «Графсхапа» можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.90, а победа хозяев идёт по коэффициенту 5.10.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Утрехт-2» идет в нынешнем сезоне на 22-й строчке. У команды 22 пункта. Коллектив выиграл шесть поединков, четыре раза играл вничью и проиграл в девяти матчах. Всего у «Утрехта-2» 24 забитых и 31 пропущенный гол. В последних встречах «Утрехт-2» выиграл у «Венло», а также проиграл «Ден Хаагу» и «Эксельсиору».
«Графсхап» идет на шестой строчке в турнирной таблице. В актив клуба 33 пункта. У команды десять побед, три ничьих и шесть поражений. «Графсхап» забил 31 гол и пропустил 23 мяча. В последних встречах «Графсхап» проиграл «Хелмонду», выиграл у ПСВ-2 и уступил «Аяксу-2».
Информация для ставок
- «Графсхап» выиграл два матча из последних пяти
- «Утрехт-2» выиграл два матча из последних десяти
- У «Графсхапа» шесть пропущенных голов в последних трех матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на победу «Утрехта-2» или ничейному исходу по коэффициенту 2.20. В последних матчах хозяева выглядят очень хорошо и играют на порядок лучше, чем гости. «Утрехт-2» много забивает и чаще побеждает, поэтому есть вероятность, что команда сможет зацепиться минимум за один балл.