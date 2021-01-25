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«Ваасланд-Беверен» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.01.2021)

25 января 2021, 16:02

22-й тур высшей лиги Бельгии подарит нам интересную встречу, в которой «Ваасланд-Беверен» принимает дома «Мехелен». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 26 января 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.904.401.79
Fonbet Live! 8.50 1.80 2.60

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям и предлагают коэффициент на их победу – 1.89. Поверить в успех хозяев можно за 3.72. Ничейный результат котируется цифрой 4.10.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей за 1.86. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 1.94.

Форма команд

«Ваасланд-Беверен» занимает последнее место в турнирной таблице и уже давно не показывает стабильных результатов. Последние два матча команда сумела свести в ничью с «Андерлехтом» (0:0) и «Мускроном» (1:1). Однако это не помогло хозяевам данной встречи взобраться хотя бы на одну строчку вверх.

«Мехелен» является типичным середняком чемпионата и в последнее время набрал неплохую форму, о чем свидетельствуют несколько последних матчей. В прошлом туре был обыгран «Эйпен» (3:0). Также было неприятное поражение от «Шарлеруа» (0:4), но в целом команда показывает стабильные результаты.

Информация для ставок

  • «Мехелен» побеждает в пяти из шести последних поединков в чемпионате Бельгии
  • «Ваасланд-Беверен» не может победить уже семь матчей подряд
  • Последние четыре встречи команд заканчивались исходом ТБ 2,5 мячей
  • В семи выездных матчах чемпионата «Мехелен» забивал минимум один гол

Прогноз

В игре «Ваасланд-Беверен» тяжело просмотреть какой-либо прогресс и стабильные результаты, которые, судя по всему, вернутся к ним не очень скоро. Гости, наоборот, на фоне аутсайдера выглядят слишком предпочтительно, несмотря на не самый лучший старт в чемпионате Бельгии.

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Мехелена» с коэффициентом 1.89.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Риу Аве» — «Санта-Клара».

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3.904.401.79
Fonbet Live! 8.50 1.80 2.60
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
25 января в 16:36
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Мехелен»
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