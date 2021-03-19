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«Ваасланд-Беверен» — «Сент-Трюйден»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.03.2021)

вчера, 17:51

31-й тур высшей лиги Бельгии подарит нам интересную встречу аутсайдеров чемпионата, где «Ваасланд-Беверен» принимает дома «Сент-Трюйден».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 3.30 3.50 2.15

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, поэтому предлагают коэффициент на их победу – 2.21. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 3.25. Ничейный результат котируется цифрой 3.4.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87. На ТМ 2.5 коэффициент очень похож и достигает 1.93.

Форма команд

«Ваасланд-Беверен» занимает последнее место в турнирной таблице и уже давно не показывает стабильных результатов. Команда пытается изредка цепляться за очки, но чтобы покинуть зону вылета чемпионата Бельгии, этого явно не хватает. Последние два матча «Ваасланд-Беверен» проиграл «Беерсхоту» (1:2) и прямому конкуренту «Серкль Брюгге» (0:2).

«Сент-Трюйден» на данный момент занимает 15-е место, но последние несколько результатов клуба говорят о том, что команда в скором времени может оказаться гораздо ниже. Чтобы избежать вылета из главной лиги Бельгии, команде следует собраться с силами и стабильно набирать очки. В прошлом туре «Сент-Трюйден» сыграл вничью с «Шарлеруа», а немного ранее уступил на своем поле «Эйпену» (0:2).

Информация для ставок

• «Сент-Трюйден» не выигрывает уже шесть матчей подряд
• «Ваасланд-Беверен» выиграл всего один матч из последних восьми на своем поле
• «Сент-Трюйден» не может забить на выезде три поединка подряд
• Шесть из семи поединков (включая один товарищеский) между командами заканчивались исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды будут бороться за очки в этом поединке, поэтому всех поклонников бельгийского футбола ждет интересный поединок. Предположим, что немного больше удача улыбнется хозяевам. Сделать ставку на «Ваасланд-Беверен» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.33.

Ставки на футбольные матчи
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:53
Матч на три исхода
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Сент-Трюйден»
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