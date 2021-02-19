«Ваасланд-Беверен» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.02.2021)

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вчера, 20:41

27-й тур высшей лиги Бельгии подарит нам интересную встречу, где «Васланд-Беверен» принимает дома «Шарлеруа». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 20 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагая коэффициент 2.08 на их победу. Поверить в успех хозяев можно за 3.2. Ничейный результат котируется цифрой 3.85.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.6. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше — 2.23.

Форма команд

«Ваасланд-Беверен» занимает предпоследнее место в турнирной таблице и уже давно не показывает стабильных результатов. Однако в прошлом туре команда смогла собраться и одержать редкую победу в чемпионате над «Эйпеном» (1:0). Тем не менее этот успех не поможет коллективу сохранить прописку в высшей лиге Бельгии, если клуб продолжит терять очки практически в каждом матче. Немного ранее «Ваасланд-Беверен» проиграл «Брюгге» (0:2).

«Шарлеруа» является типичным середняком чемпионата и в последнее время набрал неплохую форму, о чем свидетельствуют несколько последних матчей. В прошлом матче команда сыграла вничью с «Зюльте-Варегемом», а туром ранее был обыгран на выезде «Кортрейк» (1:3).

Информация для ставок

· «Шарлеруа» не проигрывает уже три матча подряд.

· «Ваасланд-Беверен» проиграл четыре из пяти последних матчей.

· «Ваасланд-Беверен» проиграл на своем поле четыре из пяти последних матчей против «Шарлеруа».

· В последних трех встречах между коллективами заходила ставка «обе не забьют».

Прогноз

Учитывая стиль игры команд и историю личных встреч, можно предположить, что игра будет вязкая и не насыщена голевыми моментами. Поэтому рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2.5 мячей. Коэффициент на данный исход составит 2.23.