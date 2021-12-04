«Верес» — «Динамо». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (04.12.2021)

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сегодня, 15:03

В 17-м туре чемпионата Украины «Верес» примет дома киевское «Динамо». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров можно сделать вывод, что именно киевский клуб является абсолютным фаворитом встречи. Поставить на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.8 в БК Мелбет. Ничью предлагают взять по коэффициенту 5.6, а неожиданная победа хозяев оценивается по невероятному коэффициенту 14.5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.89. За тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают коэффициент 1.91. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.8.

Форма команд

«Верес» в минувшем утре УПЛ провел гостевую встречу с «Колосом» и минимально уступил со счетом (0:1). Туром ранее результат был положительным, дома удалось без проблем обыграть харьковский «Металлист 1925» со счетом (2:0).

«Динамо» последний тур провело не очень убедительно, но все же смогло обыграть на выезде «Минай» со счетом (2:0). Киевляне продолжают делить первое место в таблице с донецким «Шахтером» и понимают, что терять очки до зимней паузы абсолютно нельзя.

Информация для ставок

«Верес» одержал победу в двух из шести последних матчей

У «Динамо» две победы и три поражения в крайних пяти играх

Три минувших очных встречи завершились разгромной победой «Динамо»

Пять последних поединков с участием «Вереса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Динамо» приедет в Луцк только за победой и, скорее всего, добудет ее. Но «Верес» без борьбы три очка не отдаст. Нас ожидает вязкий поединок с небольшим количеством голевых моментов. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.91.