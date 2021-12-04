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«Верес» — «Динамо». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (04.12.2021)

сегодня, 15:03

В 17-м туре чемпионата Украины «Верес» примет дома киевское «Динамо». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
13.575.151.28
Мелбет 12.50 5.20 1.26
1XBET 13.50 5.40 1.23

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров можно сделать вывод, что именно киевский клуб является абсолютным фаворитом встречи. Поставить на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.8 в БК Мелбет. Ничью предлагают взять по коэффициенту 5.6, а неожиданная победа хозяев оценивается по невероятному коэффициенту 14.5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.89. За тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают коэффициент 1.91. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.8.

Форма команд

«Верес» в минувшем утре УПЛ провел гостевую встречу с «Колосом» и минимально уступил со счетом (0:1). Туром ранее результат был положительным, дома удалось без проблем обыграть харьковский «Металлист 1925» со счетом (2:0).

«Динамо» последний тур провело не очень убедительно, но все же смогло обыграть на выезде «Минай» со счетом (2:0). Киевляне продолжают делить первое место в таблице с донецким «Шахтером» и понимают, что терять очки до зимней паузы абсолютно нельзя.

Информация для ставок

  • «Верес» одержал победу в двух из шести последних матчей
  • У «Динамо» две победы и три поражения в крайних пяти играх
  • Три минувших очных встречи завершились разгромной победой «Динамо»
  • Пять последних поединков с участием «Вереса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Динамо» приедет в Луцк только за победой и, скорее всего, добудет ее. Но «Верес» без борьбы три очка не отдаст. Нас ожидает вязкий поединок с небольшим количеством голевых моментов. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.91.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.44 1.88 1.95 1.49 2.66
Мелбет 1.88 1.92
1XBET 1.98 1.89
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shlomo
shlomo
сегодня в 15:05
Верес свой гол забьет
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