«Верес» — «Металлист 1925». Прогноз на матч УПЛ (22.11.2021)

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21 ноября 2021, 16:33

В заключительном матче 15-го тура УПЛ мы будем иметь возможность увидеть игру «Вереса» против «Металлиста 1925». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров, явный фаворит в этом матче отсутствует. Загрузить на победу гостей можно в БК Мелбет по коэффициенту 3.02. Если считаете, что победят хозяева поля, то порадует коэффициент 2.35. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.4.

На тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают коэффициент 1.96. На тотал меньше 2.5 можно поставить за 1.85. В обмен голами можно поверить по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Верес», как и его нынешний соперник, после 14 сыгранных матчей набрал 19 очков и расположился в центре турнирной таблицы. Во время паузы на матчи сборных коллектив провел товарищескую встречу с «Карпатами Галич» и сумел одержать разгромную победу (3:0), а в последних матчах чемпионата уступил «Заре» (0:3), а также расписал нулевую ничью с «Ингульцом».

«Металлист 1925» идет строчкой ниже в таблице и занимает девятое место. Команда проиграла несколько матчей кряду, что отразилось на общем положении дел. В последних турах перед перерывом харьковский клуб уступил дома «Заре» (1:6), а также на выезде «Александрии» (0:2).

Информация для ставок

Дома «Верес» проиграл лишь один раз в последних восьми матчах

«Металлист 1925» проиграл три игры кряду

Прошлая очная встреча закончилась победой харьковчан (4:1)

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать равную игру двух примерно одинаковых по классу команд, которые проводят свой первый сезон после повышения из первого дивизиона. Сложно сказать, кто окажется сильнее, высока вероятность того, что победитель так и не будет определен. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.4.