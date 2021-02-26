«Верона» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии A (27.02.2021)

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сегодня, 11:20

27 февраля «Верона» и «Ювентус» проведут очную встречу в рамках 24-го тура чемпионата Италии. В нашем анонсе прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Сыграть ставку на победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры предлагают с коэффициентом 1.58. Шансы «Вероны» взять три очка БК Фонбет оценила в 6.75, а ничейный исход поединка можно сыграть с котировкой 4.26.

Небольшое преимущество букмекеры отводят результативному исходу. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно за 1.80, меньше – 2.18.

Форма команд

Глобальных задач в этом сезоне «Верона» уже решать не будет. Команда Ивана Юрича обезопасила себя от борьбы за выживание, набрав 34 очка.

«Ювентус» сейчас переживает не лучший период. Клуб из Турина проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов «Порту» в гостях (1:2), заметно усложнив себе жизнь перед ответной встречей.

В чемпионате Италии подопечные Андре аПирло сильно рискуют уступить Скудетто «Интеру». От лидера турнирной таблицы «старая синьора» отстает на восемь зачетных пунктов.

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл три из пяти прошлых матча у «Вероны»

«Верона» не побеждала в трех из пяти прошлых турах чемпионата

В пяти прошлых встречах команд на поле «Вероны» прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Если в первой части сезона «Верона» была крепкой, то сейчас команда Юрича заметно сбавила обороты. Этим должен пользоваться «Ювентус», у которого по факту не осталось права на ошибку.

Предлагаем сделать ставку на победу гостей с коэффициентом 1.58 в букмекерской конторе Фонбет.

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