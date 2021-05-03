«Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (03.05.2021)

«Вест Бромвич» сыграет против «Вулверхэмптона» в рамках 34-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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1 : 1
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Вулверхэмптон». Поставить на победу «волков» можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу хозяев поля по 2.90.
Форма команд
«Вест Бромвич» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 25 баллов. Всего в этом сезоне у команды пять побед, десять ничьих и 18 поражений. Клуб забил 30 голов и пропустил 64 мяча.
«Вулверхэмптон» напоминает лишь бледную тень самого себя в прошлом сезоне. Клуб набрал 41 балл и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе «волков» — 11 побед, восемь ничьих и 14 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 45 мячей.
Информация для ставок
● «Вулверхэмптон» выиграл два матча из последних пяти в АПЛ
● «Вест Бромвич» не смог победить в двух последних матчах в АПЛ
● «Вулверхэмптон» пропустил восемь голов в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче стоит поставить на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.90. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов меньше трех по 1.35.
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