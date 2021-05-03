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«Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (03.05.2021)

вчера, 11:45

«Вест Бромвич» сыграет против «Вулверхэмптона» в рамках 34-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.893.272.71
Фонбет Live! 3.15 3.35 2.30

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Вулверхэмптон». Поставить на победу «волков» можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу хозяев поля по 2.90.

Форма команд

«Вест Бромвич» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 25 баллов. Всего в этом сезоне у команды пять побед, десять ничьих и 18 поражений. Клуб забил 30 голов и пропустил 64 мяча.

«Вулверхэмптон» напоминает лишь бледную тень самого себя в прошлом сезоне. Клуб набрал 41 балл и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе «волков» — 11 побед, восемь ничьих и 14 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 45 мячей.

Информация для ставок

● «Вулверхэмптон» выиграл два матча из последних пяти в АПЛ

● «Вест Бромвич» не смог победить в двух последних матчах в АПЛ

● «Вулверхэмптон» пропустил восемь голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче стоит поставить на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.90. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов меньше трех по 1.35.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Арсенал» — «Спартак».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.66 1.72 2.23
1XBET 2.24 1.65 1.73 2.29 1.33 3.30
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STVA 1
STVA 1
вчера в 12:45
ВБА должен победить
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