«Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (03.05.2021)

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вчера, 11:45

«Вест Бромвич» сыграет против «Вулверхэмптона» в рамках 34-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Вулверхэмптон». Поставить на победу «волков» можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу хозяев поля по 2.90.

Форма команд

«Вест Бромвич» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 25 баллов. Всего в этом сезоне у команды пять побед, десять ничьих и 18 поражений. Клуб забил 30 голов и пропустил 64 мяча.

«Вулверхэмптон» напоминает лишь бледную тень самого себя в прошлом сезоне. Клуб набрал 41 балл и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе «волков» — 11 побед, восемь ничьих и 14 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 45 мячей.

Информация для ставок

● «Вулверхэмптон» выиграл два матча из последних пяти в АПЛ

● «Вест Бромвич» не смог победить в двух последних матчах в АПЛ

● «Вулверхэмптон» пропустил восемь голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче стоит поставить на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.90. Также стоит присмотреться к ставке на тотал голов меньше трех по 1.35.

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