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«Ворскла» – «Десна». Прогноз на матч чемпионата Украины (12.08.2021)

11 сентября 2021, 23:43

Встречу двух середняков УПЛ подарит нам седьмой тур данного чемпионата. Черниговская «Десна» отправится в Полтаву и там сразится с «Ворсклой». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот интригующий поединок.

Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Ворскла
Десна
2 : 2
завершен
12 сентября 2021, 19:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.333.34
Мелбет 2.27 3.30 3.30
1XBET 2.27 3.30 3.30
BetBoom 2.20 3.25 3.20

Ставки букмекеров

С фаворитом в матче букмекеры так и не смогли определиться. Чуть больше шансов на успех у «Ворсклы», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на успех клуба из Чернигова можно по коэффициенту 3.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5. Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.97. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ворскла» в крайнем туре не смогла добыть очки, проиграв в принципиальном поединке луганской «Заре» (0:1). Туром ранее полтавчане принимали дома харьковский «Металлист 1925» и смогли справиться с ним без проблем (2:0).

«Десна» после феерического старта потерпела два болезненных поражения с разгромным счетом (0:4). Сначала катком по черниговцам проехалось «Динамо», а затем повторить достижение киевлян смог и ровенский «Верес».

Информация для ставок

  • «Ворскла» проиграла один раз в последних пяти играх
  • «Десна» проиграла два матча подряд при том, что до этого было четыре победы кряду
  • «Десна» пропускает минимум один гол в четырех из пяти крайних поединков
  • Шесть последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Игра середняков украинской лиги, которая должна быть наполнена единоборствами и большим количеством фолов. Явного фаворита здесь нет, поэтому возможно, что и победитель здесь определен не будет. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.42 1.96 1.88 1.55 2.49
Мелбет 1.82 1.99
1XBET 1.82 1.99
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Gahi
Gahi
12 сентября в 08:22
Победа или ничья команды Ворскла. Удачи
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