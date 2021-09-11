«Ворскла» – «Десна». Прогноз на матч чемпионата Украины (12.08.2021)

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11 сентября 2021, 23:43

Встречу двух середняков УПЛ подарит нам седьмой тур данного чемпионата. Черниговская «Десна» отправится в Полтаву и там сразится с «Ворсклой». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот интригующий поединок.

Ставки букмекеров

С фаворитом в матче букмекеры так и не смогли определиться. Чуть больше шансов на успех у «Ворсклы», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на успех клуба из Чернигова можно по коэффициенту 3.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5. Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.97. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ворскла» в крайнем туре не смогла добыть очки, проиграв в принципиальном поединке луганской «Заре» (0:1). Туром ранее полтавчане принимали дома харьковский «Металлист 1925» и смогли справиться с ним без проблем (2:0).

«Десна» после феерического старта потерпела два болезненных поражения с разгромным счетом (0:4). Сначала катком по черниговцам проехалось «Динамо», а затем повторить достижение киевлян смог и ровенский «Верес».

Информация для ставок

«Ворскла» проиграла один раз в последних пяти играх

«Десна» проиграла два матча подряд при том, что до этого было четыре победы кряду

«Десна» пропускает минимум один гол в четырех из пяти крайних поединков

Шесть последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Игра середняков украинской лиги, которая должна быть наполнена единоборствами и большим количеством фолов. Явного фаворита здесь нет, поэтому возможно, что и победитель здесь определен не будет. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.5.