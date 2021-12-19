«Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (19.12.2021)

19 декабря состоится поединок «Вулверхэмптон» — «Челси». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.
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0 : 0
завершен
19 декабря 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу «синих» можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа хозяев в 6.50.
В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.05.
Форма команд
В этом сезоне «Вулверхэмптон» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. «Волки» заработали 24 балла. В последних встречах «Вулверхэмптон» выглядит не лучшим образом, у команды победа над «Брайтоном», а также поражения в играх с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
«Челси» идет на третьей строчке. В активе команды Томаса Тухеля 37 баллов. В последних поединках «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном», а также победил «Лидс» и проиграл «Вест Хэму».
Информация для ставок
- «Челси» не проигрывает три поединка кряду во всех турнирах
- «Вулверхэмптон» выиграл один матч из последних пяти
- «Челси» пропускает как минимум один мяч на протяжении шести игр кряду
Прогноз
Букмекеры Фонбет предлагают сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.00. «Вулверхэмптон» часто огрызается и забивает как минимум один мяч даже в ворота топовых клубов, а «Челси» сейчас много пропускает. Эта ставка может сыграть в грядущем матче.