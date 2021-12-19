«Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (19.12.2021)

1639903104

19 декабря 2021, 11:38

19 декабря состоится поединок «Вулверхэмптон» — «Челси». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу «синих» можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа хозяев в 6.50.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.05.

Форма команд

В этом сезоне «Вулверхэмптон» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. «Волки» заработали 24 балла. В последних встречах «Вулверхэмптон» выглядит не лучшим образом, у команды победа над «Брайтоном», а также поражения в играх с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

«Челси» идет на третьей строчке. В активе команды Томаса Тухеля 37 баллов. В последних поединках «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном», а также победил «Лидс» и проиграл «Вест Хэму».

Информация для ставок

«Челси» не проигрывает три поединка кряду во всех турнирах

«Вулверхэмптон» выиграл один матч из последних пяти

«Челси» пропускает как минимум один мяч на протяжении шести игр кряду

Прогноз

Букмекеры Фонбет предлагают сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.00. «Вулверхэмптон» часто огрызается и забивает как минимум один мяч даже в ворота топовых клубов, а «Челси» сейчас много пропускает. Эта ставка может сыграть в грядущем матче.