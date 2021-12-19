ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (19.12.2021)

19 декабря 2021, 11:38

19 декабря состоится поединок «Вулверхэмптон» — «Челси». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Вулверхэмптон
Челси
0 : 0
завершен
19 декабря 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.373.791.66
Фонбет 5.40 3.40 1.75
Мелбет 6.12 3.48 1.73
1XBET 5.70 3.60 1.78

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу «синих» можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа хозяев в 6.50.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.05.

Форма команд

В этом сезоне «Вулверхэмптон» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. «Волки» заработали 24 балла. В последних встречах «Вулверхэмптон» выглядит не лучшим образом, у команды победа над «Брайтоном», а также поражения в играх с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

«Челси» идет на третьей строчке. В активе команды Томаса Тухеля 37 баллов. В последних поединках «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном», а также победил «Лидс» и проиграл «Вест Хэму».

Информация для ставок

  • «Челси» не проигрывает три поединка кряду во всех турнирах
  • «Вулверхэмптон» выиграл один матч из последних пяти
  • «Челси» пропускает как минимум один мяч на протяжении шести игр кряду

Прогноз

Букмекеры Фонбет предлагают сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.00. «Вулверхэмптон» часто огрызается и забивает как минимум один мяч даже в ворота топовых клубов, а «Челси» сейчас много пропускает. Эта ставка может сыграть в грядущем матче.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.61 2.38
1XBET 1.13 6.48
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100