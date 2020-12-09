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«Янг Бойз» — «ЧФР Клуж». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

вчера, 18:11
00:00 / 00:00

«Янг Бойз» и ЧФР «Клуж» сыграют 10 декабря в шестом туре группового раунда Лиги Европы. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.436.30
BetCity 1.52 4.30 6.10
Мелбет 1.54 4.36 7.10

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом поединка в Швейцарии эксперты букмекерской конторы Бетсити считают «Янг Бойз». Ставки на победу хозяев поля можно сделать с коэффициентом 1.58. Заключить пари на то, что победа достанется «Клужу», можно с котировкой 6.50, а ничья идет за 4.32.

Согласно котировкам букмекера, команды сыграют результативно в атаке. За ставку на ТБ(2,5) предложен коэффициент 1.78, против 2.08 на ТМ(2,5).

Форма команд

«Янг Бойз» опережает «Клуж» на два очка и занимает второе место в квартете А Лиги Европы. Чтобы пройти в следующий тур, хозяевам достаточно не проиграть в предстоящей встрече. Гостей же устроит только победный результат.

В прошлом туре «Янг Бойз» крупно уступил в гостях «Роме» (1:3), а «Клуж» сыграл вничью с главным аутсайдером группы ЦСКА из Софии (0:0).

6 декабря «Янг Бойз» победил «Люцерн» в чемпионате Швейцарии со счетом 3:2, а «Клуж» в чемпионате Румынии обыграл в гостях «Политехнику» (2:0).

Информация для ставок

· В 12 из 14 прошлых матчей «Клужа» в Лиге Европы сыграла ставка на ТБ(2,5)

· «Клуж» не забивал голов в трех прошлых матчах турнира

· «Янг Бойз» выиграл три из четырех предыдущих поединков на своем стадионе

· В пассиве «Клужа» два поражения в пяти прошлых матчах в гостях

Прогноз

«Янг Бойз» заметно превосходит в классе своего соперника и результативней играет в атаке. «Клуж» в пяти матчах Лиги Европы забил всего три гола, поэтому вряд ли гости смогут добыть очки в Швейцарии.

Берем ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.58 по линии букмекерской конторы Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.436.30
BetCity 1.52 4.30 6.10
Мелбет 1.54 4.36 7.10
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:16
Хозяева должны побеждать
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