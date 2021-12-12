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«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.12.2021)

сегодня, 15:36

В 18-м туре высшей лиги Бельгии можно посмотреть интересную встречу двух коллективов, где «Юнион Сент-Жиллуаз» принимает дома «Мехелен». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Юнион Сент-Жиллуаз», и предлагают коэффициент на их победу – 1.55. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 5.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.4.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.84. На ТМ 2.5 коэффициент очень похож и достигает 1.96.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» неплохо начал сезон и это дало большую уверенность команде в собственных силах. Сейчас коллектив продолжает лидировать в турнирной таблице с 37 набранными баллами и имеет отрыв в четыре очка от ближайшего преследователя. В домашнем матче с крепким «Мехеленом» клуб имеет шансы в случае успеха, как минимум, сохранить свое преимущество. Последние два матча «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились победами над «Сент-Трюйден» (2:1) и поражением с «Оуд-Хеверли» (3:1).

«Мехелен» в последних матчах играет очень нестабильно и в пяти поединках набрал семь очков. Команда занимает седьмое место, однако если ситуация так и продолжится, совсем скоро коллективу придется уступить свое место соперникам. Клуб имеет одинаковую разницу мячей (29:29) и его ждет настоящее испытание на поле лидера чемпионата. В прошлой игре «Мехелен» сыграл вничью с «Генком» (1:1), а ранее уступил на выезде «Серкль Брюгге» (1:3).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Мехелен» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде
  • «Юнион Сент Жиллуаз» проиграл два последних матча с «Мехеленом»
  • Последние четыре матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды будут бороться за очки в этом поединке, поэтому всех поклонников бельгийского футбола ждет интересный поединок. Предполагаем, что хозяева смогут завладеть преимуществом и вероятнее всего, победить в этом матче. Сделать ставку на победу «Юнион Сент-Жиллуаз» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.50 2.08 1.84
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jvhwf8rbtz6e
jvhwf8rbtz6e
сегодня в 15:45
Футбольный клуб «Юнион Сент-Жиллуаз» (Брюссель) одержит победу.
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