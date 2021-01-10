«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз на матч Серии A (10.01.2021)

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10 января 2021, 11:49

10 января в чемпионате Италии «Ювентус» на домашней арене сыграет против «Сассуоло». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу «Ювентуса» в этом матче букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.40. Вероятность гостевой победы «Сассуоло» оценивается в 7.80, а ничья идет за 5.70.

Также букмекеры рассматривают этот поединок как «верховой». За ставку с тоталом больше 2,5 голов выставлен коэффициент 1.45, меньше – 2.69.

Форма команд

«Ювентус» постепенно набирает обороты. В 2021 году подопечные Андреа Пирло одержали две уверенных победы в чемпионате Италии, поднявшись на четвертое место в турнирной таблице.

Сначала «старая синьора» разбила на своем поле «Удинезе» (4:1), а в прошлом туре переиграла в гостях лидера «Милан» (3:1). Поражение от «Фиорентины» (0:3) перед паузой остается единственным для клуба из Турина в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

«Сассуоло» стал одним из главных открытий этого сезона в Серии A. «Черно-зеленые» сейчас идут на пятом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов только на один зачетный пункт. В прошлом туре команда дожала дома «Дженоа» (2:1), оформив восьмую победу в сезоне.

В восьми гостевых играх «Сассуоло» отметился четырьмя победами и ни разу не проиграл.

Информация для ставок

• «Ювентус» выиграл семь из девяти прошлых матчей у «Сассуоло»

• В шести предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5)

• В четырех из пяти прошлых домашних матчей «Ювентуса» забивалось минимум два гола

Прогноз

«Ювентус», судя по всему, обрел ту стабильность, которая присуща этой команде. Туринцы стали стабильно забивать и добиваться побед с позиции силы. У «Сассуоло» мало что получается в матчах с этим соперником.