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Южная Корея – ОАЭ. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

08 ноября 2021, 00:18

В пятом туре квалификации чемпионата мира сборная Южной Кореи сыграет дома против национальной команды ОАЭ. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Отбор ЧМ-2022. Азия
Южная Корея
ОАЭ
1 : 0
завершен
11 ноября 2021, 14:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.354.7010.50
Мелбет 1.27 5.91 12.90
1XBET 1.33 4.84 10.50

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы Южной Кореи в предстоящей встрече. Ставки с таким условием в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.53. Желающие заключить пари на ничью могут воспользоваться отметкой 3.84, а победа ОАЭ идет по котировке 7.10.

Линия результативности на эту игру расписана так: ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.59, ТБ(2,5) – 2.40. Вероятность того, что команды обменяются забитыми голами, оценивается в 2.00.

Форма команд

В турнирной таблице группы А Южная Корея занимает второе место. За четыре сыгранных тура команда набрала восемь очков, добыв победы над Ливаном (1:0) и Сирией (2:1), а в противостояниях с Ираком (0:0) и Ираном (1:1) фиксировались ничейные исходы.

Национальная команда ОАЭ еще не побеждала в текущей квалификации чемпионата мира. Сборная трижды сыграла вничью, разделив очки с Ливаном (0:0), Сирией (1:1) и Ираком (2:2), а также потерпела поражение от Ирана дома с минимальным счетом (0:1).

Последняя очная встреча соперников дотирована 2015 годом. Тогда в товарищеской игре Южная Корея уверенно победила ОАЭ, забив сопернику три безответных гола (3:0).

Информация для ставок

  • Южная Корея побеждала ОАЭ в пяти прошлых матчах
  • Южная Корея выиграла 9 из 10 прошлых матчей на домашнем стадионе
  • Сборная ОАЭ проиграла все 5 матчей на поле Южной Кореи

Прогноз

Южная Корея стабильно побеждает ОАЭ на домашней арене, где хозяева, к тому же, надежно обороняются и огорчают своих оппонентов. Учитывая, что у гостей плохая форма и нет побед в отборе, предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.68 1.65 2.26 1.31 3.47
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 1.80 2.09
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Все комментарии
Gahi
Gahi
08 ноября в 01:22
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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