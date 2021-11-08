Южная Корея – ОАЭ. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

1636319888

08 ноября 2021, 00:18

В пятом туре квалификации чемпионата мира сборная Южной Кореи сыграет дома против национальной команды ОАЭ . Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы Южной Кореи в предстоящей встрече. Ставки с таким условием в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.53. Желающие заключить пари на ничью могут воспользоваться отметкой 3.84, а победа ОАЭ идет по котировке 7.10.

Линия результативности на эту игру расписана так: ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.59, ТБ (2,5) – 2.40. Вероятность того, что команды обменяются забитыми голами, оценивается в 2.00.

Форма команд

В турнирной таблице группы А Южная Корея занимает второе место. За четыре сыгранных тура команда набрала восемь очков, добыв победы над Ливаном (1:0) и Сирией (2:1), а в противостояниях с Ираком (0:0) и Ираном (1:1) фиксировались ничейные исходы.

Национальная команда ОАЭ еще не побеждала в текущей квалификации чемпионата мира. Сборная трижды сыграла вничью, разделив очки с Ливаном (0:0), Сирией (1:1) и Ираком (2:2), а также потерпела поражение от Ирана дома с минимальным счетом (0:1).

Последняя очная встреча соперников дотирована 2015 годом. Тогда в товарищеской игре Южная Корея уверенно победила ОАЭ , забив сопернику три безответных гола (3:0).

Информация для ставок

Южная Корея побеждала ОАЭ в пяти прошлых матчах

в пяти прошлых матчах Южная Корея выиграла 9 из 10 прошлых матчей на домашнем стадионе

Сборная ОАЭ проиграла все 5 матчей на поле Южной Кореи

Прогноз