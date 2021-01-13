«Жил Висенте» — «Академико Визеу»: прогноз на матч Кубка Португалии (14.01.2021)

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13 января 2021, 12:50

«Жил Висенте» и «Академико Визеу» сыграют 14 января в 1/8 финала Кубка Португалии.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в городе Барселуш, букмекеры считают хозяев. Фонбет предлагает сделать ставку на победу «Жил Висенте» по коэффициенту 1.73. Заключить пари на то, что домашнюю победу оформит «Академико Визеу», можно за 5.50, а ничья котируется в 3.40.

Обе команды не демонстрируют результативный футбол в этом сезоне. Поэтому БК предлагает ставку на тотал меньше (2,5) голов в матче с коэффициентом 1.48, больше – 2.55.

Форма команд

«Жил Висенте» в 13-м туре чемпионата Португалии уступил на выезде своим прямым конкурентам за выживание — «Фаренсе» (1:3). До этого была ничья с ФК «Белененсеш» (0:0) и победа над клубом «Фамаликан» (1:0) на выезде.

«Академико Визеу» в своем втором дивизионе сыграл в последнем туре с «Вилафранкенше» (1:1), чем продлил свою беспроигрышную серию до 4 матчей. В Кубке команда начала свой поход ещё с 1/64 финала.

Информация для ставок

• «Академико Визеу» занимает 2-е место среди тех, кто меньше всех забил голов (11) в своём чемпионате

• За последние 8 матчей «Жил Висенте» проиграл лишь 2 раза

• Между этими командами было сыграно 7 матчей и лишь единожды было забито больше двух голов

Прогноз

Обе команды ведут борьбу за выживание в каждой из своих лиг. Продвижение в 1/4 Кубка станет лучшим результатом в этом сезоне. Ожидать красивый и результативный матч нам не стоит, ведь оба клуба играют от защиты и не являются забивными командами.

Предлагаем ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1.48 от БК Фонбет.