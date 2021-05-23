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«Жирона» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (24.05.2021)

сегодня, 14:58

«Жирона» примет «Алькоркон» на своем поле в очередном туре испанской Сегунды. Этот поединок будет сыгран 24 мая 2021 года. В нынешнем сезоне каталонский клуб выступает очень хорошо. «Жирона» хочет вернуться в Примеру и доказать, что её место только в высшем дивизионе. В этом матче каталонцы будут делать всё, что в их силах, чтобы выиграть и попасть в стыки за выход в Примеру. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.323.87
Лига Ставок 2.10 3.25 3.65
Мелбет 2.08 3.18 3.94
1XBET 2.08 3.18 3.94
BetBoom 2.23 3.10 3.40

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Жирона». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Алькоркона» по коэффициенту 3.65.

Форма команд

«Жирона» провела этот сезон очень странным образом. В начале сезона клуб часто терял очки, но ближе к концу разогнался и смог ворваться в топ-6. Сейчас клуб находится на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 67 пунктов. В этом матче «Жироне» нужна только победа, если клуб рассчитывает принять участие в стыках. Также в активе каталонцев 45 забитых и 35 пропущенных. В последних матчах «Жирона» хороша, у неё победа за победой.

«Алькоркон» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба 45 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 12 поединков, девять раз играла вничью и проиграла в 19 матчах. Всего в активе команды 31 забитый и 41 пропущенный мяч. В последних играх «Алькоркон» выглядит не лучшим образом, клуб регулярно пропускает и часто теряет очки. Перед матчем с «Жироной» это очень плохая новость.

Информация для ставок

  • «Алькоркон» выиграл только один матч из последних пяти
  • «Жирона» победила в шести матчах кряду
  • «Алькоркон» забил и пропустил четыре мяча в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Жироны» по коэффициенту 1.28. Также стоит поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.77 1.62 2.38
Лига Ставок 1.95 1.79 1.53 2.39
Мелбет 1.61 2.44
1XBET 1.61 2.44
BetBoom 2.01 1.73 1.55 2.32 1.26 3.55
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 15:43
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Жирона».
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