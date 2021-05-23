«Жирона» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (24.05.2021)

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сегодня, 14:58

«Жирона» примет «Алькоркон» на своем поле в очередном туре испанской Сегунды. Этот поединок будет сыгран 24 мая 2021 года. В нынешнем сезоне каталонский клуб выступает очень хорошо. «Жирона» хочет вернуться в Примеру и доказать, что её место только в высшем дивизионе. В этом матче каталонцы будут делать всё, что в их силах, чтобы выиграть и попасть в стыки за выход в Примеру. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Жирона». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Алькоркона» по коэффициенту 3.65.

Форма команд

«Жирона» провела этот сезон очень странным образом. В начале сезона клуб часто терял очки, но ближе к концу разогнался и смог ворваться в топ-6. Сейчас клуб находится на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 67 пунктов. В этом матче «Жироне» нужна только победа, если клуб рассчитывает принять участие в стыках. Также в активе каталонцев 45 забитых и 35 пропущенных. В последних матчах «Жирона» хороша, у неё победа за победой.

«Алькоркон» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба 45 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 12 поединков, девять раз играла вничью и проиграла в 19 матчах. Всего в активе команды 31 забитый и 41 пропущенный мяч. В последних играх «Алькоркон» выглядит не лучшим образом, клуб регулярно пропускает и часто теряет очки. Перед матчем с «Жироной» это очень плохая новость.

Информация для ставок

«Алькоркон» выиграл только один матч из последних пяти

«Жирона» победила в шести матчах кряду

«Алькоркон» забил и пропустил четыре мяча в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Жироны» по коэффициенту 1.28. Также стоит поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.35.