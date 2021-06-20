«Жирона» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (20.06.2021)

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сегодня, 00:15

20 июня 2021 года «Жирона» сыграет в рамках плей-офф Сегунды с «Райо Вальекано». Этот матч решит, кто в итоге сможет пробраться в чемпионат Испании. Два клуба, которые пробились в высшую лигу, уже известны — это «Мальорка» и «Эспаньол». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче нет, букмекеры одинаково оценивают шансы хозяев и гостей. Поставить на победу «Жироны» и «Райо» можно по коэффициенту 2.75. Ничейный исход оценивают по коэффициенту 3.10.

Форма команд

«Жирона» продемонстрировала очень хороший уровень игры в нынешнем сезоне. Команда финишировала в Сегунде на пятой строчке, и получила шанс сразится за выход в Примеру. У клуба в активе 71 пункт. Каталонская команда 20 раз побеждала своих соперников, 11 раз играла вничью и столько же проигрывала. В активе клуба 47 забитых и 36 пропущенных. В последних играх в первенстве «Жирона» выглядела очень хорошо, команда не проигрывала, но в плей-офф начались проблемы, которые каталонскому клубу нужно исправлять.

«Райо Вальекано» находится на шестой строчке в турнирной таблице Сегунды. Клуб набрал в этом сезоне 67 пунктов. В активе клуба из пригорода Мадрида 19 побед, десять ничьих и 13 поражений. «Райо» забил 52 гола и пропустил 40 мячей. Как и в случае с «Жироной», у этой команды в последних матчах в Сегунде все было хорошо, но в плей-офф началась настоящая проверка на прочность. «Райо» сохраняет неплохие шансы на попадание в Примеру.

Информация для ставок

«Жирона» не проигрывает 11 игр кряду

«Райо Вальекано» проиграл в двух матчах из последних пяти

«Жирона» забила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что «Жирона» забьет один гол по коэффициенту 2.18. Также можно сделать ставку на гол с 76-й по 90-ю минуту матча по коэффициенту 2.40.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.60 на победу «Насьоналя» в матче против «Бостон Ривер».