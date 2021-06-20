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«Жирона» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (20.06.2021)

сегодня, 00:15

20 июня 2021 года «Жирона» сыграет в рамках плей-офф Сегунды с «Райо Вальекано». Этот матч решит, кто в итоге сможет пробраться в чемпионат Испании. Два клуба, которые пробились в высшую лигу, уже известны — это «Мальорка» и «Эспаньол». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.093.212.52
Лига Ставок 3.00 3.10 2.48
Фонбет 3.00 3.20 2.45
Мелбет 3.02 3.18 2.50
1XBET 3.06 3.14 2.49
BetBoom 2.83 3.10 2.55

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче нет, букмекеры одинаково оценивают шансы хозяев и гостей. Поставить на победу «Жироны» и «Райо» можно по коэффициенту 2.75. Ничейный исход оценивают по коэффициенту 3.10.

Форма команд

«Жирона» продемонстрировала очень хороший уровень игры в нынешнем сезоне. Команда финишировала в Сегунде на пятой строчке, и получила шанс сразится за выход в Примеру. У клуба в активе 71 пункт. Каталонская команда 20 раз побеждала своих соперников, 11 раз играла вничью и столько же проигрывала. В активе клуба 47 забитых и 36 пропущенных. В последних играх в первенстве «Жирона» выглядела очень хорошо, команда не проигрывала, но в плей-офф начались проблемы, которые каталонскому клубу нужно исправлять.

«Райо Вальекано» находится на шестой строчке в турнирной таблице Сегунды. Клуб набрал в этом сезоне 67 пунктов. В активе клуба из пригорода Мадрида 19 побед, десять ничьих и 13 поражений. «Райо» забил 52 гола и пропустил 40 мячей. Как и в случае с «Жироной», у этой команды в последних матчах в Сегунде все было хорошо, но в плей-офф началась настоящая проверка на прочность. «Райо» сохраняет неплохие шансы на попадание в Примеру.

Информация для ставок

  • «Жирона» не проигрывает 11 игр кряду
  • «Райо Вальекано» проиграл в двух матчах из последних пяти
  • «Жирона» забила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что «Жирона» забьет один гол по коэффициенту 2.18. Также можно сделать ставку на гол с 76-й по 90-ю минуту матча по коэффициенту 2.40.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.60 на победу «Насьоналя» в матче против «Бостон Ривер».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.99 1.89 1.56 2.51
Лига Ставок 1.95 1.79 1.53 2.40
Мелбет 1.55 2.39
1XBET 1.53 2.44
BetBoom 1.88 1.86 1.48 2.50 1.23 3.80
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