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«Реал» versus «Барселона». Роналду, Месси и их пенальти

вчера, 22:41

Роналду опередил Месси по количеству реализованных в ЛЧ пенальти. «Соккер.ру» выяснил, кто чаще и успешнее подходит к «точке», футболисты «Реала» или «Барселоны»?

Кто чаще подходит к «точке», «Реал» или «Барселона»?

Подсчитаем с начала сезона-2013/14, то есть за четыре полных и пятый, начавшийся. Почему именно такой отрезок? «Барселона» в начале этого этапа показала скачок по количеству пенальти. Забавно, что подъем совпал с назначением на пост главы Ла Лиги фаната «Реала» Хавьера Тебаса, печально знаменитого неадекватными действиями и комментариями. Совпадение? Сейчас выясним!

У каталонцев было семь пенальти за сезон во всех турнирах до Хавьера. Пришел Тебас – стало семнадцать, ведь в Ла Лиге назначили целую дюжину. Следующие годы тоже продуктивные. По 12, 24 и 17 пенальти, а в этом сезоне две попытки. Итого – 72 явных шанса забить «Барселоне» преподнесли арбитры. В среднем по 17.5 за сезон - много. А что же «Реал»? Когда у каталонцев стало получаться зарабатывать пенальти, то у «Мадрида» было на пять ударов меньше, всего 13. Дальше собрали 17, 11 и 10, а теперь в ЛЧ получили первый пенальти в новом сезоне.

Благодаря этому спорному решению Роналду обогнал Месси по голам с «точек» в ЛЧ, а общий счет по назначенным пенальти – 72:52 в пользу «Барселоны». В среднем «Реал» получает почти на 5 пенальти за сезон меньше, хотя обычно играет примерно столько же матчей. Разница солидная. Зато теперь «Барселона» не может заявлять, что ей арбитры не дают бить пенальти, а стоит игроку «Реала» упасть – сразу указывают на «точку». Конечно, в обоих случаях имеем немало примеров таких «левых» пенальти, как у Роналду на днях в ЛЧ – мяч попал в плечо, но разница в количестве большая.  

Игроки «Барселоны» подходят к «точке» намного чаще, чем футболисты «Реала» - у каталонцев преимущество в 20 ударов, то есть на 38% больше от общего количества попыток команды Зидана. А ведь раньше у «Барселоны» статистика пенальти скакала – 10, 20, 7. Но после прихода нового президента Ла Лиги среднее количество пенальти во всех турнирах выросло, тогда как у «Реала» - упало. Неудивительно, что год назад именно каталонцы поставили новый рекорд Ла Лиги по количеству пенальти за сезон – 19, причем побили достижение «Бетиса» тридцатилетней давности. Не тех «Пеналду» обзывают?

Кто лучше бьет пенальти, Роналду или Месси?

Суммируя всю карьеру и матчи сборных, получим у Роналду брак с точки – 15.7%, а у Месси – 21.7%. У аргентинца процент промахов выше. А вот разница по объему голов с одиннадцатиметровых за клубы иная. У Лионеля 12.23% мячей за «Барселону» – с пенальти, у Роналду за «Реал» – 17,85%. Но сейчас вы увидите, что у Месси влияние пенальти могло быть аналогичным. Лионель за последние четыре полных сезона и начало нового подходил к точке 39 раз, то есть забрал себе 54 % командных попыток. Почему так мало? А потому что из почти сорока пенальти Лионель реализовал всего двадцать восемь.

Часто аргентинца не пускали к «точке», боясь промаха. Или он сам отказывался. Если бы не собранность в прошлом сезоне – тогда реализовал 9 из 10 пенальти, могли добраться до каждого третьего нереализованного пенальти! У Месси трясутся коленки, когда идет бить пенальти? По сравнению с Роналду именно в «Реале» – однозначно. У португальца монополия на такие удары в клубе, поскольку его, в отличие от Месси, незачем подменять. Криштиану из 52 одиннадцатиметровых «Мадрида» удачно исполнил 38 штук, то есть 73 % от общего числа командных. При этом процент брака у португальца всего 19 %, почти на десять процентов ниже, чем у Месси. Роналду забил 38 пенальти из 47, причем в молодости он был даже эффективнее.

А вот Месси… Невероятно, но в футболе существует категория, в которой Лионель по собственным стандартам – бездарность. Так что Роналду не случайно обошел Месси в Лиге чемпионов именно по ударам с «точки». Теперь рекорд турнира – 12 реализованных пенальти против 11 у Лионеля. А вот если говорим о промахах их команд, то за означенный выше период собирается 20 неудач «Барселоны» в 72 случаях. У «Реала» показатель другой – 10 промахов после 52 попыток. Разница по браку получается 28 % против 19 %, почти повторение показателей Месси и Роналду. Так что когда услышите мнение, что футболисты каталонцев слабенько бьют пенальти – смело верьте. У «Реала» существенно меньше попыток, а счет по голам почти равен – 52 против 49 мячей в пользу «Барселоны».

Сколько пенальти назначают в ворота «Реала» и «Барселоны»?

Важнейший аспект при анализе темы пенальти в судьбе испанских грандов – количество назначенных в их ворота наказаний. Если говорим о Ла Лиге, то получаем за четыре полных сезона и начало нового у «Барселоны» 9 назначенных в ее ворота пенальти, у «Реала» - целых 16. Разница существенная, на семь попыток соперников. Причем в ворота каталонцев уже давненько не назначали пенальти в чемпионате Испании. Даже в сезон, когда «Реал» стал чемпионом, у каталонцев не было проблем с пенальти в их ворота, а Зидан пять раз видел, как соперники получали шанс огорчить его вратаря.

Цифры плохо сочетаются с теорией, что ключевая причина неудач «Барселоны» в прошлом сезоне - арбитры. Если судьи не пользуются таким веским инструментом влияния, как пенальти в ворота Тер Штегена, и при этом назначают больше пенальти в ворота соперников «Барселоны», чем в сторону оппонентов «Реала», на что могут жаловаться в Каталонии? На ошибки рефери в других эпизодах – однозначно. Но не на пенальти. За последние пять лет в ворота «Мадрида» в Испании назначают одиннадцатиметровые не просто чаще, чем в ворота «Барселоны», но и чаще, чем в ворота «Атлетико», «Эспаньола», «Малаги» и многих других клубов, у которых нет трех побед в Лиге чемпионов.

Часто такая печальная для Зидана статистика - камень в огород сильного форварда Серхио Рамоса, который с переменным успехом и красными карточками исполняет роль защитника – помним 23 «подвига» Серхио с досрочным уходом с поля. И одновременно много пенальти в ворота «Реала» – доказательство, что если футболисты Зидана ошибаются, то их наказывают. Как минимум намного чаще, чем защитников «Барселоны». Помним тот же ответный матч против ПСЖ в ЛЧ – там был повод убить интригу с помощью пенальти в ворота «блаугранас». Но арбитры ограждают каталонцев от пропущенных мячей с «точки» не только в Ла Лиге. А «Реал», когда говорим о пенальти, судят строже.

Что подсказывает статистика пенальти «Реала» и «Барселоны»?

Во-первых, фанатам «Реала» и «Барселоны» грех жаловаться на арбитров, когда речь заходит именно о пенальти. Обе команды стабильно получают парочку левых голов с «точек» в различных турнирах. То есть разница между клубами строго в реализации. Каталонцы не забили 20 пенальти из последних 72, и мазал не только Месси, а «Реал» - 10 из 52. Хотя тут и просто общее количество попыток впечатляет – 72 и 52 пенальти. Для сравнения, «Ювентус» собрал 63, ПСЖ – 57, «Манчестер Юнайтед» – 41 пенальти за тот же период.

В больших лигах можно отметить только аномальную активность «Баварии», у которой 76 пенальти, и они могут тягаться с «Барселоной». Во-вторых, мюнхенцев вспомнили не случайно – пенальти часто зарабатывают те, кто заметно превосходит соперника в классе и давит постоянно. Причем команды с контратаками, как «Реал», делают это реже, чем те, кто атакует большим силами и часто вбегает в штрафную площадь – как «Бавария» или «Барселона». Причем нельзя сказать, что большинство пенальти каталонцев придуманные. Это не так. Не ставим под сомнение квалификацию и артистизм футболистов «блаугранас».

Понятно, что они так часто получают подарки с «точки», поскольку и невероятно техничные – разыграли один из пенальти, собрали полно чистых одиннадцатиметровых, и хитрые – привет Суаресу с его падениями. Но нельзя не отметить, когда Роналду снова начинают называть «Пеналду» после его рекорда в ЛЧ, что у каталонцев попыток реализовать одиннадцатиметровый намного больше. Одновременно риск пропустить с «точки» у голкипера Тер Штегена намного ниже, чем у Наваса. Баланс полученных в своих и чужие ворота пенальти у «Барселоны» значительно выше – в полтора раза.

При этом Месси, Неймар и Суарес промахивались частенько, отсюда количественный перевес Роналду. Так что страх промаха - единственная причина, почему Лионель не бил, а часто отдавал право напарникам. Форвард был на поле, но не брал ответственность на себя. Тогда как Роналду редко отдавал подход другим, и его вправду можно назвать мастером пенальти. Любой игрок промахивается, как и Криштиану, но если у самого Месси не хватает хладнокровия и мастерства, чтобы всегда идти к точке и забивать чаще форварда «Реала», то зачем судить португальца за то, что Роналду делает лучше, чем коллега?

Представьте, что Лионель всю карьеру реализовывал бы пенальти с эффективностью Криштиану. Также всю жизнь смело шел бы к точке, никому не отдавая удары. В итоге получили бы забавный вывод - у Месси было бы намного больше голов с пенальти за клуб, чем у Роналду за «Реал», если бы мазал так редко, как португалец. И процент голов с «точки» к общему количеству у них сравнялся бы – 17.7 % против 17.8 %. Так что незачем подкалывать команду Зидана, ведь «Реал» с пенальти встречается намного реже, но по этому показателю заметно успешнее «Барселоны». А у Роналду больше голов с пенальти, чем у Месси, потому что португалец более меткий и не боится идти к «точке».

Тогда как Лионель в последнее время использовал лишь чуть больше половины попыток его команды за последние четыре сезона. В этом компоненте Роналду обыграл Месси, ему страх перед пенальти не ведом, а Лионель в новом сезоне уже успел промахнуться с одиннадцати метров против «Алавеса».

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Все комментарии
Imrebellion
сегодня в 01:39
Здооорово! Это важнейщий аспект, убеждающий нас в гениальности одного и бездарности другого. Футболист сколько угодно может стараться быть голеадором, плеймейкером, диспетчером, дриблёром в одном лице, сочетая эффектность с эффективностью в каждой игре. Но СТАТИСТИКА по ПЕНАЛЬТИ выдает нам кто Мастер, а кто бездарь, и кто Храбр, а кто трус. Зачем смотреть матчи по 90 минут? Достаточно взглянуть на факты, статистику и особенно почитать мнение экспертов, и тогда ясно станет, что Пеле, Марадона, Рональдо, Рональдиньо не особо крутыми игроками были, оказывается!
My Login ответил NGYRZ
сегодня в 00:39
NGYRZ:
А ну назови мне этих людей, кто помимо португальца с его приходом в Реал били пенальти вместо него в его присутствии! Печально известный персофан Месси барс-ф, говорил о 18 таких игроках..., а после вопроса ему, который я опубликовал выше назвать их....он слился от ответа! Может ты попытаешь свой шанс...?!
Ты то, багрова небось больше полюбил))
My Login ответил NGYRZ
сегодня в 00:29
NGYRZ:
А ну назови мне этих людей, кто помимо португальца с его приходом в Реал били пенальти вместо него в его присутствии! Печально известный персофан Месси барс-ф, говорил о 18 таких игроках..., а после вопроса ему, который я опубликовал выше назвать их....он слился от ответа! Может ты попытаешь свой шанс...?!
Бейл, рамос, кака, адебайор, алонсо
NGYRZ ответил My Login
сегодня в 00:17
My Login:
My Login Вчера 23:39, редактировал 15.09.2017, 23:40 с сезона как роналду перешел в реал: Барселона-71 пенальти; роналду 67 пенальти. При этом в реале были люди кто бил пенальти помимо португальца. Так что Лео имел очень мало шансов сровняться с рональду по пенкам Это для тебя специально, мб проблемы со зрением
А ну назови мне этих людей, кто помимо португальца с его приходом в Реал били пенальти вместо него в его присутствии!

Печально известный персофан Месси барс-ф, говорил о 18 таких игроках..., а после вопроса ему, который я опубликовал выше назвать их....он слился от ответа!

Может ты попытаешь свой шанс...?!
My Login ответил NGYRZ
сегодня в 00:11
NGYRZ:
Статья что называется, удар ниже пояса по фанатам Барселоны...! Их легенда о том, что Реалу чаше дают пенальти, чем Барселоне, просто разлелетелась в пух и прах...! 72 против 52 у Реала...! Автор хорошо отметил и эту точку зрения: "Представьте, что Лионель всю карьеру реализовывал бы пенальти с эффективностью Криштиану. Также всю жизнь смело шел бы к точке, никому не отдавая удары. В итоге получили бы забавный вывод - у Месси было бы намного больше голов с пенальти за клуб, чем у Роналду за «Реал», если бы мазал так редко, как португалец." И факту получается, что Роналду единственный игрок Реала, кто в одиночку бьет пенальти в клубе..., тогда как в Барселоне, это делает не один Месси....! Отсюда и перевес Португальца в пробитых пенальти! Подводим итоги! Пробитые пенальти: Барселона 72 - 52 Реал Назначенные пенальти в ворота Барселоны и Реала: Барселона 9 - 16 Реал. Добавлю и такую статистику, кто в истории ЛЧ чаше всех играл в большинстве! Барселона 30 раз - 16 Реал Перевес в два раза...! Статья в очередной раз доказывает, что судьи не просто благосклонны к Барселоне, а на очень короткой ноге с ней..!
My Login
Вчера 23:39, редактировал 15.09.2017, 23:40
с сезона как роналду перешел в реал: Барселона-71 пенальти; роналду 67 пенальти. При этом в реале были люди кто бил пенальти помимо португальца. Так что Лео имел очень мало шансов сровняться с рональду по пенкам
Это для тебя специально, мб проблемы со зрением
киэнджин
сегодня в 00:10
    NGYRZ
    сегодня в 00:08
    Кто чаще подходит к «точке», «Реал» или «Барселона»?

    Подсчитаем с начала сезона-2013/14, то есть за четыре полных и пятый, начавшийся. Почему именно такой отрезок?
    «Барселона» в начале этого этапа показала скачок по количеству пенальти.

    Забавно, что подъем совпал с назначением на пост главы Ла Лиги фаната «Реала» Хавьера Тебаса, печально знаменитого неадекватными действиями и комментариями. Совпадение? Сейчас выясним!

    У каталонцев было 7 пенальти за сезон во всех турнирах до Хавьера.
    Пришел Табас – 17, ведь в Ла Лиге назначили целую дюжину.
    Следующие годы тоже продуктивные. По 12, 24 и 17 пенальти, а в этом сезоне две попытки.

    Итого – 72 явных шанса забить «Барселоне» ПРЕПОДНЕСЛИ АРБИТРЫ!

    В среднем по 17.5 за сезон - много.

    А что же «Реал»? Когда у каталонцев стало получаться зарабатывать пенальти, то у «Мадрида» было на пять ударов меньше, всего 13. Дальше собрали 17, 11 и 10, а теперь в ЛЧ получили первый пенальти в новом сезоне.
    ____________________________________

    Ну, что, тут просто даже спорить бессмысленно....!

    Факты в цифрах, красноречиво говорят о том..., что Тебас под маской "фаната" Реала, яростно топит за Барселону...!
    киэнджин ответил Artuom
    сегодня в 00:07
    Artuom:
    Считал??? А я например уверен что левых пеналей у обоих клубов дофига! :)
    и Месси их нефига не умеет бить..!
    киэнджин ответил Dominators
    сегодня в 00:05
    Dominators:
    Да мне и Роналду пофигу . Гарринча и Марадона круче всех , потом Кройф и Зидан . Может еще кто родится потом лучше .
      Dominators ответил NGYRZ
      сегодня в 00:04
      NGYRZ:
      Статья что называется, удар ниже пояса по фанатам Барселоны...! Их легенда о том, что Реалу чаше дают пенальти, чем Барселоне, просто разлелетелась в пух и прах...! 72 против 52 у Реала...! Автор хорошо отметил и эту точку зрения: "Представьте, что Лионель всю карьеру реализовывал бы пенальти с эффективностью Криштиану. Также всю жизнь смело шел бы к точке, никому не отдавая удары. В итоге получили бы забавный вывод - у Месси было бы намного больше голов с пенальти за клуб, чем у Роналду за «Реал», если бы мазал так редко, как португалец." И факту получается, что Роналду единственный игрок Реала, кто в одиночку бьет пенальти в клубе..., тогда как в Барселоне, это делает не один Месси....! Отсюда и перевес Португальца в пробитых пенальти! Подводим итоги! Пробитые пенальти: Барселона 72 - 52 Реал Назначенные пенальти в ворота Барселоны и Реала: Барселона 9 - 16 Реал. Добавлю и такую статистику, кто в истории ЛЧ чаше всех играл в большинстве! Барселона 30 раз - 16 Реал Перевес в два раза...! Статья в очередной раз доказывает, что судьи не просто благосклонны к Барселоне, а на очень короткой ноге с ней..!
      Прошлогодняя феерия с ПСЖ - это темное не смываемое пятно на чиновников УЕФА .
      киэнджин
      сегодня в 00:04
      Да вы ребята..Багровы...Месси играет и даже не напрягается..Роналду же приходится каждый день пот гнать чтобы приблизится не надолго к 10 номеру..
      nba05 ответил NGYRZ
      сегодня в 00:03
      NGYRZ:
      Статья что называется, удар ниже пояса по фанатам Барселоны...! Их легенда о том, что Реалу чаше дают пенальти, чем Барселоне, просто разлелетелась в пух и прах...! 72 против 52 у Реала...! Автор хорошо отметил и эту точку зрения: "Представьте, что Лионель всю карьеру реализовывал бы пенальти с эффективностью Криштиану. Также всю жизнь смело шел бы к точке, никому не отдавая удары. В итоге получили бы забавный вывод - у Месси было бы намного больше голов с пенальти за клуб, чем у Роналду за «Реал», если бы мазал так редко, как португалец." И факту получается, что Роналду единственный игрок Реала, кто в одиночку бьет пенальти в клубе..., тогда как в Барселоне, это делает не один Месси....! Отсюда и перевес Португальца в пробитых пенальти! Подводим итоги! Пробитые пенальти: Барселона 72 - 52 Реал Назначенные пенальти в ворота Барселоны и Реала: Барселона 9 - 16 Реал. Добавлю и такую статистику, кто в истории ЛЧ чаше всех играл в большинстве! Барселона 30 раз - 16 Реал Перевес в два раза...! Статья в очередной раз доказывает, что судьи не просто благосклонны к Барселоне, а на очень короткой ноге с ней..!
        NGYRZ
        вчера в 23:55
        Статья что называется, удар ниже пояса по фанатам Барселоны...!

        Их легенда о том, что Реалу чаше дают пенальти, чем Барселоне, просто разлелетелась в пух и прах...!

        72 против 52 у Реала...!

        Автор хорошо отметил и эту точку зрения:
        "Представьте, что Лионель всю карьеру реализовывал бы пенальти с эффективностью Криштиану. Также всю жизнь смело шел бы к точке, никому не отдавая удары.
        В итоге получили бы забавный вывод - у Месси было бы намного больше голов с пенальти за клуб, чем у Роналду за «Реал», если бы мазал так редко, как португалец."

        И факту получается, что Роналду единственный игрок Реала, кто в одиночку бьет пенальти в клубе..., тогда как в Барселоне, это делает не один Месси....!
        Отсюда и перевес Португальца в пробитых пенальти!

        Подводим итоги!

        Пробитые пенальти:

        Барселона 72 - 52 Реал

        Назначенные пенальти в ворота Барселоны и Реала:

        Барселона 9 - 16 Реал.

        Добавлю и такую статистику, кто в истории ЛЧ чаше всех играл в большинстве!

        Барселона 30 раз - 16 Реал

        Перевес в два раза...!

        Статья в очередной раз доказывает, что судьи не просто благосклонны к Барселоне, а на очень короткой ноге с ней..!
        Моnolo ответил Dominators
        вчера в 23:50
        Dominators:
        А чем он так знаменит . Он ЧМ - нет . Он будет ЧМ - нет . Он даже пенальти не забьет Фарерским островам , а Дзюба забьет . У Месси много ЗМ . Если бы с начала 60 годов давали ЗМ южноамериканцам , у Гарринчи и Пеле их было бы не меньше . Распиаренный игрок и все .
        Пора начать думать своей головой..... Удачи....
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        вчера в 23:49
        в сезоне 15-16 всплеск пенок не из за тебаса, как написано тут, а из за невероятно техничного трио. Были и несколько левых, но так же были не назначенные. И большинство из них, когда Барса обеспечила себе результат
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        вчера в 23:39
        с сезона как роналду перешел в реал: Барселона-71 пенальти; роналду 67 пенальти. При этом в реале были люди кто бил пенальти помимо португальца. Так что Лео имел очень мало шансов сровняться с рональду по пенкам
        eleven LC ответил da da da
        вчера в 23:30
        da da da:
        ты бы глаза открыл,там считают с 13/14.
        какая разница? по этой статье можно сделать один вывод! Месси просто хуже чем Роналду умеет пробивать пенальти,но бьет никак не реже! и если честно то мне пофигу Месси,Роналду и даже эта статья,меня просто поставили в игнор почти все барсоглоры,киэнджин,майкл59,бавария бест! один ты остался,вот я тебе и пишу,мне просто интересно сколько ты продержишься!!!!!!
        da da da ответил Dominators
        вчера в 23:28
        Dominators:
        Да мне и Роналду пофигу . Гарринча и Марадона круче всех , потом Кройф и Зидан . Может еще кто родится потом лучше .
        Зидан?не смеши ей богу.
        Dominators ответил Groove000
        вчера в 23:26
        Groove000:
        зато Криш ЧМ, ага.. и не будет.. сборная не вывезет его
        Да мне и Роналду пофигу . Гарринча и Марадона круче всех , потом Кройф и Зидан . Может еще кто родится потом лучше .
        Artuom ответил Killofwrath
        вчера в 23:23
        Killofwrath:
        Вся разница в этих пеналях, что левака у Мадрида очень много с этими назначениями, намнооого больше, чем у Барсы
        Считал??? А я например уверен что левых пеналей у обоих клубов дофига! :)
        da da da ответил eleven LC
        вчера в 23:20
        eleven LC:
        ты статью то прочитал или просто от себя написал!?там же русским языком,черным по белому написано что у Месси было бы НАМНОГО больше голов с пенальти если бы мазал так редко как португалец! но ты конечно как всегда мне не ответишь,потому что гладиолус!!!
        ты бы глаза открыл,там считают с 13/14.
        Groove000 ответил Dominators
        вчера в 23:19
        Dominators:
        А чем он так знаменит . Он ЧМ - нет . Он будет ЧМ - нет . Он даже пенальти не забьет Фарерским островам , а Дзюба забьет . У Месси много ЗМ . Если бы с начала 60 годов давали ЗМ южноамериканцам , у Гарринчи и Пеле их было бы не меньше . Распиаренный игрок и все .
        зато Криш ЧМ, ага.. и не будет.. сборная не вывезет его
        eleven LC ответил da da da
        вчера в 23:18
        da da da:
        один роналду с момента перехода забил больше пенальти чем вся Барселона,и именно ему принадлежит рекорд по забитым с точки в истории Примеры.
        ты статью то прочитал или просто от себя написал!?там же русским языком,черным по белому написано что у Месси было бы НАМНОГО больше голов с пенальти если бы мазал так редко как португалец! но ты конечно как всегда мне не ответишь,потому что гладиолус!!!
        Killofwrath
        вчера в 23:15
        Вся разница в этих пеналях, что левака у Мадрида очень много с этими назначениями, намнооого больше, чем у Барсы
        Dominators ответил Моnolo
        вчера в 23:08
        Моnolo:
        Cмешно сравнивать Месси с роналду. Такие футболисты как Лионель рождаются раз в сто лет. А забивать пенальти Фарерским островам может даже Дзюба....
        А чем он так знаменит . Он ЧМ - нет . Он будет ЧМ - нет . Он даже пенальти не забьет Фарерским островам , а Дзюба забьет . У Месси много ЗМ . Если бы с начала 60 годов давали ЗМ южноамериканцам , у Гарринчи и Пеле их было бы не меньше . Распиаренный игрок и все .
        Mamaev
        вчера в 22:53
        Статейка в угоду маргаринам, сразу видно. Ведь если взять пенальти в ла лиге с 2009-как пенальду пришёл в реал, то будет существенный перевес в их пользу, в ла лиге уж точно. И к точке рональду подходил гораздо чаще, чем Месси. Почти столько, сколько все остальные игроки Барселоны
        da da da
        вчера в 22:49
        один роналду с момента перехода забил больше пенальти чем вся Барселона,и именно ему принадлежит рекорд по забитым с точки в истории Примеры.
        Моnolo
        вчера в 22:45
        Cмешно сравнивать Месси с роналду. Такие футболисты как Лионель рождаются раз в сто лет. А забивать пенальти Фарерским островам может даже Дзюба....
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