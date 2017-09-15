«Реал» versus «Барселона». Роналду, Месси и их пенальти

Роналду опередил Месси по количеству реализованных в ЛЧ пенальти. «Соккер.ру» выяснил, кто чаще и успешнее подходит к «точке», футболисты «Реала» или «Барселоны»?

Кто чаще подходит к «точке», «Реал» или «Барселона»?

Подсчитаем с начала сезона-2013/14, то есть за четыре полных и пятый, начавшийся. Почему именно такой отрезок? «Барселона» в начале этого этапа показала скачок по количеству пенальти. Забавно, что подъем совпал с назначением на пост главы Ла Лиги фаната «Реала» Хавьера Тебаса, печально знаменитого неадекватными действиями и комментариями. Совпадение? Сейчас выясним!

У каталонцев было семь пенальти за сезон во всех турнирах до Хавьера. Пришел Тебас – стало семнадцать, ведь в Ла Лиге назначили целую дюжину. Следующие годы тоже продуктивные. По 12, 24 и 17 пенальти, а в этом сезоне две попытки. Итого – 72 явных шанса забить «Барселоне» преподнесли арбитры. В среднем по 17.5 за сезон - много. А что же «Реал»? Когда у каталонцев стало получаться зарабатывать пенальти, то у «Мадрида» было на пять ударов меньше, всего 13. Дальше собрали 17, 11 и 10, а теперь в ЛЧ получили первый пенальти в новом сезоне.

Благодаря этому спорному решению Роналду обогнал Месси по голам с «точек» в ЛЧ, а общий счет по назначенным пенальти – 72:52 в пользу «Барселоны». В среднем «Реал» получает почти на 5 пенальти за сезон меньше, хотя обычно играет примерно столько же матчей. Разница солидная. Зато теперь «Барселона» не может заявлять, что ей арбитры не дают бить пенальти, а стоит игроку «Реала» упасть – сразу указывают на «точку». Конечно, в обоих случаях имеем немало примеров таких «левых» пенальти, как у Роналду на днях в ЛЧ – мяч попал в плечо, но разница в количестве большая.

Игроки «Барселоны» подходят к «точке» намного чаще, чем футболисты «Реала» - у каталонцев преимущество в 20 ударов, то есть на 38% больше от общего количества попыток команды Зидана. А ведь раньше у «Барселоны» статистика пенальти скакала – 10, 20, 7. Но после прихода нового президента Ла Лиги среднее количество пенальти во всех турнирах выросло, тогда как у «Реала» - упало. Неудивительно, что год назад именно каталонцы поставили новый рекорд Ла Лиги по количеству пенальти за сезон – 19, причем побили достижение «Бетиса» тридцатилетней давности. Не тех «Пеналду» обзывают?

Кто лучше бьет пенальти, Роналду или Месси?

Суммируя всю карьеру и матчи сборных, получим у Роналду брак с точки – 15.7%, а у Месси – 21.7%. У аргентинца процент промахов выше. А вот разница по объему голов с одиннадцатиметровых за клубы иная. У Лионеля 12.23% мячей за «Барселону» – с пенальти, у Роналду за «Реал» – 17,85%. Но сейчас вы увидите, что у Месси влияние пенальти могло быть аналогичным. Лионель за последние четыре полных сезона и начало нового подходил к точке 39 раз, то есть забрал себе 54 % командных попыток. Почему так мало? А потому что из почти сорока пенальти Лионель реализовал всего двадцать восемь.

Часто аргентинца не пускали к «точке», боясь промаха. Или он сам отказывался. Если бы не собранность в прошлом сезоне – тогда реализовал 9 из 10 пенальти, могли добраться до каждого третьего нереализованного пенальти! У Месси трясутся коленки, когда идет бить пенальти? По сравнению с Роналду именно в «Реале» – однозначно. У португальца монополия на такие удары в клубе, поскольку его, в отличие от Месси, незачем подменять. Криштиану из 52 одиннадцатиметровых «Мадрида» удачно исполнил 38 штук, то есть 73 % от общего числа командных. При этом процент брака у португальца всего 19 %, почти на десять процентов ниже, чем у Месси. Роналду забил 38 пенальти из 47, причем в молодости он был даже эффективнее.

А вот Месси… Невероятно, но в футболе существует категория, в которой Лионель по собственным стандартам – бездарность. Так что Роналду не случайно обошел Месси в Лиге чемпионов именно по ударам с «точки». Теперь рекорд турнира – 12 реализованных пенальти против 11 у Лионеля. А вот если говорим о промахах их команд, то за означенный выше период собирается 20 неудач «Барселоны» в 72 случаях. У «Реала» показатель другой – 10 промахов после 52 попыток. Разница по браку получается 28 % против 19 %, почти повторение показателей Месси и Роналду. Так что когда услышите мнение, что футболисты каталонцев слабенько бьют пенальти – смело верьте. У «Реала» существенно меньше попыток, а счет по голам почти равен – 52 против 49 мячей в пользу «Барселоны».

Сколько пенальти назначают в ворота «Реала» и «Барселоны»?

Важнейший аспект при анализе темы пенальти в судьбе испанских грандов – количество назначенных в их ворота наказаний. Если говорим о Ла Лиге, то получаем за четыре полных сезона и начало нового у «Барселоны» 9 назначенных в ее ворота пенальти, у «Реала» - целых 16. Разница существенная, на семь попыток соперников. Причем в ворота каталонцев уже давненько не назначали пенальти в чемпионате Испании. Даже в сезон, когда «Реал» стал чемпионом, у каталонцев не было проблем с пенальти в их ворота, а Зидан пять раз видел, как соперники получали шанс огорчить его вратаря.

Цифры плохо сочетаются с теорией, что ключевая причина неудач «Барселоны» в прошлом сезоне - арбитры. Если судьи не пользуются таким веским инструментом влияния, как пенальти в ворота Тер Штегена, и при этом назначают больше пенальти в ворота соперников «Барселоны», чем в сторону оппонентов «Реала», на что могут жаловаться в Каталонии? На ошибки рефери в других эпизодах – однозначно. Но не на пенальти. За последние пять лет в ворота «Мадрида» в Испании назначают одиннадцатиметровые не просто чаще, чем в ворота «Барселоны», но и чаще, чем в ворота «Атлетико», «Эспаньола», «Малаги» и многих других клубов, у которых нет трех побед в Лиге чемпионов.

Часто такая печальная для Зидана статистика - камень в огород сильного форварда Серхио Рамоса, который с переменным успехом и красными карточками исполняет роль защитника – помним 23 «подвига» Серхио с досрочным уходом с поля. И одновременно много пенальти в ворота «Реала» – доказательство, что если футболисты Зидана ошибаются, то их наказывают. Как минимум намного чаще, чем защитников «Барселоны». Помним тот же ответный матч против ПСЖ в ЛЧ – там был повод убить интригу с помощью пенальти в ворота «блаугранас». Но арбитры ограждают каталонцев от пропущенных мячей с «точки» не только в Ла Лиге. А «Реал», когда говорим о пенальти, судят строже.

Что подсказывает статистика пенальти «Реала» и «Барселоны»?

Во-первых, фанатам «Реала» и «Барселоны» грех жаловаться на арбитров, когда речь заходит именно о пенальти. Обе команды стабильно получают парочку левых голов с «точек» в различных турнирах. То есть разница между клубами строго в реализации. Каталонцы не забили 20 пенальти из последних 72, и мазал не только Месси, а «Реал» - 10 из 52. Хотя тут и просто общее количество попыток впечатляет – 72 и 52 пенальти. Для сравнения, «Ювентус» собрал 63, ПСЖ – 57, «Манчестер Юнайтед» – 41 пенальти за тот же период.

В больших лигах можно отметить только аномальную активность «Баварии», у которой 76 пенальти, и они могут тягаться с «Барселоной». Во-вторых, мюнхенцев вспомнили не случайно – пенальти часто зарабатывают те, кто заметно превосходит соперника в классе и давит постоянно. Причем команды с контратаками, как «Реал», делают это реже, чем те, кто атакует большим силами и часто вбегает в штрафную площадь – как «Бавария» или «Барселона». Причем нельзя сказать, что большинство пенальти каталонцев придуманные. Это не так. Не ставим под сомнение квалификацию и артистизм футболистов «блаугранас».

Понятно, что они так часто получают подарки с «точки», поскольку и невероятно техничные – разыграли один из пенальти, собрали полно чистых одиннадцатиметровых, и хитрые – привет Суаресу с его падениями. Но нельзя не отметить, когда Роналду снова начинают называть «Пеналду» после его рекорда в ЛЧ, что у каталонцев попыток реализовать одиннадцатиметровый намного больше. Одновременно риск пропустить с «точки» у голкипера Тер Штегена намного ниже, чем у Наваса. Баланс полученных в своих и чужие ворота пенальти у «Барселоны» значительно выше – в полтора раза.

При этом Месси, Неймар и Суарес промахивались частенько, отсюда количественный перевес Роналду. Так что страх промаха - единственная причина, почему Лионель не бил, а часто отдавал право напарникам. Форвард был на поле, но не брал ответственность на себя. Тогда как Роналду редко отдавал подход другим, и его вправду можно назвать мастером пенальти. Любой игрок промахивается, как и Криштиану, но если у самого Месси не хватает хладнокровия и мастерства, чтобы всегда идти к точке и забивать чаще форварда «Реала», то зачем судить португальца за то, что Роналду делает лучше, чем коллега?

Представьте, что Лионель всю карьеру реализовывал бы пенальти с эффективностью Криштиану. Также всю жизнь смело шел бы к точке, никому не отдавая удары. В итоге получили бы забавный вывод - у Месси было бы намного больше голов с пенальти за клуб, чем у Роналду за «Реал», если бы мазал так редко, как португалец. И процент голов с «точки» к общему количеству у них сравнялся бы – 17.7 % против 17.8 %. Так что незачем подкалывать команду Зидана, ведь «Реал» с пенальти встречается намного реже, но по этому показателю заметно успешнее «Барселоны». А у Роналду больше голов с пенальти, чем у Месси, потому что португалец более меткий и не боится идти к «точке».

Тогда как Лионель в последнее время использовал лишь чуть больше половины попыток его команды за последние четыре сезона. В этом компоненте Роналду обыграл Месси, ему страх перед пенальти не ведом, а Лионель в новом сезоне уже успел промахнуться с одиннадцати метров против «Алавеса».