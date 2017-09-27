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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
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20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
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20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
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22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
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​ПСЖ как фаворит Лиги чемпионов

сегодня, 09:54

У самого престижного турнира нет одного фаворита, но «Соккер.ру» предлагает оценить парижан. Отверженными горбунами банда Неймара не выглядит – разорвала «Баварию».

За победу. Легкость в атаке

«Бавария» с 2001 года не проигрывала в группе Лиги чемпионов разгромно, причем тогда тоже пострадала от французов – их обыграл «Лион». Конечно, были приключения в плей-офф, но разгромите основной состав «Баварии» в принципиальной игре - вас тоже назовут одним из фаворитов Лиги чемпионов. Так делали «Барселона» и «Реал» по пути к победам. Для ПСЖ такой результат против немцев – хороший знак?

Во-первых, заявка на выход из группы с первого места, что помогает на первых порах. Во-вторых, отмечаем легкость, с которой французы атакуют. Вернее, француз, уругваец и бразилец. Кавани забил в шестом подряд матче Лиги чемпионов, а в истории таких примеров всего ничего. Неймар в семи матчах за ПСЖ собрал 12 результативных действий, Мбаппе в 5 играх создал 4 гола. Не считая нулевой ничьей с «Монпелье» - дань моде Лиги 1 на мировые, парижане прут, как танк.

Против. Королевские соперники

Многие красиво играют, но не получают заветный кубок. «Монако» прошлого года - симпатичная команда, по весне разбегались, но разбились о стену «Ювентуса». Сам Турин идет много лет к победе в Лиге чемпионов, а не получается. Если переходим к классическим «денежным мешкам», то есть фанатам трансферов, то английским клубам много лет ничего их бюджеты не дают – нет побед. А «Челси» долго набивал шишки, пока победил. ПСЖ даже выход в финал ничего не гарантирует.

Могут напороться на Месси или Роналду, не пойдет играть у остальных линий Эмери, кроме атакующей тройки – счет будет не в пользу французского клуба. Список конкурентов солидный. «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», даже сама «Бавария» - не забывайте, немцы всегда возвращаются, как и итальянцы, которые впервые за семь лет обошли их по суммарному рейтингу УЕФА. И здесь нет еще «Ювентуса», «Атлетико» и «Челси», забивающего на последних секундах. Может Мората сделать решающий дубль в ворота ПСЖ в плей-офф? Несомненно.

За победу. Мбаппе – Феномен

С большой буквы, поскольку сравнения с Роналдо с каждым набранным французом килограммом мышц все ближе к истине. Уже не Анри, а именно бразилец – юный француз работает зрело, красиво, четко, грамотно, полезно для команды. Этот ребенок заслужил финал Лиги чемпионов еще по прошлому сезону, но у «Монако» не хватило сил. Он с детства мечтал стать большим игроком, и его дома ругала мама за очень короткие стрижки – юный Килиан был поклонником Зидана и хотел быть лысее.

В восемнадцать лет малыш впечатляет. Дани Алвес как Дани Алвес – еще со времен «Севильи» так играет. К Неймару все привыкли, причем в ПСЖ по объему работы в сложных матчах он порой даже чуть хуже, чем в «Барселоне» - в Париже ему можно и постоять на поле порой. Кавани – классика жанра, мощный центральный форвард, Эль Матадор. По Верратти тоже все ясно – ему бы немножко фантазии к изумительным передачам. А вот Мбаппе в восемнадцать лет, играющий как Анри в лучших матчах за «Барселону» - когда уже все знал и умел, впечатляет.

Против. Странная оборона

Ареола – и это выяснили еще  по матчам Альфонса в Испании, относится к категории крупных парней, у которых нет проблем с реакцией и движением на линии ворот. Также для молодого французского голкипера не составит труда сэйв в стиле Лунева. Они оба немножко напоминают Шмейхеля, поскольку огромные ребята так легко парят в рамке. Но при этом Альфонс отличается странными ошибками, пускай и чуть реже, чем его коллеги Сиригу и Трапп. Не случайно говорили о Доннарумме, хотя Джиджи, в принципе, из той же породы.

А вот бразильская природа обороны ПСЖ может аукнуться. Даже Курзава порой в защите работает скорее как молодой Марсело, чем как зрелый Луис Фелипе. Маркиньос и Тиаго Силва даже без кудряшки Ди прекрасно справляются с «привозами», а Даниэль Алвес – великий латераль, но привычно посредственный защитник. Его даже в «Ювентусе» не переучивали, Аллегри махнул рукой и позволил творить в атаке, что бразильцу хотелось. Ни ставка на Менье справа – так себе защитник, ни Кимпембе в центре – пока не новый Тюрам, не делает ПСЖ мастерами защиты. Что тут объяснять после 1:6 от «Барселоны»?

За победу. Амбиции игроков

Неймар не лучший игрок мира, как говорит президент ПСЖ, но в первой пятерке. А читали, что Кавани заявил после матча с «Баварией»? За пределами поля мы разные – на поле семья. Так можно передать смысл сказанного, и это явно намек на отношения уругвайца и бразильца. Проще говоря, крестить детей друг другу не станут, но в футбол поиграют. Оба опытные, бывалые, оба хотят завоевать свое место под солнцем. Кавани в прошлом сезоне был лидером ПСЖ – приносил много пунктов своими голами, сейчас Неймар пытается «выйти из тени Месси» за счет успехов парижан.

Оба хороши, как и Мбаппе. Но Верратти остался во Франции, а не перебрался в Испанию, чтобы победить в Лиге 1 и Лиге чемпионов, такие же амбиции у Тиаго Силвы. Любой из состава – от испанца Юри, из которого Эмери пытается сделать парижского Маркоса Алонсо, до старика Мотты имеют единую цель. ПСЖ, поскольку команда пережила немало унижений – два потерянных титула во Франции и неудачные попытки в Лиге чемпионов, настроена серьезно. Это видно даже по тому, как грамотно экономили силы в игре с «Баварией». Для них эта победа ничего не значит, они все прекрасно понимают – главные матчи будут весной.

Против. Боязнь больших битв

Вряд ли с «Баварией» в четвертьфинале сыграли бы так легко, как вчера. ПСЖ, если вспомните, очень эмоционально вылетает из плей-офф ЛЧ. Четыре подряд четвертьфинала было до прошлогоднего представления. Сначала проиграли «Барселоне» за счет гола, забитого на выезде, затем с «Челси» так же история, только еще драматичнее. Потом не выдержали давления и «Барселона» их размазала 6:1. Наконец, вылетели от «Манчестер Сити», а затем снова напоролись на каталонцев.

Как видите, часто французы выиграли один из матчей, но сливали вторые. Они пытаются быть семьей с железным характером, но не получается. Конечно, Неймар, имея опыт капитана сборной Бразилии, поздравил Кавани с голом, но сделал это своеобразно – он взял его затылок, вроде как приободрил, но потом зачем-то показательно так согнул голову уругвайцу вниз, убирая руку. Пассивная агрессия была и у Эдинсона, когда тот не спешил поздравлять коллегу.

Кроме того, до сих пор не ясно, кто будет исполнять пенальти? Ответ Эмери, что у ПСЖ два пенальтиста это как заявление, что между женой и любовницей выбрать невозможно, они обе – штатные супруги, пусть сами выбирают и возьмут на себя ответственность. Одновременно, с каждым годом они все ближе к разгадке, что мешает ПСЖ превратиться в команду с характером? Возможно, им не хватало Дани Алвеса и Неймара с опытом побед в главном финале? Ведь если и сейчас в финал не зайдут – Эмери уволят, а реноме трусов остается.

ПСЖ выиграет Лигу чемпионов 2017/18?

У мастеров прогнозов парижане уже идут вторыми после «Реала» и опережают «Барселону», что говорит о желании создать новых кумиров и поймать азартных людей. Видать, любители адреналина считают, что каталонцы побеждают за счет класса исполнителей, а командная составляющая хромает. Тогда как у Зидана работает «даймонд», а у Эмери такой состав, что грех не быть фаворитом ЛЧ. Одновременно нет оснований полагать, что ПСЖ тактически безгрешный – даже относительно четкости построения МЮ и МС сейчас меньше вопросов.

Также не получите гарантий, что никто не переиграет тройку Мотта – Рабьо – Верратти весной. Это Толиссо испугался вчера по старой памяти, а Видаля и Алькантару вжали в линию обороны без Нойера, где Зюле чудил – позволил создать пять самых жирных моментов на пару с Алабой по их зонам. Так что вопрос о статусе ПСЖ в турнире интересный, а погром «Баварии» - напомним, первый такой осенний за шестнадцать лет, является отличным поводом высказаться по поводу нового «денежного мешка», пытающегося своровать народное европейское футбольное достояние – ушастый кубок Лиги чемпионов. 

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Все комментарии
Ploomber ответил полимер
сегодня в 10:51
полимер:
Уже писал про вашу рекламу со звуком в самый ненужный момент, ещё раз она снова выскочит то валю на другие сайты и всем то же советую
Утро доброе. Разбираемся с данной проблемой, которая появилась в единичных случаях (в вашем в том числе). Наберитесь терпения.
полимер
сегодня в 10:40
Уже писал про вашу рекламу со звуком в самый ненужный момент, ещё раз она снова выскочит то валю на другие сайты и всем то же советую
NGYRZ
сегодня в 10:35
Неймар просто мегакрут...!
Хорошо, что он ушел из Барсы и начал строить свою историю, на которую не будут претендовать некоторые личности...!
Марк Аврелий ответил neomessi
сегодня в 10:19
neomessi:
понятно, то что ПСЖ разгромил Баварию это аналогично как Барса отгрузила трешку Юве. Рано еще делать выводы! Бавария просто на спаде и поэтому они позволили ПСЖ много чего!
Согласен с тобой. Настоящая проверка для ПСЖ будет весной.
neomessi ответил Марк Аврелий
сегодня в 10:18
Марк Аврелий:
Я думаю, что ПСЖ сейчас силен как никогда и вряд ли они теперь влетят Барселоне, хотя выводы делать очень рано.
понятно, то что ПСЖ разгромил Баварию это аналогично как Барса отгрузила трешку Юве.
Рано еще делать выводы! Бавария просто на спаде и поэтому они позволили ПСЖ много чего!
Gelious
сегодня в 10:11
Да нужно Реалу брать ЛЧ в этом сезоне. А то уже несколько месяцев не брали.
Марк Аврелий ответил neomessi
сегодня в 10:10
neomessi:
Что то все молчат про МС и Челси, данные коллективы тоже очень сильны! Это уже не те клубы которые были пару сезонов назад! А ПСЖ попадется опять на Барсу и вылетит со свистом.
Я думаю, что ПСЖ сейчас силен как никогда и вряд ли они теперь влетят Барселоне, хотя выводы делать очень рано.
Марк Аврелий
сегодня в 10:09
Конечно Бавария сегодня знатно опозорилась, по своей игре немцы напомнили себя времен ван Гала, хотя при голландце Бавария доходила до финала ЛЧ. Вряд ли можно всю вину за это поражение списать лишь на отсутствие Нойера, тут есть и вина тренера, и вина руководства. Без топ трансферов мюнхенцы не выиграют ЛЧ, тем более в нынешние времена шейхов.
Artuom
сегодня в 10:08
'Уже не Анри, а именно бразилец – юный француз работает зрело, красиво, четко, грамотно, полезно для команды"
Да нет, именно с Анри нужно сравнивать. Это Тьерри так играл - полностью на команду, никогда не жадничал и выдавал дофига передач. А Роналдо как раз был более эгоистичен и часто сам предпочитал всё далать.
neomessi
сегодня в 10:07
Что то все молчат про МС и Челси, данные коллективы тоже очень сильны!
Это уже не те клубы которые были пару сезонов назад!

А ПСЖ попадется опять на Барсу и вылетит со свистом.
sihafazatron
сегодня в 09:59
рано делать такие выводы, но вообще им по силам дойти до финала и может выиграть его
Марк Аврелий
сегодня в 09:59
Пока что парижане с таким супер составом на автопилоте всех подряд громят. Но было уже много случаев, когда команда до Нового года выносит всех подряд, а после у команды кончается бензин. Первое место в группе они скорее всего займут, а как далеко пройдут в плей офф- это большой вопрос.
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