​ПСЖ как фаворит Лиги чемпионов

У самого престижного турнира нет одного фаворита, но «Соккер.ру» предлагает оценить парижан. Отверженными горбунами банда Неймара не выглядит – разорвала «Баварию».

За победу. Легкость в атаке

«Бавария» с 2001 года не проигрывала в группе Лиги чемпионов разгромно, причем тогда тоже пострадала от французов – их обыграл «Лион». Конечно, были приключения в плей-офф, но разгромите основной состав «Баварии» в принципиальной игре - вас тоже назовут одним из фаворитов Лиги чемпионов. Так делали «Барселона» и «Реал» по пути к победам. Для ПСЖ такой результат против немцев – хороший знак?

Во-первых, заявка на выход из группы с первого места, что помогает на первых порах. Во-вторых, отмечаем легкость, с которой французы атакуют. Вернее, француз, уругваец и бразилец. Кавани забил в шестом подряд матче Лиги чемпионов, а в истории таких примеров всего ничего. Неймар в семи матчах за ПСЖ собрал 12 результативных действий, Мбаппе в 5 играх создал 4 гола. Не считая нулевой ничьей с «Монпелье» - дань моде Лиги 1 на мировые, парижане прут, как танк.

Против. Королевские соперники

Многие красиво играют, но не получают заветный кубок. «Монако» прошлого года - симпатичная команда, по весне разбегались, но разбились о стену «Ювентуса». Сам Турин идет много лет к победе в Лиге чемпионов, а не получается. Если переходим к классическим «денежным мешкам», то есть фанатам трансферов, то английским клубам много лет ничего их бюджеты не дают – нет побед. А «Челси» долго набивал шишки, пока победил. ПСЖ даже выход в финал ничего не гарантирует.

Могут напороться на Месси или Роналду, не пойдет играть у остальных линий Эмери, кроме атакующей тройки – счет будет не в пользу французского клуба. Список конкурентов солидный. «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», даже сама «Бавария» - не забывайте, немцы всегда возвращаются, как и итальянцы, которые впервые за семь лет обошли их по суммарному рейтингу УЕФА. И здесь нет еще «Ювентуса», «Атлетико» и «Челси», забивающего на последних секундах. Может Мората сделать решающий дубль в ворота ПСЖ в плей-офф? Несомненно.

За победу. Мбаппе – Феномен

С большой буквы, поскольку сравнения с Роналдо с каждым набранным французом килограммом мышц все ближе к истине. Уже не Анри, а именно бразилец – юный француз работает зрело, красиво, четко, грамотно, полезно для команды. Этот ребенок заслужил финал Лиги чемпионов еще по прошлому сезону, но у «Монако» не хватило сил. Он с детства мечтал стать большим игроком, и его дома ругала мама за очень короткие стрижки – юный Килиан был поклонником Зидана и хотел быть лысее.

В восемнадцать лет малыш впечатляет. Дани Алвес как Дани Алвес – еще со времен «Севильи» так играет. К Неймару все привыкли, причем в ПСЖ по объему работы в сложных матчах он порой даже чуть хуже, чем в «Барселоне» - в Париже ему можно и постоять на поле порой. Кавани – классика жанра, мощный центральный форвард, Эль Матадор. По Верратти тоже все ясно – ему бы немножко фантазии к изумительным передачам. А вот Мбаппе в восемнадцать лет, играющий как Анри в лучших матчах за «Барселону» - когда уже все знал и умел, впечатляет.

Против. Странная оборона

Ареола – и это выяснили еще по матчам Альфонса в Испании, относится к категории крупных парней, у которых нет проблем с реакцией и движением на линии ворот. Также для молодого французского голкипера не составит труда сэйв в стиле Лунева. Они оба немножко напоминают Шмейхеля, поскольку огромные ребята так легко парят в рамке. Но при этом Альфонс отличается странными ошибками, пускай и чуть реже, чем его коллеги Сиригу и Трапп. Не случайно говорили о Доннарумме, хотя Джиджи, в принципе, из той же породы.

А вот бразильская природа обороны ПСЖ может аукнуться. Даже Курзава порой в защите работает скорее как молодой Марсело, чем как зрелый Луис Фелипе. Маркиньос и Тиаго Силва даже без кудряшки Ди прекрасно справляются с «привозами», а Даниэль Алвес – великий латераль, но привычно посредственный защитник. Его даже в «Ювентусе» не переучивали, Аллегри махнул рукой и позволил творить в атаке, что бразильцу хотелось. Ни ставка на Менье справа – так себе защитник, ни Кимпембе в центре – пока не новый Тюрам, не делает ПСЖ мастерами защиты. Что тут объяснять после 1:6 от «Барселоны»?

За победу. Амбиции игроков

Неймар не лучший игрок мира, как говорит президент ПСЖ, но в первой пятерке. А читали, что Кавани заявил после матча с «Баварией»? За пределами поля мы разные – на поле семья. Так можно передать смысл сказанного, и это явно намек на отношения уругвайца и бразильца. Проще говоря, крестить детей друг другу не станут, но в футбол поиграют. Оба опытные, бывалые, оба хотят завоевать свое место под солнцем. Кавани в прошлом сезоне был лидером ПСЖ – приносил много пунктов своими голами, сейчас Неймар пытается «выйти из тени Месси» за счет успехов парижан.

Оба хороши, как и Мбаппе. Но Верратти остался во Франции, а не перебрался в Испанию, чтобы победить в Лиге 1 и Лиге чемпионов, такие же амбиции у Тиаго Силвы. Любой из состава – от испанца Юри, из которого Эмери пытается сделать парижского Маркоса Алонсо, до старика Мотты имеют единую цель. ПСЖ, поскольку команда пережила немало унижений – два потерянных титула во Франции и неудачные попытки в Лиге чемпионов, настроена серьезно. Это видно даже по тому, как грамотно экономили силы в игре с «Баварией». Для них эта победа ничего не значит, они все прекрасно понимают – главные матчи будут весной.

Против. Боязнь больших битв

Вряд ли с «Баварией» в четвертьфинале сыграли бы так легко, как вчера. ПСЖ, если вспомните, очень эмоционально вылетает из плей-офф ЛЧ. Четыре подряд четвертьфинала было до прошлогоднего представления. Сначала проиграли «Барселоне» за счет гола, забитого на выезде, затем с «Челси» так же история, только еще драматичнее. Потом не выдержали давления и «Барселона» их размазала 6:1. Наконец, вылетели от «Манчестер Сити», а затем снова напоролись на каталонцев.

Как видите, часто французы выиграли один из матчей, но сливали вторые. Они пытаются быть семьей с железным характером, но не получается. Конечно, Неймар, имея опыт капитана сборной Бразилии, поздравил Кавани с голом, но сделал это своеобразно – он взял его затылок, вроде как приободрил, но потом зачем-то показательно так согнул голову уругвайцу вниз, убирая руку. Пассивная агрессия была и у Эдинсона, когда тот не спешил поздравлять коллегу.

Кроме того, до сих пор не ясно, кто будет исполнять пенальти? Ответ Эмери, что у ПСЖ два пенальтиста это как заявление, что между женой и любовницей выбрать невозможно, они обе – штатные супруги, пусть сами выбирают и возьмут на себя ответственность. Одновременно, с каждым годом они все ближе к разгадке, что мешает ПСЖ превратиться в команду с характером? Возможно, им не хватало Дани Алвеса и Неймара с опытом побед в главном финале? Ведь если и сейчас в финал не зайдут – Эмери уволят, а реноме трусов остается.

ПСЖ выиграет Лигу чемпионов 2017/18?

У мастеров прогнозов парижане уже идут вторыми после «Реала» и опережают «Барселону», что говорит о желании создать новых кумиров и поймать азартных людей. Видать, любители адреналина считают, что каталонцы побеждают за счет класса исполнителей, а командная составляющая хромает. Тогда как у Зидана работает «даймонд», а у Эмери такой состав, что грех не быть фаворитом ЛЧ. Одновременно нет оснований полагать, что ПСЖ тактически безгрешный – даже относительно четкости построения МЮ и МС сейчас меньше вопросов.

Также не получите гарантий, что никто не переиграет тройку Мотта – Рабьо – Верратти весной. Это Толиссо испугался вчера по старой памяти, а Видаля и Алькантару вжали в линию обороны без Нойера, где Зюле чудил – позволил создать пять самых жирных моментов на пару с Алабой по их зонам. Так что вопрос о статусе ПСЖ в турнире интересный, а погром «Баварии» - напомним, первый такой осенний за шестнадцать лет, является отличным поводом высказаться по поводу нового «денежного мешка», пытающегося своровать народное европейское футбольное достояние – ушастый кубок Лиги чемпионов.