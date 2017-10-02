«Рубин» не заводится. Бердыев в отставке

У тренера две недели, чтобы подготовить «Рубин» к матчу против «Ростова». «Соккер.ру» выясняет, почему команда опытного тренера проигрывает и проигрывает?

Другого на месте Бердыева отправили в отставку?

«Рубин», вернее, Карадениз бей, разбил «Анжи» - 6:0. Три ассиста турецкого ветерана и гол для полноты картины. Затем Бердыев не испугался схем Парфенова и обыграл «Тосно» в один. И когда казалось, что «Спартак» от неприятностей убережет только экстренные поиски своего Дриусси, «Рубин» впервые в сезоне проиграл со счетом 0:1. Промес словно передал проклятие. Ведь матч с такой вывеской, если забивают гол после трех точных ударов на две команды, выдающимся не назвать.

И «Рубин» стал невезучим, как «Спартак». Только еще и скучным. Проиграли дома «Уралу» на последних минутах, создав парочку подходов к воротам Годзюра. Затем прошли «Оренбург» в Кубке России, но после в очень странной игре с нулем точных ударов от казанцев по воротам «Ахмата» - словно боялись забить гол, Оздоев придумал автогол. Наконец, еще один невеселый матч прошел по такому же унылому сценарию – «Амкар» не успел ощутить на себе силу хозяйских атак, зато Гол богатырским ударом принес гостям победу. Концовки провалены – вопросы к концентрации.

В результате «Рубин» после двенадцати туров шесть раз проиграл, по очкам наравне с «Арсеналом». До зоны вылета – четыре очка. А если сравнивать с показателями прошлого сезона при Грасии, то при Бердыеве собрали на один пункт меньше, а забили столько же. Только за счет чуть меньшего количества пропущенных мячей – 12 против 15, можно как-то различить неудачный старт испанца от невеселого начала Курбана Бекиевича. Но вряд ли другого тренера на его месте отправили бы в отставку. Летом наставника приглашали для длительной борьбы, ведь Жонатас – до сих пор лучший снайпер команды в сезоне, открыл карты.

У «Рубина» нет основного состава и денег на усиление?

Бразильский форвард, уехавший в Германию, об этом и сказал: «Вы знаете финансовое положение „Рубина“, не будем углубляться в детали». Но Бердыеву как раз приходится закопаться в деталях не идеальной машины после Грасии. Видно даже по выражению лица наставника по ходу матчей, что с радостью бы расстался с рядом футболистов, которых приглашал не он. Также заметно, что из двадцати четырех человек, сыгравших в новом сезоне, только десять полевых подходят по уровню. Но на всю заявку лишь несколько постоянных игроков основы – Оздоев и М'Вилла в центре, Гранат в обороне.

Даже Сергей Рыжиков угодил на скамейку, уступив место Джанаеву. Пусть формально приличных игроков хватает на стартовый состав - Гранат и Кудряшов перекочевали из «Ростова», Камболов и Сигурдссон – толковые защитники, Навас вернулся, даже в обороне пока нет четко выбранной тройки. Следовательно, тактические перестановки не работают. Чаще всего играли «5-3-2», но порой перестраивались на «3-5-2», выбирали схему с одним нападающим и форвардом в оттяжке. Но ничего не получается, когда в обороне не хватает зажигательного человека – болезнь отца прибила Наваса, а Кверквелию по ошибке отдали в «Локомотив».

Фланги не жгут – а должны. Только оптимист Оздоев прибавил – чаще отбирает мяч, лучше работает головой, глубже садится при обороне. Охотнее бьет по воротам, хотя и многовато теряет мяч. Но Бердыев ему доверяет, чего не сказать обо всех остальных. Слишком много не сыгранных связок. «Рубин» без стабильной тройки в обороне. Без четко выбранного плеймейкера – каждый по разным причинам не подходит. У команды Грасии было 3.9 удара в створ за матч. У Бердыева – жалкие 2.8. У испанца эффективность завершающей фазы была ниже, зато футболисты чаще рисковали и шли в обводку. Получается, условного Нобоа и вписанного в схемы форварда не хватает? Именно так, ведь Азмун разочаровывает – слишком медленно и долго входит в сезон. А Канунников, похоже, мыслями был в «Спартаке».

Что Бердыев может изменить в «Рубине»?

Атаку надо менять, ведь даже если пропускаешь по одному за вечер, можно вести 2:0 и не волноваться. Команда не паникует, не устраивает истерик, но тут нет никакого секрета – без погрома 6:0 то у «Рубина» было бы столько голов, как у «Динамо», где с атакой без Панченко беда. И даже приличная игра в защите не означает, что Рыжиков и Джанаев мяч видят реже, чем голкиперы того же «Спартака». Когда команда позволяет соперникам столько же ударов, как «красно-белые» в новом сезоне, то успешной подобную игру не назвать.

Бердыев уже создал структуру игры – три защитника, латерали без видимой конкуренции, тройка в полузащите, два человека в атаке. По форме все лучше, чем по содержанию. «Рубин» по голам пятый – из-за упомянутого выше разгрома, но по количеству ударов всего тринадцатый. Владеть мячом команда не умеет – даже когда соперники позволяют атаковать, у подопечных Бердыева не получается. В РФПЛ только «Амкар» слабее при работе с мячом и с более высоким браком. Причем, раз тренер традиционно запрещает финтить впустую – рискованные решения никто не принимает, брак под тридцать процентов озадачивает еще сильнее.

«Рубин» боится мяча. Единственный параметр, к которому нет вопросов – игра наверху. Но тут нехитрое объяснение – тренеры просят использовать забросы. В результате Канунников (62 верховые дуэли) и Азмун (51 попытка) лидируют в команде. Но даже голы со стандартов не означают, что команда понимает вполне себе ростовский стиль поведения. Грасия ведь строил игру совсем иначе, футболистам закрутили головы. Кто подходил под манеру Бердыева – как Жонатас, например, у того почти сразу получилось. Кому сложно работать строго, использовать средний и дальний пас - подводит команду.

Бердыева смешно учить работать в защите, но обратите внимание на атаку – когда у тебя точных ударов, как у «СКА-Хабаровска», то рассчитывать на первую пятерку сложно. Все фавориты сезона завершают лучшие выпады попаданиями. Игроки «Рубина» - мажут, причем по xG (согласно модели ожидаемых голов) они внизу таблицы, то есть казанцам еще и повезло пару раз – у того же «Арсенала» вероятность голов заметно выше, а забитых мячей меньше.

Генерал в отставке не контролирует команду?

Пока Курбан Бекиевич в Казани на правах отставного генерала, у которого имение в тех местах. Он был сумасшедшим тактиком и стратегом долгие годы, когда становился генералом, потом пошел в «Ростов» - казалось бы, на понижение, к аутсайдеру, но вырвался в Лигу чемпионов. И убедил даже скептиков, что шашкой махать умеет до сих пор. В результате не пошел в «Спартак» - в Москве могло получится, поскольку у Карреры были схожие методы и счет 1:0 в свою пользу более бердыевский, нежели 0:1, как сейчас в «Рубине».

Но Федун передумал, испугался, а Мутко летом проговорился, что Курбан Бекиевич возвращается в свой футбольный дом. Вот только сумасшествия стало меньше – теперь уже вряд ли будет мерзнуть в одном пиджаке. А состав сейчас у «Рубина» хуже, чем был когда-то. Из этой заявки почти никого не получится запаковать аккуратно и отправить в «Зенит». Так что у Бердыева впереди много монотонной, скучной и изнурительной работы. Но армия генерала не понимает, куда и к кому попала. Осознания задач и драйва пока нет.

Очевидно по концовкам матчей. Как против «Зенита», когда из глухого автобуса выскочили и забили, но проиграли. Или против «Урала» с «Ахматом» - тоже голы в концовке. Плюс на днях с «Амкаром» - дома нельзя так проводить и, тем более, завершать матчи. Пока генерал выбирает тактику, но плохо контролирует маневры по ходу боев. Зато теперь поединок «Ростова» и «Рубина» 15 октября будет тем самым мигом между прошлым и будущим, что называется жизнью. Если Бердыев обыграет бывший клуб в Ростове-на-Дону, то будет выше в таблице. И раз Кучука хвалили, как можно ругать того, кто не потерял шансы финишировать выше?

А вот футболисты «Рубина» комплиментов не заслужили. Тут не случай, когда игроки готовы к пьедесталу, а тренер попался слабый. Бердыев ставит игру – отчасти получается. Но вялая работа в атаке без эмоций и феноменальный уровень брака приводят к тому, что любой пропущенный гол – гарантия поражения. Бердыев не станет спорить, если назвать его «Рубин» в этой фазе сезона примитивным. Но безнадежной команда не является. Например, открыв от того же «Спартака» всего три пункта, рано «Рубин» хоронить, плотность в таблице их выручает. Тем более, четыре подряд поражения по 0:1 не мешают верить в команду против «Ростова», «Динамо» и «Уфы». До конца первого круга Бердыев может быть в первой восьмерке. Одновременно по качеству футбола «Рубин» это место пока не заслужил, что сами прекрасно осознают.