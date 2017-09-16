Феномен «Ростова». Расчёт и отвага

Бубнов допускает, что ЦСКА не повторит ошибку «Зенита» - дожмут «Ростов». Но «Соккер.ру» сомневается, что нервная ничья с «Арсеналом» выбила Кучука из колеи.

Полная перестройка игры

«Ростов» Бердыева-Данильянца-Кириченко играл по схеме «5-3-2», это было модно, мощно, по-мужски. Все работало и претензий к той команде после успехов в еврокубках быть не должно. Но «Ростов» Кучука ведь чаще выбирает схему «3-4-3», а это уже совсем другой подход, другая тактика. Где были связки Азмуна и Полоза, Бухарова и Полоза – там сейчас Дядюн сбрасывает мяч на двух напарников, одним из которых стал Калачев. Тимофей теперь ищет моменты ближе к чужим воротам и центру, а место правого латераля закрывают Паршивлюк и Устинов. Хотя второй и слева работает.

Перемена позиций стала отличительной чертой. В атаке слева недавно появился Ионов – к его фигуре еще вернемся, но здесь можно отметить, что Алексей не нужен был бы в команде Бердыева, там для чистого вингера не было места. Так что констатируем, что и новая тройка в обороне – после ухода Мевли не осталось никого от прежнего трио, и перемены в игре Гацкана в опорной зоне, и Дядюн, который играет не так, как Бухаров, позволяют заявить, что Кучук создал свой «Ростов». Другие люди, другие задачи для привычных персон – Гацкану, Байрамяну и Калачеву выдают иные инструкции, как и Бухарову, ведь игра в два форварда и в три отличается, как Кучук отличается от Бердыева темпераментом.

Феноменальная компенсация

Браво – единственное слово, которое подходит после того, как «Ростов» на «Крестовском» отбегал полтора часа, не позволив атаке «Зенита» ни разу попасть в створ ворот Песьякова. Против «Арсенала» они пропустили дважды, но там были конкретные и грубоватые ошибки в обороне, была удачная игра туляков, а самое главное – был веселый карусельный футбол для зрителей. Это было исключение, а так «Ростов» удивительным образом сумел компенсировать каждую из кадровых потерь, причем тактических перемен фантастически много.

Вот смотрите. Вратари Песьяков и Абаев не дублируют стили голкиперов Джанаева и Медведева – они другие по подходу. Устинов не Кудряшов – фланги меняет, в центре не играет. Паршивлюк очевидно не работает справа, как Калачев в прошлом сезоне. Может, это к худшему, но тактически задачи у Сергея другие, да и он сам совершенно иначе выступает. Ингасон не Навас, Вилюш и Бобен – не Гранат и Кудряшов, когда Федор играл в центре. Наконец, Калачев рубит правду-матку в щепки – лишь словенца Мевлю некем заменить, а так ничего – настрой нормальный.

Тимофей Сергеевич, безусловно, прав, но Леониду Станиславовичу странно было бы жаловаться на кадры, ведь фактически собрал новый «Ростов» за кратчайшее время. Поэтому даже Мевлю со временем заменят. Разумеется, с Гацканом и без него меняется облик опорной зоны. Юсупов, хоть и забил «Арсеналу», пока явно не второй Нобоа – и сегодня у него будет меньше свободных зон, а под прессингом этот хавбек играет хуже. Зато все, кто в составе, демонстрируют удивительное единство. А ведь из двадцати одного футболиста состава Кучука два трети не имели отношения к «Ростову» Бердыева. Поэтому если хотите ругать команду – множьте критику на два и делите на три. У них и должны быть проблемы, они друг друга впервые видят!

Кадровая реанимация

Будь у руля «Ростова» люди с хорошими отношениями с ведущими клубами, команду можно было превратить в инкубатор для засохших детей лимита. Отправляешь туда условного Кокорина в фазе разложения – получаешь сильного, морально готового игрока. Ну, или кого менее талантливого, вроде Ионова. Удивительно, но в составе «Динамо» Алексей казался потерянным и лишним, даже когда формально приносил какую-то пользу. А стоило ему впервые выйти побегать за «Ростов» - сразу включился.

На глазах меняются люди, когда оказываются в кабинете опытных тактических терапевтов. Кто знал защитника Ингасона до этого сезона? Исландец играл за «Гранаду» - последнюю команду Примеры, которая пропустила за сезон 82 мяча! Да, Инги выделялся порой, как и мексиканский голкипер Очоа, который пытался спасать безнадежного аутсайдера от позора, не от поражений даже. Но не было в его работе ничего, что привлекло бы большие клубы из топ-5. А вот «Ростов» разглядел в молодом и крепком парне талант, теперь его развивает.

Против «Арсенала» Ингасон ошибался, но не факт, что сегодня против ЦСКА будет также. Босс армейцев Бабаев был в хорошем настроении на последнем интервью, ведь заявил, что Головина отпустят следующим летом (ага, как отпустили Акинфеева, Фернандеса, Дзагоева и всех остальных). Что Смолов готов был стать армейцем и пойти ради этого на понижение зарплаты – видать, Федор всю жизнь мечтал играть на стадионе, где атмосфера лучше, чем в Дортмунде. Но пусть сначала после удачливой развязки в Лиссабоне в ЦСКА подумают о будущей игре, а не о том, что пока не случилось. Ведь очень наивно считать нетипичный для «Ростова» матч против «Арсенала» доказательством, что соперник «посыпался».

Тактическое лидерство

В России нет команды, которая могла бы заявить, что по тактике они намного круче, чем «Ростов». Могут быть примеры равенства. Разумеется, у «Зенита» игроки сильнее – влияет на перспективы. У «Рубина» Бердыева интересные идеи в обороне. У «Локомотива» все скроено толково и Семин, в отличие от некоторых, хорошо изучает соперников. Но все эти примеры, как и порой неуправляемый каток «Краснодар» - пример равенства с «Ростовом», не превосходства. Любой из названных клубов может обыграть Кучука, но никто не сможет сделать это в день привычного сопротивления.

«Ростов» никого пока не громил, кроме «Уфы» - с реализацией моментов надо бы поработать, ведь по созданным моментам выше «Ахмата», а забивают реже. Зато Кучук не всегда отдает мяч, как это делает Бердыев с «Рубином», ростовчане играют резко – отсюда влияющая на позиционные ошибки при возвращении «домой» обрезы и брак в передачах, достигший 25 %. А вот когда надо защитить голкипера от ударов, то Песьяков – самый застрахованный вратарь лиги. Акинфеева тоже хорошо охраняют от работы, но «Ростов» - лучший в РФПЛ, меньше ударов никто не допускает.

При этом отбор мяча на скорости у Кучука поставлен лучше, чем у Ганчаренко. Легко объяснить тактически. Хавбеки «Ростова» встречают соперников в движении, прессинг за счет Калачева и Юсупова высокий. Хавбеки ЦСКА – Вернблум, Головин и Дзагоев, располагаются треугольником и ждут атаки соперников. Динамика против статики, ведь даже на подвижность Головина и резкость Вернблума есть чем ответить – Гацкан (если готов сыграть) и Калачев могут предложить темп, невзирая на возраст. Мастерство вообще тут важнее имен, ведь у «Ростова» кучные удары, у команды хватает скорости для контратак. У каждой команды РФПЛ есть проблемы, но у Кучука тактических задач меньше, чем у Карреры и «Спартака», например.

Способность удивить ЦСКА

Как раньше было? В Ростове-на-Дону видели победы «Ростова» над ЦСКА и ничьи, а вот в Москве в основном выигрывали армейцы. Но последний поединок, подтверждающий домашнюю привязанность команд, случился три года тому назад, когда «Ростов» проиграл 6:0. Дальше в пяти поединках армейцы взяли лишь одну победу дома и дважды проигрывали в гостях. И раньше с пониманием тактики «Ростова» у ЦСКА были проблемы, а теперь пошли ничьи. Теперь лучше не стало – у Кучука больше возможностей удивить Ганчаренко, чем наоборот.

Одновременно отмечаем, что современный «Зенит», вероятно, тактически удобнее для «Ростова» Кучука, чем ЦСКА. Но вспомните, что перед «Бенфикой» был матч в Перми, где армейцы ничего не могли поделать с обороной вдвое слабее ростовской. Гол-то забили, но со скрипом. Так что «3-4-3» «Ростова» с переходом на «5-3-2» могут сработать. Тогда как репетиция строгих «5-4-1» против «Арсенала» не понравилась – возможно, в атаке «Ростова» сегодня будут не кадровые, но тактические изменения. А что оборона ЦСКА надежная по меркам РФПЛ – не страшно. Ведь не все измеряется цифрами, хотя многое может рассказать их правильная трактовка.

Да, все видят, что «Ростов» далеко не лучшая команда РФПЛ ни по одному параметру – возможности, состав, показатели. Но у них есть характер. И есть грамотная тактическая подготовка, есть маневренность схем. Поэтому ЦСКА не будет просто, если не случится морального надлома гостевой команды, удаления или подобного сюжетного разворота. Южане по-прежнему симпатично играют в футбол, всегда могут не проиграть, так что Бубнов может ошибиться. Ведь ростовчане стали даже веселее. Не для собственных фанатов – нервов сейчас надо тратить больше, а для постороннего зрителя.

На секунду представьте, что это у Гинера такие кадровые перестановки, как у «Ростова». Как думаете, ЦСКА сохранил бы позиции, поменяй москвичи почти весь состав, кроме Вернблума, Фернандеса, Набабкина и Оланаре? Вряд ли. Даже сегодня игра получится, если ЦСКА не будет напоминать загнанную лошадь после Лиги чемпионов – всякое случается после перелетов и стрессов, а готовившийся неделю «Ростов» предложит высокие скорости – получится сложный, но интересный поединок двух белорусских тактиков. ЦСКА не может быть фаворитом, ведь сами не играют идеально, обойма коротковатая, а Кучук вряд ли допустит два подряд неоднозначных матча, нервнопаралитическая ничья с «Арсеналом» стала хорошим уроком.