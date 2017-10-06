Правда или вымысел. Синдром второго сезона у итальянских тренеров

«Соккер.ру» обратил внимание, что итальянские тренеры, работающие за рубежом, зачастую проводят первый год сильнее второго. Разбираемся в любопытной теме.

Любопытная тема интересует и самих итальянцев. В недавнем интервью Массимо Каррера отвечал на вопрос, почему итальянские, добившиеся успеха с иностранным клубом, испытывают трудности в следующем сезоне. Рулевой «Спартака» отмел версию о культурных особенностях и заявил, что это не более чем совпадение. Но случайности не случайны, а обилие примеров действительно наталкивает на определенные мысли.

Массимо Каррера («Спартак»)

Сам Массимо Каррера невольно подтверждает эту теорию. В начале прошлого сезона он неожиданно возглавил «Спартак» после отставки Дмитрия Аленичева и так же неожиданно привел «красно-белых» к первому чемпионскому титулу за 16 лет. Горящие глаза, потрясающая концентрация, голы на последних минутах, идеальная адекватность Карреры в высказываниях – мало что от этого осталось после летнего перерыва. «Спартак» стал не вырывать победы, а упускать очки, команда предстала вальяжной, Массимо стал выносить претензии к подопечным из раздевалки. Судя по последним матчам, ситуация несколько нормализовалась, но в турнирной таблице действующего чемпиона отделяет от лидирующего «Зенита» пропасть из 11 очков. «Спартак» явно «поплыл» во втором сезоне Карреры.

​На позитиве. Положительные моменты в жизни «Спартака»

Антонио Конте («Челси»)

У друга тренера «Спартака», сходу выигравшего АПЛ с «Челси», тоже не все гладко во втором английском сезоне. Запас индивидуального класса у «синих» серьезный, поэтому падение пока не выглядит катастрофичным, однако сложно не заметить, что команда Конте утратила идеальный игровой баланс и снова окунулась в поиски. Начали сезон с поражения от «Бернли», а недавно «Манчестер Сити» размазал «Челси» по газону «Стэмфорд Бридж». Отставание от манкунианских клубов составляет уже 6 очков, отстоять титул будет невероятно сложно.

Клаудио Раньери («Лестер»)

Еще более показательная история произошла с Раньери. Главный творец сенсационного чемпионства «Лестера» был отправлен в отставку уже по ходу следующей кампании из-за неудовлетворительных результатов. Причем прощание с Клаудио как будто даже пошло «лисам» на пользу, Крейг Шекспир сумел избавить команду от расхлябанности и праздности.

Карло Анчелотти («Челси», «Реал», «Бавария»)

Мегатитулованный специалист годами строил империю в «Милане», но в зарубежных клубах никогда не работал больше двух лет. Сценарий всегда одинаков: Карло берет трофеи в первом же сезоне, а потом уходит. Сделав золотой дубль с «Челси» (АПЛ и Кубок Англии), итальянец оставил «синих» без титулов на следующий год и был уволен. «Реалу» Анчелотти принес долгожданную «Десиму» - десятую победу в Лиге чемпионов, и Кубок Короля, но в следующей кампании не смог завоевать трофеи и освободил место. «Баварию» Карло привел к очередному чемпионству, но уже в начале этого сезона оказался не нужен мюнхенскому клубу якобы из-за несостоявшихся отношений с лидерами раздевалки.

Свержение добряка. Расставание с расчётом

Роберто Ди Маттео («Челси»)

Настолько ловко подхватил «Челси» после отставки Андре Виллаш-Боаша, что умудрился выиграть четыре трофея за короткий срок, в том числе Лигу чемпионов, однако «спекся» уже по ходу своего первого полноценного сезона у руля «синих».

Фабио Капелло (сборная России)

Это работа в национальной команде, но пример тоже показательный и близкий нам. Вспомните, насколько детальным, продуманным и адекватным Капелло был в первый год работы со сборной России – нарадоваться не могли, он действительно выжимал максимум из наших футболистов. А потом «алленаторе» как будто резко постарел и поглупел, ведь «поздний» дон Фабио откровенно чудил с составом и тактикой, ставил Никиту Чернова без опыта игры в РФПЛ на ответственные матчи. Кстати, Капелло дважды в своей тренерской карьере возглавлял мадридский «Реал» и в обоих случаях сразу делал его чемпионом, но его убирали всего лишь после одного сезона. Причины были другими, но это словно указание на то, что итальянский тренер за рубежом – спринтер, а никак не стайер.

Почему так происходит?

Каррера не видит или не хочет признавать системность в том, что итальянские тренеры за пределами своей страны не держат темп, однако наставник «Спартака» упомянул «культурные особенности». Возможно, вся соль в них.

Зависимость от эмоций

Итальянских тренеров всегда преподносят как специалистов по тактике, работа в «Коверчано» приводится в пример всему миру, как и множество матчей, выигранных «алленаторе» благодаря планированию игры, управляемостью командами и с помощью четких реакций на ход матчей. Это все так, но не стоит заслонять другую особенность итальянцев – эмоциональность. Умеют эти ребята залезать под кожу футболистам и вытаскивать из подопечных максимум. Однако невозможно держать команду взбудораженной на длительной дистанции. Большая победа всегда расслабляет: уже мотиватор все свои приемы вроде бы исчерпал, и игрокам нужно время, чтобы перезарядиться после эмоционального выгорания. Поэтому за подъемом часто наступает спад.

Праздность

Это одна из главных черт итальянского менталитета, сами признаются. Итальянцы обожают большие романтические вызовы и ненавидят рутину. Выиграть титул в зарубежном первенстве – вызов, отстоять свой успех – это уже кажется вторичным повторением пройденного этапа. Со стороны кажется, что сама интенсивность и тщательность работы у «алленаторе» снижается, стоит им разок забраться на вершину. Пока горит внутренний огонь, они задействуют все ресурсы, чтобы детально изучить противников, исключить риски, вывести своих игроков на пик формы, как только вешают медаль на шею, невольно переключаются в режим «и так сойдет». Лениться – исконное право любого итальянца, которым они с удовольствием пользуются.

Ностальгия

Часто решающий фактор. У итальянцев невероятно сильная привязанность к традициям, культуре, традиционной еде и вообще к образу жизни. Выходцы с Апеннин способны быстро адаптироваться к новым условиям, но продолжительное испытание чужбиной становится для них настоящей проблемой. Поэтому за пределами Италии с удовольствием объединяются в диаспоры, создают свой круг для поддержания внутри него культурных традиций. В США итальянцы стали серьезной и часто неуправляемой силой, потому что были вместе, у них очень сильна итальянская идея. Приезжающий в другую страну тренер поначалу с головой уходит в работу, на первых порах может оставить семью дома и жить на базе, но когда наступает необходимость переключиться на что-то кроме футбола, то он поднимает голову и видит, что вокруг далеко не близкая сердцу Италия. И климат не тот, и друзей не хватает, и кухня в двух неплохих итальянских ресторанчиках не настолько хороша, как у какого-нибудь Марио из любимой траттории. В общем, когда возникает понимание, что в чужой стране нужно не только работать, но и жить, итальянцам становится не по себе. В случае тренеров это непременно сказывается на игре и результатах команды.