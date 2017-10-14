Красное или красное? «Ливерпуль» против МЮ

МЮ лидирует в таблице АПЛ на пару с соседями, а «Ливерпуль» отстает, но может поправить положение в очной встрече. «Соккер.ру» представляет большую английскую битву.

Последние три встречи «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» завершились вничью, а год назад на «Энфилде» и вовсе обошлось без забитых голов, когда Жозе Моуриньо припарковал автобус напротив трибуны «Коп». Сейчас расклад сил позволяет манкунианцам сыграть смелее, однако и команде Клоппа нужно компенсировать отставание в турнирной таблице, при этом обеим командам придется обойтись без ключевых игроков. «Соккер.ру» сравнивает кадровые и тактические возможности принципиальных соперников.

Турнирное положение

«Манчестер Юнайтед» занимает место во главе турнирной таблицы с 19-ю очками, столько же у «Манчестер Сити». Команда Моуриньо потеряла лишь два балла, сыграв вничью со «Сток Сити», зато шесть раз «красные дьяволы» побеждали, причем четырежды с убедительным счетом 4:0. В свою очередь, «Ливерпуль» набрал всего лишь 12 пунктов, занимает седьмое место, выиграв меньше половины проведенных встреч. Отставание от лидеров составляет 7 очков и может вырасти до 10 в случае поражения сегодня, а это будет очень похоже на выбывание из чемпионской гонки. «Красным» нужно обязательно выигрывать, стратега Жозе в теории устроит ничья на «Энфилде», хотя вряд ли увидим сугубо оборонительный футбол в исполнении «Манчестер Юнайтед», учитывая хорошую форму команды и проблемы оппонента.

Отдел кадров

К Адаму Лаллане и Натаниэлю Клайну в лазарете присоединился лучший бомбардир «Ливерпуля» в прошлом сезоне Садьо Мане. Форвард получил травму подколенного сухожилия в концовке встречи с Кабо-Верде в составе сборной Сенегала, ориентировочно он выбыл на шесть недель. Все эти три футболиста, будь они здоровы, могли играть в основе, так что потери дружины Клоппа существенны. Однако и «Манчестер Юнайтед» несет потери. По-прежнему не могут играть Ибрагимович и Рохо, повредившие крестообразные связки в конце прошлого сезона, новые травмы коснулись полузащитников: Жозе Моуриньо не может рассчитывать на Поля Погба, Маруана Феллаини и Майкла Кэррика.

Атака. «Ливерпуль» vs МЮ

Голы: 13 – 22. Передачи на гол: 8 – 17. Удары: 19.6 – 17.3*.

*здесь и далее в среднем за игру

«Ливерпуль» наносит в среднем на 2.3 удара больше МЮ за игру, но при этом забил почти вдвое меньше голов! Как такое может быть? Похоже, следует говорить о выстроенной атакующей игре манкунианцев и о бессистемности у «красных». В атаку брошены большие силы, но они неэффективны. Обратите внимание на двукратный перевес МЮ по числу передач, с которых непосредственно забивались голы, то есть парни Моуриньо разыгрывают моменты и выводят друг дружку на выгодные ударные позиции, в то время как их сегодняшние соперники просто лупят из любых позиций, что весело, но не приносит ожидаемой пользы. «Отобрал – [обвел] – ударил», - это распространенная тактика «Ливерпуля» у чужих ворот, слишком большая ставка на индивидуальное мастерство и импровизацию при отсутствии генерального плана.

Пасы и стиль игры. «Ливерпуль» vs МЮ

Владение: 55.8% - 54.8%. Точность передач: 80.7% - 85%. Обостряющие передачи: 15.3 – 13. Дриблинг: 15.3 – 20.6; Единоборства (процент успешных): 33.1 (51%) - 30.3 (57%).

При почти равнозначных показателях владения мячом – разница в один процент, «Ливерпуль» больше 4% уступает «Манчестер Юнайтед» в точности передач. Это сообщает нам, что манкунианцы подготавливают свои наступления безопасными розыгрышами мяча, в то время как «красные» нацелены на вертикальный футбол, что подтверждается двукратным перевесом по числу длинных передач. Подопечные Клоппа чаще играют на обострение, но и чаще теряют мячи. Парадоксально, но, несмотря на столь выраженную ставку на индивидуальные качества футболистов, «Ливерпуль» серьезно уступает МЮ в удачных обводках, команда Моуриньо чаще обостряет игру дриблингом. Разбалансированная игра заставляет «Ливерпуль» чаще вступать в единоборства, однако выходить победителями удается чуть больше, чем из половины столкновений. Снова у «Манчестер Юнайтед» показатель лучше, и сегодня наверняка у гостей будет преимущество в борьбе, они завоюют больше нейтральных мячей.

Оборона. «Ливерпуль» vs МЮ

Пропущено мячей: 12 – 2. Сэйвы вратарей: 19 – 12. Удары соперников: 8.4 – 8.9. Отборы: 16.3 – 13.6. Перехваты: 10.6 – 11.7. Выносы: 18.7 – 21.1.

«Ливерпуль» пропустил в шесть раз больше голов, чем «Юнайтед», однако количество ударов соперников в одном диапазоне. Что происходит? Да все просто – «красные» часто пропускают голы при попустительстве защитников, их просто нет рядом, когда противники создают «большие шансы», хотя это следствие общей разбалансированности команды. За счет «гегенпрессинга» у «Ливерпуля» больше отборов, но на это мероприятие тратится масса сил, а еще нужно учитывать те ситуации, когда массированный прессинг не заканчивается отбором – команда Клоппа получает опасную атаку через свободные зоны на свои ворота. При этом перехватов-то больше у МЮ, что говорит о более высокой культуре позиционной игры, «Ливерпуль» тратит много сил на отбор мяча, плохо обучен позиционно. И напоследок весьма любопытный факт: 10 из 22 своих голов МЮ забил после 76 минуты матчей, и манкунианцы ни разу не пропускали в концовках. В свою очередь, «Ливерпуль» лишь однажды отметился поздним голом и три раза доставал мяч из сетки своих ворот. Кажется, у «Манчестер Юнайтед» перевес по всем показателям накануне большой встречи, но «красные» могут поймать кураж и сыграть хорошо вопреки всему.