Прогноз погоды на осень. Месяц интриг в РФПЛ

Всего через месяц на первом месте может быть «Спартак», а не «Зенит» - «Соккер.ру» напоминает об удивительном календаре футбольного чемпионата России.

Календарь матчей пятерки лидеров на ближайший месяц (четыре тура)

14 тур: «Спартак» - «Амкар», ЦСКА – «Зенит», «Локомотив» - «Краснодар».

15 тур: «Арсенал» - ЦСКА, «Ростов» - «Спартак», «Зенит» - «Локомотив», «Краснодар» - СКА-Хабаровск.

16 тур: «Тосно» - «Краснодар», «Локомотив» - ЦСКА, «Спартак» - «Уфа», «Рубин» - «Зенит».

17 тур: «СКА-Хабаровск» - ЦСКА, «Краснодар» - «Спартак», «Анжи» - «Локомотив», «Зенит» - «Тосно».

За месяц пять матчей лидеров между собой, потери пунктов неизбежны.

Банальный вариант. «Зенит» - чемпион России

Банальный не значит плохой, но в этом случае и команда Манчини пройдет испытания ближайшего месяца с достоинством, получив три победы и одну ничью (пусть будет с ЦСКА). «Спартак» обыграет «Амкар», проиграет «Ростову», но сломает «Уфу». С «Краснодаром» у чемпионов при банальном варианте возможна ничья, а сами «быки» наберут еще семь пунктов – победы над новичками из ФНЛ и ничья с «Локомотивом».

Самих железнодорожников при банальном раскладе надо наградить поражением от «Зенита», победами над ЦСКА (а почему нет, так уже было) и «Анжи» (хотя тут и поражение возможно – знаем, как Семин аутсайдеров уважает). Остается выяснить судьбу армейцев. Возможно поражение от «Локомотива», ничья с «Зенитом», сложные победы в Туле и Хабаровске. Лига чемпионов, перелеты - очень непростой календарь.

В этом варианте выстраиваем все так, как нужно Манчини: сами – набирают, конкуренты - теряют. Если «Зенит» будет прогрессировать и поработает над «билд-апом» (упрощенно - первые решения при выходе в атаку), то класс скажется. Получим заслуженного чемпиона из Санкт-Петербурга. Но если «Арсенал» был звоночком, если команду «накроет» - конкуренты подсуетятся обязательно. Но если нет, то получим такую таблицу без перестановок:

Вероятность: высокая. «Зенит» не обязательно обыграет ЦСКА, но легко может удержаться на первой строчке.

«Быки» идут в наступление. Шалимов – тренер месяца

Проверим вариант, при котором на «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» в меру давит отвлечение на еврокубки. Ведь у троих клубов задача выхода в главный плей-офф, и даже Ганчаренко должен бороться за третью строчку в группе и не сдаваться, выпуская строго молодежь, как ему глупо советуют. Акинфееву нужен «сухарь» в группе Лиги чемпионов – это вопрос психического здоровья коллектива и его победного будущего.

А на вопрос о сохранении тренером Шалимовым нынешнего места работы ответят ближайшие непростые туры без отвлечения на Лигу Европы. Разумеется, многие скорее поставят на то, что у «Краснодара» в матчах с середняками, «Локомотивом» и «Спартаком» будут проблемы, но если вдруг количество моментов перетечет в качество решающих ударов – «быки» могут многих удивить. В этом раскладе у них одни победы, четыре подряд – пойдет игра, что возможно.

Поскольку вариант промежуточный – не сенсационный, но и не банальный, то «Зенит» здесь проиграет ЦСКА. Также обыграет «Локомотив» и «Тосно», но не сломает стену Бердыева в гостях. Вероятность такой серии высока, даже с учетом, что тут дополнительные и ничьи могут вмешаться. Любит Манчини недоговаривать, делая вид, что все сказал. «Спартак» же здесь дома – побеждает, а в гостях уступает «быкам», но домучивает «Ростов».

ЦСКА, как сказано выше, в этой реальности обыгрывает «Зенит», чтобы сыграть две ничьи и героически победить в Хабаровске благодаря спорному пенальти. Наконец, «Локомотив» после двух поражений от «Краснодара» и «Зенита» берет ничью с ЦСКА и обыгрывает «Анжи». Такой прогноз не назвать удачным для Семина, но легко объяснить – у железнодорожников есть проблемы в атаке. Без Ари вряд ли будут агрессивными в топовых играх, а без Чорлуки не очень удачно обороняются. В результате получаем такую таблицу, имени прорыва «Краснодара»:

Вероятность: приличная. «Краснодар» вполне может «прорвать», а остальные даже если сыграют в пределах обычного – помогут «быкам» подняться выше.

Спартаковский расклад. «Красно-белые» - на вершине

Проверим, насколько фантастическим должно быть стечение обстоятельств, чтобы «Спартак» всего за месяц оказался на первом месте. Ведь видим, что когда с пятой строчки за два тура можно подняться в район второй – чемпионская интрига живее всех живых. Чтобы «Спартак» реально претендовал на лидерство, ему нужны четыре победы подряд. Будет сложно, но Каррера ведь и «Краснодар» обыгрывал, и «Уфу», и «Амкар». Да и нынешний «Ростов» не тот, что наказывал «Спартак» весной.

Раз в этом раскладе верим в сказки, то у Карреры по прогнозу погоды на ноябрь – плюс 12. Что будет с «Краснодаром» в таком случае? Шалимов должен подписывать мировую с «Локомотивом». «Тосно» и «СКА-Хабаровск», так уж и быть, дома обыграют (хотя Заболотный или Довбня могут удивить «быков»). Железнодорожники должны во имя первого места «Спартака» победить «Зенит», отобрать очки у ЦСКА (ничья возможна, «Локомотив» в первом круге вообще выиграл), и проиграть «Анжи» (Семин так умеет).

Сам «Зенит» должен сыграть вничью с ЦСКА, уступить «Локомотиву» (сенсация в пределах допустимого, чем Семин хуже Божовича?), получить удушающий в Казани (ничья, а в первом круге Бердыеву едва не проиграли, как помним). А потом оступиться с «Тосно» - по заветам матча с «Динамо», но нужна ничья, не провал. В спартаковском сне Манчини должен быть без побед. Также ЦСКА помогает «Спартаку» - три ничьи и поражение от «Арсенала» в гостях. Если случится черный для армейцев и «Зенита» месяц вместе с победной серией «Спартака» - таблица будет вот такой:





Вероятность: низкая. Так быстро на вершину «Спартак» выберется только при шикарной собственной игре и крупных осечках конкурентов.

Какой будет таблица через месяц?

Самое классное в раскладах и прогнозах на ближайший месяц, что все они реальнее, чем думаешь на первый взгляд. А, казалось бы, установку получили еще летом. «Зенит» - первый, «Спартак» - середняк (или в ФНЛ вылетает). Но вы прекрасно видите, как непросто даются матчи чемпионата подопечным Манчини от первого поединка в Хабаровске до последнего дома с «Арсеналом». Вязкость лиги, ошибки фаворита и разброс формы конкурентов – залог живости борьбы за тройку и чемпионство.

«Спартак», вероятно, приходит в себя, даже «Ростов» в гостях могут обыграть, и вы не назовете такой результат большой сенсацией. ЦСКА на морально-волевых всегда один-два матча сыграет, а потом накроет усталость и отсутствие идей – уступят кому угодно. «Краснодару» пора не только бить по воротам, но и попадать мячами в сетку, в пограничной зоне засели. «Локомотив» сам своей судьбе хозяин – уже сейчас могли быть первыми, но могут и скатиться. Через месяц вершину таблицы РФПЛ, раз на коротком отрезке многие конкуренты сыграют между собой, можем не узнать.

Армейские традиции. Осенний провал

Первыми способен стать любой – «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» или даже «Спартак», пускай у них математически самые низкие шансы. Но вероятность их успеха не падает, а растет. Восемь пунктов можно отыграть если не за четыре тура, то за семнадцать – точно.