Антисборная 15 тура. «Зенит», «Спартак» и другие разочарования недели

«Соккер.ру» напоминает главные ошибки последнего тура первого круга футбольного чемпионата России. Их авторы помогают «Зениту» захватить состав антисборной.

Вратарь

Виталий Гудиев («Ахмат»)

Гудиев – сын бывшего футболиста, пару раз до кавказского дерби бывал в основе «Ахмата». Но вряд ли останется основным при новом тренере. Пропустил на 96-й минуте, когда его команда сама забила на 93-й. Не выстроил при штрафном защиту и закинул мяч руками в сетку. Мог выйти и не дать Яковлеву пробить с метра, но не прочитал эпизод и сыграл странно…

Защитники

Марко Петкович («Спартак»)

Правый защитник, сыгравший хуже Бранислава Ивановича в игре с «Локомотивом», полностью заслуживает попадание в антисборную нового тура. Ведь Петкович не только слабо представляет атаку или бесполезен в обороне на фланге. Он пошел в чужую зону при угловом и потерял опекаемого. Вилюш сравнял счет, хотя Марко наивно пытался завалить его на землю.

Миха Мевля («Зенит») – унижение тура

Фарфану, между прочим, тридцать три года. У него в Перу внучатые племянники за молодежную сборную дебютировали в прошлом году. Про племянников – шутка, конечно. Но почтенный для футбола возраст Джефферсона позволяет считать даже братьев Миранчуков учениками форварда, который с такой легкостью разрушил защиту «Зенита», что Мевле должно быть стыдно. У Бердыева словенец так ужасно не играл.

Эмануэль Маммана («Зенит»)

Еще одна жертва латиноамериканского гангстера Джеффа Фарфана и известных кубанских налетчиков братьев Миранчуков. Маммана то в лес, то по дрова в этом сезоне, разочаровывает парень, который в «Лионе» так ужасно в обороне не играл, если судить по центральным матчам «ткачей». Но в России Эмануэлю сложно даются сложные игры за «Зенит», контратаки «Локомотива» сделали его выступление посмешищем. Мевля хотя бы имитировал борьбу, а аргентинец – наблюдал.

Исмаил Эдиев («СКА-Хабаровск»)

Можно взять левого защитника «Спартака» Комбарова – феерично против «Ростова» сыграл, хотя соперник даже толком правым краем не атаковал. Щенников против «Арсенала» - стандартная история, пасы ближнему и ни одной острой передачи с фланга за весь матч. Но лучше выбрать представителя «СКА-Хабаровска». Они всей тройкой центральных «привозили» против «Краснодара», но Эдиев выделился. Шалимов должен поблагодарить Исмаила, ведь на 79-й минуте «быки» вели всего 2:1, а выиграли 4:1.

Полузащитники

Квинси Промес («Спартак») – погасшая звезда

Одна из жертв «кучукизма» - футбола «Ростова», который подразумевает неплохую передачу лидеров соперника от зоны к зоне, от амплуа к амплуа. Квинси не стал для ростовчан соперником, которого невозможно было остановить, задержать, погладить по голове и заставить мурлыкать. Промес в день сложного для «Спартака» выезда три раза пробил в толпу защитников «Ростова» и сыграл не лучше, чем Попов. Что как бы намекает – голландец провалил матч.

Матиас Краневиттер («Зенит»)

Знаете, Хави Гарсия не такой уж плохой футболист. Не сейчас, но раньше был точно, ведь в успешных для «Зенита» сезонах испанский опорник не позволял себе того, что позволил Краневиттер. Можно сколько угодно оправдывать Матиаса рассказами, что любит смотреть, как другие работают – в «Севилье» его огрехи в разрушении подчищали, но Михалик и Игорь Денисов сожрали футбольный дух Краневиттера без перца и соли.

Александр Ерохин («Зенит»)

Это залет. Любимчик Черчесова умеет играть без мяча – поэтому его подход Манчини и нравится. Но как только Александру надо работать с предметом, за который ведется борьба на поле – начинаются проблемы. То не может толком прикрыть опорную зону, когда надо вступить в единоборство за мяч. То надо отдать острый пас, а Ерохин умеет только ближнему партнеру или в недодачу. А легендарные замахи мимо мяча при ударах – классика.

Александр Ташаев («Динамо»)

Ташаев был активным в матче против «Тосно». Иначе не могло быть, ведь Хохлов проводит тактические эксперименты. Заставлял Морозова играть левого латераля, а из Александра делал инсайда, менявшего фланги. Но активность – традиционная штука для этого футболиста, а вот нереализованный пенальти – аномалия, что помешала «Динамо» набрать очки. Пробил Ташаев, как в футбольной секции для самых маленьких.

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит») – старожил антисборной

Во всех страшных снах Манчини к нему приходит Артем Дзюба и просит: «Поднимите мне веки». Ведь сложно играть в футбол с закрытыми на чужие ворота глазами, что форвард «Зенита» доказывал весь первый круг. 12 выходов на поле – ни одного гола. Против «Локомотива» Кверквелия смотрел на Дзюбу, как на праздничный сациви. Словно знал, что этот кролик свое отпрыгал. Дзюба так может и до «Коньяспора» доиграться, или куда там его примут в Турции.

Федор Чалов (ЦСКА)

Лимит работает. Как может быть иначе, если Мутко сказал? Обязательно доверяйте молодым местным игрокам с миллионной зарплатой, независимо от уровня мастерства и отдачи. И конкуренты будут рады. У ЦСКА идет худшая по результативности серия за последние двадцать лет в российском чемпионате. А Чалов – один из ее авторов. Была серия Акинфеева, теперь будет рекорд имени Оланаре? Федор зря в таких шалостях участвует и не забивает.

Главный тренер

Роберто Манчини («Зенит»)

Провалил второй тайм. Семин подставил Манчини под шутки о выпиливании Спаллетти из фанеры – Василий Уткин считает, что Роберто теперь не болонка и не манекен для шарфика, а еще хуже. Ведь итальянец умудрился проиграть «Локомотиву» в матче, в котором гости явно показывали, что после перерыва перестроятся, раз «Зенит» не может забить. Перестроились, чтобы атаковать, а Манчини не первый раз хлопал ресницами и влетал.

Забияка тура. Исламнур Абдулавов («Уфа»)

Абдулавов, конечно, выдал. Чуть не подрался на разминке на бровке с запасными игроками «Рубина». Ребята в манишках могли сцепиться, только поспорив о чем-то на словах. После чего именно Исламнур, которого не сразу сумели оттащить от оппонентов, получил желтую карточку. Мог и красную увидеть, ведь когда судья рассказал Семаку, за что наказал запасного – Сергей Богданович сразу подозвал его к себе и наорал.

Безалаберные гранды. ЦСКА и «Спартак»

Армейцы обыгрывают «Арсенал» - завершают первый круг на третьей позиции, отставая от «Зенита» всего на один пункт. «Спартак» не пропускает в концовке в Ростове-на-Дону – получает три пункта и обходит «Краснодар» и «Урал», претендуя на первую тройку. Но нет, ЦСКА не смог сыграть организовано против Божовича, который все секреты рассказал в матчах с «Краснодаром» и «Зенитом». А подопечные Карреры умудрились не обыграть проблемный «Ростов», который сейчас на один пункт от зоны стыковых матчей. И как это называется? Безалаберность!

Спанч Боб тура. «Зенит» по втором тайме с «Локомотивом»

Кто живет на дне? Цитируем классика жанра художественного унижения футболистов, мэтра Геннадия Орлова: «Одиннадцать лет „Зенит“ на своем поле не терпел таких разгромных поражений, с 2006 года. На мой взгляд, команда опустилась на дно. Были „Анжи“, „Арсенал“, и те осечки рассматривались как неожиданность, как какое-то чудо. Но вот сейчас в очной борьбе проиграли лидеру».

Орлов не перебарщивает, в прошедшем туре «Локомотив» - герой, «Зенит» - главный неудачник, который смог переплюнуть поражение ЦСКА и ничью «Спартака». Хуже команды Манчини не сыграл даже «СКА-Хабаровск», который пропустил четырежды, но хотя бы забил «Краснодару» и не был фаворитом в своей игре. Так что «Зенит» на скамье штрафников за дело, как и его футболисты.