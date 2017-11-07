Тренеры-легионеры РФПЛ. Где они сейчас

Билич лишился работы в АПЛ, Спаллетти ведет борьбу за Скудетто, а Эмери тренирует Неймара. «Соккер.ру» напоминает об иностранных тренерах, поработавших в России.

Славен Билич (Хорватия, 49 лет)

В России: «Локомотив» (2012 – 2013)

Сейчас: только что лишился работы в «Вест Хэме».

Самый слабый тренер в карьере Дениса Глушакова после «Локомотива» дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата Турции с «Бешикташем», а летом 2015-го возглавил «Вест Хэм». Скепсиса по поводу этого назначения было хоть отбавляй, но Билич сходу привел «молотобойцев» к седьмому месту в таблице АПЛ (выше «Ливерпуля» и «Челси»), следующий сезон получился не столь успешным – 11 строчка, а после неудачного старта нынешней кампании хорватский специалист вполне закономерно лишился работы. Но закономерно по состоянию на сегодняшний день, а в целом двухлетнее сотрудничество «Вест Хэма» с Биличем следует признать успешным.

Славолюб Муслин (Сербия, 64 года)

В России: «Локомотив» (2006), «Химки» (2007 – 2008), «Краснодар» (2011 – 2013), «Амкар» (2014).

Сейчас: на днях был уволен с поста главного тренера сборной Сербии.

Еще один знакомый российским любителям футбола балканский специалист, который лишился работы в эти осенние дни, изобилующие всякого рода обострениями. Что обострилось у руководителей сербского футбола, остается только догадываться, но расставание с тренером, который вывел сборную Сербии на чемпионат мира, это какой-то нонсенс. Между тем, Муслина сватают на тренерский мостик сборной Боснии и Герцеговины.

Унаи Эмери (Испания, 46 лет)

В России: «Спартак» (2012)

Сейчас: тренирует Неймара.

Получивший от Артем Дзюбы недоброе прозвище «тренеришка», Эмери в следующие три года трижды приводил «Севилью» к победам в Лиге Европы, а с прошлого лета он возглавляет один из самых амбициозных клубов планеты – ПСЖ. И пока Дзюба полгода не может забить гол, Унаи тренерует двух де-факто самых дорогих футболистов планеты – Неймара и Мбаппе.

Лучано Спаллетти (Италия, 58 лет)

В России: «Зенит» (2009 – 2014)

Сейчас: борется за Скудетто.

После «Зенита» итальянец взял почти двухлетнюю творческую паузу, а затем вернулся в «Рому», с которой дважды финишировал в тройке призеров Серии A. Прошедшим летом Лучано перебрался в «Интер», вместе с которым участвует в чемпионской гонке, причем «нерадзурри» и «Наполи» остаются единственными командами в чемпионате Италии, которые пока не испытывали горечи поражений.

Дик Адвокат (Нидерланды, 70 лет)

В России: «Зенит» (2006 – 2009); сборная России (2010 – 2012)

Сейчас: готовится проститься со сборной Нидерландов.

Адвокат возглавил сборную родной страны в апреле этого года, но исправить ситуацию в отборочном турнире не смог, «оранжевых» не будет на мундиале в России. Дику осталось порулить голландской дружиной в ближайших товарищеских встречах против Шотландии и Румынии, после чего он либо займется поисками новой работы, либо уйдет на пенсию.

Жозе Коусейру (Португалия, 55 лет)

В России: «Локомотив» (2011 – 2012)

Сейчас: борется за выживание в Португалии.

Тренер, при котором «Локомотив» играл в самый привлекательный (не путать с эффективным) футбол в XXI веке, после работы в России востребован на родине. Сейчас продолжается уже третье пришествие Жозе в «Виторию» из Сетубала и второе после возвращения из Москвы. После 11 туров в Лиге Сагреш команда Коусейру занимает 15 из 18-ти строчек в турнирной таблице, опережая последнюю команду на 4 очка.

Андре Виллаш-Боаш (Португалия, 40 лет)

В России: «Зенит» (2014 – 2016)

Сейчас: все так же тренирует Халка, только в Китае.

Виллаш-Боаш приводил «Зенит» к чемпионскому титулу, а теперь работает в Китае, где возглавляет «Шанхай СИПГ», в составе которого выступают Халк, Оскар, Одил Ахмедов и Рикарду Карвалью. На днях очередной розыгрыш чемпионата Китая завершился, команда Андре Виллаш-Боаша финишировала на втором месте, уступив лидерство «Гуанчжоу Эвергранд».

Невио Скала (Италия, 69 лет)

В России: «Спартак» (2004)

Сейчас: отошел от футбольных дел.

Невио Скала теперь рулит не футбольными командами, а сельскохозяйственной техникой на своем собственном участке.

Микаэль Лаудруп (Дания, 53 года)

В России: «Спартак» (2008 – 2009)

Сейчас: штампует титулы в Катаре.

После «Спартака» датчанин поработал в «Мальорке» и «Суонси», а потом отправился в Катар, где выигрывал чемпионский титул уже с двумя разными командами – «Лехвией» и «Аль-Райаном», который возглавляет по-прежнему.

Мурат Якин (Швейцария, 43 года)

В России: «Спартак» (2014 – 2015)

Сейчас: работает в самом титулованном клубе Швейцарии.

После ухода из «Спартака» Мурат Якин решил «перезагрузиться» во втором по силе швейцарском дивизионе, где проделал хорошую работу в клубе «Шаффхаузен», откуда его выдернул «Грассхоппер» - самый титулованный клуб Швейцарии, который экс-наставник «Спартака» намерен вывести в еврокубки.

Мирча Луческу (Румыния, 72 года)

В России: «Зенит» (2016 – 2017)

Сейчас: ведет сборную Турции к победам.

Луческу был приглашен в сборную Турции в августе, чтобы выправить ситуацию в отборе и вывести команду на мундиаль, но с этой задачей не справился, тем не менее, продолжит сотрудничество с Федерацией футбола Турции и попытается добиться успеха на Евро-2020.

Гус Хиддинк (Нидерланды, 70 лет)

В России: сборная России (2006 – 2010); «Анжи» (2012 – 2013)

Сейчас: на заслуженном отдыхе.

После неудачи у руля сборной Нидерландов и короткого отрезка в «Челси» на правах исполняющего обязанности Хиддинк отдыхает, уже почти полтора года. Периодически о нем вспоминают, самый любопытный свежий слух шепчет о возможном приходе Гуса в «Милан», где не очень здорово получается у Монтеллы.

10 лет спустя. Где сейчас победители англичан

Дан Петреску (Румыния, 49 лет)

В России: «Кубань» (2010 – 2012 и 2016); «Динамо» (2012 – 2014)

Сейчас: борется за чемпионство на родине.

Энергичный румынский наставник, сменивший за последние семь лет чуть ли не десяток клубов в разных странах – бывал в Катаре, ОАЭ, России и Китае, вернулся в чемпионат Румынии, где ведет борьбу за чемпионство у руля ЧФР. Пока команда под руководством Петреску отстает от лидирующего «Стяуа» на одно очко, но впереди еще есть матчи, чтобы вырваться на самый верх.

Артур Жорже (Португалия, 71 год)

В России: ЦСКА (2003 – 2004)

Сейчас: на пенсии.

Евгений Гинер признал свою ошибку: Артур Жорже не стал более успешным тренером для ЦСКА, чем Валерий Газзаев. Возможно, португалец просто оказался у руля армейцев уже сбитым летчиком, ведь после ЦСКА он не смог вывести Камерун на ЧМ-2006 и работал во французской трясине. Потом был семилетний перерыв в карьере и не слишком удачная работа с алжирским клубом, после чего Артур уже два года «не выходит на связь». Иногда нужно просто вовремя остановиться.

Зико (Бразилия, 64 года)

В России: ЦСКА (2009)

Сейчас: без работы.

После ЦСКА работал с «Олимпиакосом», сборной Ирака и «Аль-Гарафой» из Катара, пока на несколько лет не осел в Индии, где возглавил только образованный клуб «Гоа», призванный популяризировать футбол в стране.

Хуанде Рамос (Испания, 63 года)

В России: ЦСКА (2009)

Сейчас: без работы.

После короткого отрезка в ЦСКА Рамос несколько лет работал в «Днепре», построил крепкую команду. В 2016-м принял «Малагу», но был уволен по ходу сезона. С тех пор – в свободном полете.

Фабио Капелло (Италия, 71 год)

В России: сборная России (2012 – 2015)

Сейчас: подался в Китай.

В июне Капелло возглавил китайский клуб «Цзянсу Сунин», который попытается вывести в число лидеров футбола Поднебесной. В завершившемся чемпионате команда дона Фабио финишировала на 12-м месте из 16-ти.

Руд Гуллит (Нидерланды, 55 лет)

В России: «Терек», ныне «Ахмат» (2011)

Сейчас: ассистент тренера в сборной Нидерландов.

Гуллит своей работой в Грозном не убедил в том, что является серьезным наставником, после этого он оставался на виду лишь благодаря тому, что вел различные церемонии ФИФА и улыбался со сцены, однако Дик Адвокат пригласил Руда ассистентом в сборную Нидерландов. Интересно, чем оказался полезен Гуллит, не практиковавший шесть лет?

Владимир Вайсс (Словакия, 53 года)

В России: «Сатурн» (2006 – 2007)

Сейчас: возглавляет сборную Грузии.

Действующий тренер сборной Грузии находится в числе претендентов на пустующий мостик сборной Сербии, которая сыграет на ЧМ-2018, но остается обезглавленной после увольнения Славолюба Муслина.

Властимил Петржела (Чехия, 64 года)

В России: «Зенит» (2003 – 2006)

Сейчас: без работы.

В следующие десять лет после ухода из «Зенита» Петржела лечился от игромании, писал книгу, тренировал различные команды неподалеку от дома, а разок рванул в Баку, где принял «Нефтчи». По итогам прошлого сезона вывел в элиту чешского футбола клуб «Баник» из Остравы, но на тренерском мостике не остался, предпочтя роль советника.