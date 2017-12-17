​«Паркуй автобус!» Моуриньо больше не великий тренер

17 декабря 2017, 22:20

«Соккер.ру» в замешательстве. У Зидана восемь трофеев за два года. У Гвардиолы – главные победные серии трех ведущих футбольных лиг. А что с Жозе?

Спекся. Трусливая тактика

«Мы играли лучше „Вест Бромвича“», - так смелый тренер не сказал бы. Смелый бы сказал, как есть. А помните, как МЮ воевал против «Ростова» в гостях? Поле было сложным – разумеется, Жозе поныл по поводу, словно команда Бердыева играла на альтернативном покрытии. Но великий английский клуб по приказу знаменитого португальского тренера валял дурака и выгрызал результат. Прямо как против ВБА. Команда Пардью сегодня не победила в 17-й раз подряд.

А по точным ударам счет 5:3, по аккуратности передач – почти равенство. Своей тактикой Моуриньо в каком-то смысле даже унижает мастеров высокого уровня и талантов МЮ. И только не говорите, что «Порту», «Челси» при первом заходе или «Интер» играли так, как сейчас выступает МЮ. Раньше Моуриньо контролировал игру, действуя вторым номером. А сейчас он молится за здоровье Де Хеа и переживает на бровке, редко все контролируя. Даже в проходных матчах. Тактика МЮ, как и игра команды, не приносит удовольствия фанатам. А независимому зрителю в матчах Жозе нечего смотреть.

Великий. Чемпионский характер

Алан Пардью – наставник ВБА, сегодня заявил: «Жозе и я хотели бы выигрывать матчи 4:0, играя в яркий футбол. Но так не бывает, порой важно просто добиться победы. Это то, что Моуринью делает лучше всех, включая Гвардиолу. Он выигрывает больше трофеев». Про характер – запомните, но учтите, что вчера Зинедин Зидан взял восьмой трофей за 23 месяца. Это самый быстрый темп обрастания кубками в истории топ-5. Так что Моуриньо не самый шустрый коллекционер.

Зачем Пардью приплел сюда Гвардиолу – непонятно, но очевидно, что по Моуриньо не ошибается. Жозе и вправду остается человеком волевым, психологически стойким, но пока у него задача в каждом матче – не проиграть. Выигрывать легко и красиво получается, только если соперники позволяют. А как сопротивляются, подобно ЦСКА в гостях – совсем другое впечатление оставляет сам МЮ. И не факт, что это Лукаку и его молодые напарники плохие. Возможно, Жозе виноват, что показывает только характер и редко что-то кроме него?

Спекся. Характер игры и поражений

Качество футбола у «Манчестер Юнайтед», прямо скажем, не выдающееся. У «Кристал Пэлас» столько же ударов, как у команды Моуриньо, то есть МЮ спасает реализация – 39 голов забили против 15 у аутсайдера. По владению мячом МЮ – седьмая команда лиги, но «Уотфорд» еще может их превзойти. По аккуратности работы с мячом – шестая. Если у Венгера обычно игра без результата, то у Моуриньо – результат без игры.

В чуточку похожем стиле работал прошлогодний «Челси». Но сейчас другие времена. И если МЮ проигрывает «Арсеналу», попросив Де Хеа выиграть вместо команды и Моуриньо, если на счету Жозе поражение от «Манчестер Сити», минимальные победы над не самыми мощными соперниками, поражения от «Базеля» и «Челси», то вряд ли стоит заявлять, что все получается. Да, чаще всего побеждает. Но как быть с унылыми победами? «Тоттенхэм» переиграли в один мяч, и это важный пример – тренеры в ударе со «шпорами» играют иначе.

Великий. Понимание футбола

Тому же «Ростову» Моуриньо подарил специальный кубок после вылета – за достойную игру против будущего победителя Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» шел к этой цели, и Моуриньо весной выиграл еще один европейский трофей. Сейчас плей-офф Лиги Европы смотрится еще солиднее, чем весной, но даже победы над «Ростовом», «Андерлехтом» или «Аяксом» надо было заслужить.

Понять соперников, которым проигрывали конкуренты МЮ в списке фаворитов ЛЕ. Жозе, хотя его есть за что ругать, остается человеком, который тонко понимает футбол. Он талантливый, этого не отнять. И именно одаренность – одна из причин, почему удавалось добраться до солнца и прикоснуться к тренерскому величию. Всегда, когда надо было создать победителей из тех, в кого не верят – речь об «Интере» и «Порту». В «Реале» и «Челси» все шло не настолько гладко, особенно в последние годы.

Спекся. Образ сожрал человека

Иногда Моуриньо хочет быть собой – говорит о футболе, никого не задевает, не провоцирует, не несет чушь, даже шутит без цинизма. А народ не верит, что это сам португалец. За столько лет в образе растворился актер. Ведь важно оставаться собой под маской. Гвардиола – достаточно посмотреть тридцать секунд любого его интервью, сразу кажется человеком странным, немного витающим в облаках. Зидан – весь гонор алжирского народа в одном человеке, при этом во флаконе совсем не французской выдержки и хладнокровия.

А Жозе – расчетливый провокатор, надевавший много лет маску, чтобы говорили о нем и оставили в покое команду. Но сейчас португалец смотрится как уставший седой почти что дед. Моуриньо трудно быть великим тренером в таком состоянии. Его по очереди ломали в «Реале» и в «Челси» - очень, очень непростых коллективах, с которыми редкий наставник выдержит долго. В «Манчестер Юнайтед» спокойнее. Но даже тут Моуриньо включает образ – ссора с Мхитаряном как глупый пример отдаления от величия, в эпоху которого Жозе был не злым Мориарти. Когда португалец становится склочным, то обычно и тренирует неважно. Моуриньо позволил образу перекрыть ему кислород. Снял маску – а никто не узнает.

Великий. Возможности «Юнайтед»

Возможно, «Манчестер Юнайтед» - спасительная соломинка для Моуриньо? Скорее всего, ведь идеальнее клуба для реализации плана Жозе по очередному захвату мира футбола не найти. Тут и богатство, и престиж, и умение доверять наставникам – даже если их зовут Дэвид или Луи. Моуриньо побеждает, как хочет, его не будут критиковать руководители «Юнайтед», как в случае с унылой игрой сделали бы боссы «Баварии». Вернее, немцы так и поступили, уволив Анчелотти.

Жозе в безопасности выстраивает новый «Манчестер Юнайтед». Но ему надо поторопиться. Пока тренерскую значимость поддерживает статус клуба, а не наоборот. Но тот факт, что в «Юнайтед» шли за Гвардиолой, а пришли к дверям лондонского дома Моуриньо – козырь для португальца. Сейчас МЮ заметно отстал от МС, но у команды Жозе есть простор для развития. Вряд ли получится стать чемпионом, подписав зимой одного Озила, но деньги есть, имя – тоже. МЮ будет прибавлять, если им грамотно управлять.

Мнение читателей. Моуриньо больше не новый Наполеон?

У «Манчестер Юнайтед» по миру сотни миллионов фанатов, клуб привык доминировать. МЮ не подходит нынешний футбол. Это как дорогой ресторан – никто не будет доволен улитками с песком. Особенно в сезоне имени «Манчестер Сити». Причем никто не унижает Жозе, когда говорит об «автобусе». Ведь дело не в тактике, а в ее применении. Все виды футбола имеют право на существование, но стиль надо выдерживать.

И с этим у Моуриньо проблемы, поэтому он разжалован из везучих победителей. Водитель автобуса – замечательная профессия, но в раздевалке «Манчестер Сити» вчера не случайно пели: «Паркуй автобус, паркуй автобус!» Адресовали послание сеу Жозе, поскольку некогда один из самых могущественных тренеров планеты в какой-то момент потерял связь с реальностью. Похоже, образ «плохого парня» покусал хозяина, Моуриньо становится унылым тренером.

Если не придет в себя в ближайшее время – например, благодаря успехам в плей-офф ЛЧ, где результат перекроет любые разговоры о зрелищности или доминировании, а МЮ будет топтаться на месте в АПЛ – попытка стать новым Фергюсоном провалится. В таком случае новый вызов станет последним для Моуриньо в статусе большого наставника. Ведь давненько не было тренерских откровений от Жозе. Зато были скандалы в «Реале» и «Челси», и нет в МЮ игры, к которой приучил сэр Алекс.

Моуриньо выбрал команду, где не привыкли быть трусливыми. Не любят не понимать, что делают, уповая только на волю случая. «Манчестер Юнайтед» будет принадлежать Жозе, только если команда оживет. Пока чемпионской искры нет – нынешний сезон в АПЛ будет посвящен другому клубу из Манчестера. А Моуриньо останется в тени не только Гвардиолы, но и Марку Силвы, Клоппа или Почеттино. Или даже Венгера, ведь у «Арсенала» проблема еще и глобальная, клубная, а у МЮ – локальная. Моуриньо отказывается играть так, как подобает великому клубу и большому тренеру. Или больше не может унижать и доминировать?