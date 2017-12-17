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​«Паркуй автобус!» Моуриньо больше не великий тренер

17 декабря 2017, 22:20

«Соккер.ру» в замешательстве. У Зидана восемь трофеев за два года. У Гвардиолы – главные победные серии трех ведущих футбольных лиг. А что с Жозе?

Спекся. Трусливая тактика

«Мы играли лучше „Вест Бромвича“», - так смелый тренер не сказал бы. Смелый бы сказал, как есть. А помните, как МЮ воевал против «Ростова» в гостях? Поле было сложным – разумеется, Жозе поныл по поводу, словно команда Бердыева играла на альтернативном покрытии. Но великий английский клуб по приказу знаменитого португальского тренера валял дурака и выгрызал результат. Прямо как против ВБА. Команда Пардью сегодня не победила в 17-й раз подряд.

А по точным ударам счет 5:3, по аккуратности передач – почти равенство. Своей тактикой Моуриньо в каком-то смысле даже унижает мастеров высокого уровня и талантов МЮ. И только не говорите, что «Порту», «Челси» при первом заходе или «Интер» играли так, как сейчас выступает МЮ. Раньше Моуриньо контролировал игру, действуя вторым номером. А сейчас он молится за здоровье Де Хеа и переживает на бровке, редко все контролируя. Даже в проходных матчах. Тактика МЮ, как и игра команды, не приносит удовольствия фанатам. А независимому зрителю в матчах Жозе нечего смотреть.

Великий. Чемпионский характер

Алан Пардью – наставник ВБА, сегодня заявил: «Жозе и я хотели бы выигрывать матчи 4:0, играя в яркий футбол. Но так не бывает, порой важно просто добиться победы. Это то, что Моуринью делает лучше всех, включая Гвардиолу. Он выигрывает больше трофеев». Про характер – запомните, но учтите, что вчера Зинедин Зидан взял восьмой трофей за 23 месяца. Это самый быстрый темп обрастания кубками в истории топ-5. Так что Моуриньо не самый шустрый коллекционер.

Зачем Пардью приплел сюда Гвардиолу – непонятно, но очевидно, что по Моуриньо не ошибается. Жозе и вправду остается человеком волевым, психологически стойким, но пока у него задача в каждом матче – не проиграть. Выигрывать легко и красиво получается, только если соперники позволяют. А как сопротивляются, подобно ЦСКА в гостях – совсем другое впечатление оставляет сам МЮ. И не факт, что это Лукаку и его молодые напарники плохие. Возможно, Жозе виноват, что показывает только характер и редко что-то кроме него?

Спекся. Характер игры и поражений

Качество футбола у «Манчестер Юнайтед», прямо скажем, не выдающееся. У «Кристал Пэлас» столько же ударов, как у команды Моуриньо, то есть МЮ спасает реализация – 39 голов забили против 15 у аутсайдера. По владению мячом МЮ – седьмая команда лиги, но «Уотфорд» еще может их превзойти. По аккуратности работы с мячом – шестая. Если у Венгера обычно игра без результата, то у Моуриньо результат без игры.

В чуточку похожем стиле работал прошлогодний «Челси». Но сейчас другие времена. И если МЮ проигрывает «Арсеналу», попросив Де Хеа выиграть вместо команды и Моуриньо, если на счету Жозе поражение от «Манчестер Сити», минимальные победы над не самыми мощными соперниками, поражения от «Базеля» и «Челси», то вряд ли стоит заявлять, что все получается. Да, чаще всего побеждает. Но как быть с унылыми победами? «Тоттенхэм» переиграли в один мяч, и это важный пример – тренеры в ударе со «шпорами» играют иначе.

Великий. Понимание футбола

Тому же «Ростову» Моуриньо подарил специальный кубок после вылета – за достойную игру против будущего победителя Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» шел к этой цели, и Моуриньо весной выиграл еще один европейский трофей. Сейчас плей-офф Лиги Европы смотрится еще солиднее, чем весной, но даже победы над «Ростовом», «Андерлехтом» или «Аяксом» надо было заслужить.

Понять соперников, которым проигрывали конкуренты МЮ в списке фаворитов ЛЕ. Жозе, хотя его есть за что ругать, остается человеком, который тонко понимает футбол. Он талантливый, этого не отнять. И именно одаренность – одна из причин, почему удавалось добраться до солнца и прикоснуться к тренерскому величию. Всегда, когда надо было создать победителей из тех, в кого не верят – речь об «Интере» и «Порту». В «Реале» и «Челси» все шло не настолько гладко, особенно в последние годы.

Спекся. Образ сожрал человека

Иногда Моуриньо хочет быть собой – говорит о футболе, никого не задевает, не провоцирует, не несет чушь, даже шутит без цинизма. А народ не верит, что это сам португалец. За столько лет в образе растворился актер. Ведь важно оставаться собой под маской. Гвардиола – достаточно посмотреть тридцать секунд любого его интервью, сразу кажется человеком странным, немного витающим в облаках. Зидан – весь гонор алжирского народа в одном человеке, при этом во флаконе совсем не французской выдержки и хладнокровия.

А Жозе – расчетливый провокатор, надевавший много лет маску, чтобы говорили о нем и оставили в покое команду. Но сейчас португалец смотрится как уставший седой почти что дед. Моуриньо трудно быть великим тренером в таком состоянии. Его по очереди ломали в «Реале» и в «Челси» - очень, очень непростых коллективах, с которыми редкий наставник выдержит долго. В «Манчестер Юнайтед» спокойнее. Но даже тут Моуриньо включает образ – ссора с Мхитаряном как глупый пример отдаления от величия, в эпоху которого Жозе был не злым Мориарти. Когда португалец становится склочным, то обычно и тренирует неважно. Моуриньо позволил образу перекрыть ему кислород. Снял маску – а никто не узнает.

Великий. Возможности «Юнайтед»

Возможно, «Манчестер Юнайтед» - спасительная соломинка для Моуриньо? Скорее всего, ведь идеальнее клуба для реализации плана Жозе по очередному захвату мира футбола не найти. Тут и богатство, и престиж, и умение доверять наставникам – даже если их зовут Дэвид или Луи. Моуриньо побеждает, как хочет, его не будут критиковать руководители «Юнайтед», как в случае с унылой игрой сделали бы боссы «Баварии». Вернее, немцы так и поступили, уволив Анчелотти.

Жозе в безопасности выстраивает новый «Манчестер Юнайтед». Но ему надо поторопиться. Пока тренерскую значимость поддерживает статус клуба, а не наоборот. Но тот факт, что в «Юнайтед» шли за Гвардиолой, а пришли к дверям лондонского дома Моуриньо – козырь для португальца. Сейчас МЮ заметно отстал от МС, но у команды Жозе есть простор для развития. Вряд ли получится стать чемпионом, подписав зимой одного Озила, но деньги есть, имя – тоже. МЮ будет прибавлять, если им грамотно управлять.

Мнение читателей. Моуриньо больше не новый Наполеон?

У «Манчестер Юнайтед» по миру сотни миллионов фанатов, клуб привык доминировать. МЮ не подходит нынешний футбол. Это как дорогой ресторан – никто не будет доволен улитками с песком. Особенно в сезоне имени «Манчестер Сити». Причем никто не унижает Жозе, когда говорит об «автобусе». Ведь дело не в тактике, а в ее применении. Все виды футбола имеют право на существование, но стиль надо выдерживать.

И с этим у Моуриньо проблемы, поэтому он разжалован из везучих победителей. Водитель автобуса – замечательная профессия, но в раздевалке «Манчестер Сити» вчера не случайно пели: «Паркуй автобус, паркуй автобус!» Адресовали послание сеу Жозе, поскольку некогда один из самых могущественных тренеров планеты в какой-то момент потерял связь с реальностью. Похоже, образ «плохого парня» покусал хозяина, Моуриньо становится унылым тренером.

Если не придет в себя в ближайшее время – например, благодаря успехам в плей-офф ЛЧ, где результат перекроет любые разговоры о зрелищности или доминировании, а МЮ будет топтаться на месте в АПЛ – попытка стать новым Фергюсоном провалится. В таком случае новый вызов станет последним для Моуриньо в статусе большого наставника. Ведь давненько не было тренерских откровений от Жозе. Зато были скандалы в «Реале» и «Челси», и нет в МЮ игры, к которой приучил сэр Алекс.

Моуриньо выбрал команду, где не привыкли быть трусливыми. Не любят не понимать, что делают, уповая только на волю случая. «Манчестер Юнайтед» будет принадлежать Жозе, только если команда оживет. Пока чемпионской искры нет – нынешний сезон в АПЛ будет посвящен другому клубу из Манчестера. А Моуриньо останется в тени не только Гвардиолы, но и Марку Силвы, Клоппа или Почеттино. Или даже Венгера, ведь у «Арсенала» проблема еще и глобальная, клубная, а у МЮ – локальная. Моуриньо отказывается играть так, как подобает великому клубу и большому тренеру. Или больше не может унижать и доминировать?  

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Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
24 декабря 2017 в 00:40
Вот в этом позорище! Команда с суперсоставом даже в большинстве играет на удержание счета
Neo Anderson
Neo Anderson
20 декабря 2017 в 06:47
Моур - великий тренер,тут сомнений ноль,это что касается заголовка. Но автобусы уже всем надоели,не только в АПЛ критикуют такой стиль. Если выбирать между результатом и трофеями и яркой,атакующей игрой,то я за 2ое! Конечно, игра забывается через нес-ко лет ,а трофеи остаются навсегда,но я хочу полюбоваться красивой игрой по телеку,а не
трофеями в музее МЮ) Надеюсь Жозе прочитает мой комент и задумается над своим поведением.
"..Глооори,Глори Ман Юнааайтед!" :fier)
Mamaev
Mamaev
20 декабря 2017 в 02:22
zim289:
Моуриньо взял 3 трофея за год работы с МЮ. Гвардиола с МанСити - 0. 3:0 в пользу Моуриньо. Остальное - сопли.
Только эти трофеи и за трофеи то никто не считает. Разве что маленькие клубы. Выходит мю маленький клуб, раз его фанаты гордятся такими трофеями
Preben Elkjaer
Preben Elkjaer
18 декабря 2017 в 23:38
3 к 1:
Достаточно просто посмотреть назад. Челси, времён первого прихода Моуриньо, не был никаким «автобусом», и был намного ближе к сегодняшнему Сити по игре. Выигрывались чемпионаты, были заходы в финал ЛЧ. Затем был Интер, который Жозе идеально выстроил, по примеру того же идеально выстроенного нынешнего Сити (пусть и с другой тактикой, построенной от обороны), с которым побеждал в главном клубном чемпионате мира, заслуженно проходя по пути находящуюся на пике Барселону. Затем Реал. Мало что выиграл с ним, но полностью поменял менталитет игроков, привыкших вылетать от Лиона в 1/8-й ЛЧ и постоянно пропускающих Барселону везде и всюду. А потом что-то в Жозе сломалось. Возвращение в Челси и победа в чемпионате не поменяли это, даже коллектив взбунтовался против него. В МЮ всё ещё хуже. Жозе стал заложником одной тактики, начисто забыл про саму игру и стремится всеми правдами взять положительный результат. Если бы его Порту играл так, как играет нынешний МЮ, то мы бы сейчас вообще не знали кто такой Моуриньо. Станет разнообразнее при построении игры - вернётся на вершину, талант это позволяет. Если нет, то лет через пять мы уже будем обыденно воспринимать Жозе тренером какого-нибудь Вест Хэма или Севильи.
1)Челси, времён первого прихода Моуриньо, не был никаким «автобусом», и был намного ближе к сегодняшнему Сити по игре.
* * * * * * * * * * * * * * *
Тогда Абрамович просто швырял бабками на мощных игроков. Тот состав был круче нынешних Ман Сити.
-------------------------------
2)Затем был Интер
* * * * * * * * * * * * * * *
Во время "триумфа"("триумфов") Интернационале их главный оппонент Ювентус пребывал в СерииВ, что очень облегчило Мавра выстрелить.
P.S. И наконец, почему же сетубалец, если он такой крутой, отказал Интеру пару лет назад, Интеру. который ой как нуждался в новом наставнике?
Сам же и отвечу. Потому что Жозе очень очковитый коуч, который без приобретений топ-игроков теперича уже ничего сделать не умеет. Подтверждением тому выдворение через пара-тройка сезонов из Реала и Челси.
MarkN1007
MarkN1007
18 декабря 2017 в 22:18
yudin_duda:
Прям-таки шикарное острие? Лукаку без Погбы ничего не может, Златан до сих пор в себя не пришел, больше никого нет
ето когда они в форме,а вероятность что ктото из них будет в форме очень велика,тем более я уж молчу о том что есть мартиаль,которий может там сиграть
Roman73
Roman73
18 декабря 2017 в 19:30
Стихия Моуриньо - команды второго плана, игра вторым номером.
Порту и Интер, полутёмные лошадки, андердоги которых он приводил к победам.
Но Реал и Юнайтид- лидеры по духу , вторыми номерами быть не могут по определению.
Моуриньо - тренер для сюминутных успехов по заказу, но не для многолетнего лидерства.
t2k
t2k
18 декабря 2017 в 17:35
Немного информации для тебя. Нету правого защитника- как бы Валенсия отлично не смотрелся бы, он не бэк хоть и играл там в вигане, шоу за 3 года хоть 500 минут отбегал?! Рохо скорее центр да и тот еще не набрал обороты после разрыва связок, только 4 игры. Джонс отдает всего себя ,но боли не позволяют играть больше 2 встреч в очередь далее идет реабилитация. Линделеф только осваивается, требования иные нежели в португалии - надо освоиться. Смолинг единственный в этом году из всей защиты не ломается - единственный! И это только защита)) и этот лазарет лучшая защита Апл) были бы целые не привезли бы от стока 2, от хадерсфилда 2 линделеф не заволок в свои, и не было бы 2 идиотских моментов с голубой луной (да именно голубая луна знак мс). И не было бы этой визготни и тупых писюлек как эта.
Sergor
Sergor
18 декабря 2017 в 15:58
3 к 1:
Достаточно просто посмотреть назад. Челси, времён первого прихода Моуриньо, не был никаким «автобусом», и был намного ближе к сегодняшнему Сити по игре. Выигрывались чемпионаты, были заходы в финал ЛЧ. Затем был Интер, который Жозе идеально выстроил, по примеру того же идеально выстроенного нынешнего Сити (пусть и с другой тактикой, построенной от обороны), с которым побеждал в главном клубном чемпионате мира, заслуженно проходя по пути находящуюся на пике Барселону. Затем Реал. Мало что выиграл с ним, но полностью поменял менталитет игроков, привыкших вылетать от Лиона в 1/8-й ЛЧ и постоянно пропускающих Барселону везде и всюду. А потом что-то в Жозе сломалось. Возвращение в Челси и победа в чемпионате не поменяли это, даже коллектив взбунтовался против него. В МЮ всё ещё хуже. Жозе стал заложником одной тактики, начисто забыл про саму игру и стремится всеми правдами взять положительный результат. Если бы его Порту играл так, как играет нынешний МЮ, то мы бы сейчас вообще не знали кто такой Моуриньо. Станет разнообразнее при построении игры - вернётся на вершину, талант это позволяет. Если нет, то лет через пять мы уже будем обыденно воспринимать Жозе тренером какого-нибудь Вест Хэма или Севильи.
На самом деле все просто, Моуриньо боится проигрывать, а Гвардиола нет.
Медив
Медив
18 декабря 2017 в 13:46
Hesus_4erez_us:
Где логика? Если 3 раза уже писали негатив, почему в четвёртый напишут позитив? Моуриньо деградирует и его сольют рано или поздно. Тратит столько бабла, а играет, как Ростов! Позорище!!! Де Хеа приходится в поте лица пахать, чтобы не облажался МЮ
А в чем позорище то? Вот к примеру возьмем Зидана. Ему в наследство досталась команда, над которой хорошо поработали Мавр и Анчи. Он же не то, что тактику не поменял, он даже никого из игроков за два года не добавил. А тут ушел всего лишь Пепе, и как заштормило Реал то. А что будет, когда старость придет за Рамосом и Роном?
По поводу Пепа, он проделал хорошую работу с Сити, не спорю. Но изначально ему досталась сыгранная, атакующая команда. Ему было на чем строить свою. По этому и результаты пришли раньше.
А что досталось Мавру в МЮ? Третье место в группе ЛЧ с Вольфсбургом и ПСВ, если не забыл и пятое место в чемпионате. И это был вполне себе обычный для них сезон после ухода Ферги. Третий по счету. Ничего нового.
Согласись, строить новый дом с фундамента несколько дольше, чем пристроить к готовой конструкции пару этажей. По этому не корректно сравнивать работу Мавра по работе Пепа или Зидана. Тут разные стартовые позиции.
Мавр строит команду с прицелом на будущее. Рэшфорд, Погба, Лукаку, Лингард, Марсиаль еще молоды и не достигли своего игрового пика, который наступает в районе 27 лет.
Тут просто не надо форсировать свои ожидания. Все будет. Оно уже есть больше, чем было. А будет еще больше, если дадут нормально работать...
zim289
zim289
18 декабря 2017 в 12:40
Моуриньо взял 3 трофея за год работы с МЮ.
Гвардиола с МанСити - 0.
3:0 в пользу Моуриньо.
Остальное - сопли.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
18 декабря 2017 в 12:01
На пенсию ему :)
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
18 декабря 2017 в 10:32
он всё равно оставил след в футболе и не маленький
Dirty_Harry
Dirty_Harry
18 декабря 2017 в 09:38
"Особенный" стал посредственным и заурядным. После Интера что-то у него дела не особо задались, Кубок ЛЕ это слабоватенький трофей для такого тренера и клуба. Да и на игру МЮ без слез смотреть нельзя
verek
verek
18 декабря 2017 в 09:32
Сам футбол Моуринье немного устарел уже.. он долго шел по лестнице вверх, но ступенька Реала уже была направлена вниз..
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
18 декабря 2017 в 09:09
Где логика? Если 3 раза уже писали негатив, почему в четвёртый напишут позитив?
Моуриньо деградирует и его сольют рано или поздно. Тратит столько бабла, а играет, как Ростов! Позорище!!! Де Хеа приходится в поте лица пахать, чтобы не облажался МЮ
Рафаэль Хабибуллин
Рафаэль Хабибуллин
18 декабря 2017 в 08:58
Как же достали разговоры о Сити и Гвардиоле , они пару месяцев на вершине то все го то ничего . А Маур экономит силы команды скоро важная часть сезона. Весной посмотрим а то столько истерий ужс. Статья никчему и неочем. Без обид
SanitarForest
SanitarForest
18 декабря 2017 в 08:29
Моуриньо идет одному ему известным путем... и я не сомневаюсь что он дойдет до финиша...
Гвардиола? Да кого интересуют его серии?? МЮ должен играть в атакующий футбол? Про Спартак тоже так говорили,однако, были в экстазе от тухленького чемпионства впервые за 15 лет... про Федуна с его мечтами о тухленькой победе в матче(!!) вообще классика...
МЮ только начал строиться после нескольких лет бардака с ухода Фергюссона. Так что Стасик 2 балла тебе и то только за много букв
3 к 1
3 к 1
18 декабря 2017 в 08:22
Авторы Соккера, можно вас попросить сделать статью-анализ всех лучших тренеров современности? Того же Жозе, Гвардиолы, Клоппа, Эмери, Анчелотти, Аллегри и ещё нескольких видных специалистов. Нынешние их результаты, заслуги прошлого. Было бы интересно почитать ваше мнение.
leopit
leopit
18 декабря 2017 в 08:19
Великий -это Слуц!
3 к 1
3 к 1
18 декабря 2017 в 08:07
JackNorz:
Может быть он уже пресытился футболом?
Вряд ли. Если у человека менталитет победителя, то он не может ни играть спустя рукава, ни тренировать. Если честно, мне непонятна деградация Моуриньо. Может быть ответственность настолько давит, ведь плохие результаты не простят. Но по мне, построить красивую игру важнее различных кубков. Это то, что сейчас у Ливерпуля. А если тренер не только игру сделал прекрасной, но и трофеи берёт (как нынешний Сити, если будет собирать трофеи), то здесь можно говорить уже о большом тренере, одним из лучших.
JackNorz
JackNorz
18 декабря 2017 в 08:03
Может быть он уже пресытился футболом?
JackNorz
JackNorz
18 декабря 2017 в 08:01
Не великие не побеждают в ЛЧ дважды, тренируя клубы не фавориты ЛЧ
Медив
Медив
18 декабря 2017 в 08:01
Бггг, год назад писали, что Мавра не плохо бы уволить зимой. Полгода назад писали, что команда не часто выигрывает. Сейчас пишут, что команда играет не так ярко, как МЮ или Реал...
Через пол года будете писать, как эту машину остановить:)
starche
starche
18 декабря 2017 в 07:38
Raamtvall:
В раздевалке мешка, говорите, пели? А сами они в дерби с МЮ не парковали позорный автобус аж на протяжении получаса?
МЮ тоже мешок, и мешок не малый.
starche
starche
18 декабря 2017 в 07:34
Mamaev:
МЮ в принципе хорошо идёт, много очков набрал. И если бы не Пеп с его рекордной серией, все бы говорили какой же мауриньу гений с чемпионским характером.
Но от игры МЮ подташнивает, а ведь бабла немерено, да и составчик не слабый.
starche
starche
18 декабря 2017 в 07:31
Отличная аналитика.
112910415
112910415
18 декабря 2017 в 06:31
время его уходит
yudin_duda
yudin_duda
18 декабря 2017 в 06:28
Прям-таки шикарное острие?
Лукаку без Погбы ничего не может, Златан до сих пор в себя не пришел, больше никого нет
yudin_duda
yudin_duda
18 декабря 2017 в 06:24
Разумеется, подумаешь брал ЛЧ с двумя клубами, делал трэбл и был успешен везде, так каждый второй может...
Василий 50
Василий 50
18 декабря 2017 в 05:45
Ключевые слова - Моуриньо не великий тренер.
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