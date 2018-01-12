Семь россиян, которые усилят «Зенит»

«Зенит» мечтает перенести футбольную столицу России в Петербург, но при лимите без сильных россиян не обойтись. «Соккер.ру» - о трансферных целях питерцев на внутреннем рынке.

С 2007-го по 2012-й год «Зенит» выиграл три из пяти чемпионатов России, и неслучайно этот период совпал с наличием в составе «сине-бело-голубых» сильнейшего российского костяка. Впоследствии «Зенит» чаще нацеливался на звездных легионеров и упустил несколько возможностей качественного обновления состава отечественными игроками, что не могло не сказаться на результатах в чемпионате, в котором правила игры определяются лимитом. Малафеев, Зырянов, Широков, Анюков, Файзулин, Кержаков, Денисов, Семак, Быстров, Аршавин – такой коллекции видных россиян остальные клубы могли только завидовать. Однако новая волна оказалась не столь успешной и стабильной, сейчас перед «Зенитом» в полный рост стоит необходимость точечного усиления состава россиянами.

Уходящего Кришито логично будет заменить игроком с правильным паспортом, ведь в теории это лимитная позиция, не помешал бы россиянин и в центр защиты на место не молодеющего Ивановича. В центре атаки «сдулся» Дзюба, и хорошо, что воскрес Кокорин, иначе все могло быть совсем печально. Да и новый Широков/Шатов не повредит, ведь Роман уже на пенсии, а карьера Олега застопорилась. Из подписанных в 2017 году россиян однозначный успех – это только Лунев и Кузяев, Полоз и Ерохин подходят максимум для обоймы, но есть и совсем неудачные вливания в состав – Терентьев, Новосельцев, Цаллагов.

Эльмир Набиуллин («Рубин», 22 года)

У «Зенита» давний интерес к левому защитнику «Рубина», которому, в свою очередь, не помешала бы смена обстановки для выхода на новую орбиту. Казанцы сейчас испытывают финансовые трудности, поэтому будут сговорчивыми, однако за Эльмира придется выдержать конкуренцию со «Спартаком» - не столько финансовую, здесь «Зенит» фаворит, сколько идеологическую, ведь Набиуллин, насмотревшись на печальные примеры соотечественников, может решить, что в Москве у него больше шансов раскрыть свой потенциал. Но если «сине-бело-голубые» будут убедительны и предоставят молодому россиянину определенные гарантии, то подпишут футболиста, который заменит уходящего Кришито.

Дмитрий Скопинцев («Ростов», 20 лет)

Еще один кандидат на место Кришито, причем Дмитрий – это такой себе 20-летний Жирков, ведь может работать по всей левой бровке. Первую часть сезона провел в ФНЛ, где успешно выступал за «Балтику», сейчас вернулся в «Ростов», где под руководством Валерия Карпина рассчитывает стартовать на уровне РФПЛ. К Дмитрию также есть интерес со стороны «Спартака», но у Скопинцева хорошие воспоминания о пребывании в «Зените» в юные годы, до сих пор называет тот год важнейшим в своей карьере. Толковый кандидат, и его трансфер тоже, по сути, в руках «Зенита»: нужно приложить усилия и пообещать доверие.

Георгий Джикия («Спартак», 24 года)

Основная связка центрбеков «Зенита» - Маммана и Иванович, которому через месяц стукнет 34 года. Определенно, это зона, требующая усиления. «Зенит» точно интересовался Джикией, у которого в первом контракте со «Спартаком» была опция о выкупе прав за 8 миллионов евро. Однако Георгий предпочел продлить контракт с «красно-белыми» на улучшенных условиях, съязвив попутно: «Интерес из Санкт-Петербурга приятен, но предпочитаю остаться в лучшей команде». Джикия усилил бы «Зенит», и приняли бы его с распростертыми объятиями, другое дело, что его вероятность его перехода стремится к нулю. У питерцев со «Спартаком» нет джентльменского пакта о ненападении, как с армейцами, но слишком уж категорична позиция самого футболиста.

Максим Беляев («Арсенал», 24 года)

А тот факт, что «Зениту» нужен центральный защитник с российским паспортом, подтверждается переговорами с тульским «Арсеналом» по Максиму Беляеву. Этот переход как раз абсолютно реален, причем за центрального защитника «сине-бело-голубые» предлагают не только денежную компенсацию, но и Ивана Новосельцева, который увяз в «Инстаграме» и является на данный момент бесполезным активом «Зенита».

Антон Швец («Ахмат», 24 года)

Рынок российских игроков очень тесен, но даже при этом часто работают интуитивные вещи: летом «Зенит» пригласил из Грозного Далера Кузяева, который прекрасно себя проявил, теперь гонцы отправились за еще одним трудолюбивым полузащитником «Ахмата». Такие футболисты всегда нужны, а Швец в руках грамотного тренера и в условиях РФПЛ может оказаться ресурсом даже более полезным, чем, скажем, Краневиттер. Правда, договориться с «Ахматом» будет нелегко, у клубов на данный момент серьезные расхождения относительно суммы компенсации: в Грозном рассчитывают получить 7-8 миллионов евро, а «Зенит» предлагает только 4.

Алексей Миранчук («Локомотив», 22 года)

Алексей может стать идеальным усилением для «Зенита», потому что в любом случае необходим креативный атакующий полузащитник, «мозг команды». Миранчук – молодой россиянин, обладающий необходимым мастерством и теми самыми модельными характеристиками, которых часто не хватает «Зениту». Понятно, что осуществить этот трансфер будет очень непросто, ведь Алексей в критический момент все-таки продлил контракт с «Локомотивом» и после этого расцвел под руководством Семина.

Фёдор Смолов («Краснодар», 27 лет)

Понятно, что Смолов усилит «Зенит», и объяснимо, почему «Зенит» желает подписать Федора, но лично у меня возникают вопросы относительно целесообразности такого вложения, ведь форвард «Краснодара» будет стоить в районе 15-20 миллионов евро. Во-первых, их с Кокориным тяжело разместить на поле одновременно без дубляжа функций, то есть приход Смолова может заглушить «воскрешение» Александра. Во-вторых, укрепив россиянами оборону и среднюю линию, «Зенит» избавится от давления лимита и сможет подобрать форварда на стороне, где выбор значительно шире. Впрочем, пока и сам Федор не горит желанием переезжать в Санкт-Петербург, и «сине-бело-голубым» нужно следить за соблюдением правил финансового фейр-плей после летних закупок.

«Я лучше сдохну…» Смолов и его баттл