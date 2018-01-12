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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Семь россиян, которые усилят «Зенит»

сегодня, 16:30

«Зенит» мечтает перенести футбольную столицу России в Петербург, но при лимите без сильных россиян не обойтись. «Соккер.ру» - о трансферных целях питерцев на внутреннем рынке.

С 2007-го по 2012-й год «Зенит» выиграл три из пяти чемпионатов России, и неслучайно этот период совпал с наличием в составе «сине-бело-голубых» сильнейшего российского костяка. Впоследствии «Зенит» чаще нацеливался на звездных легионеров и упустил несколько возможностей качественного обновления состава отечественными игроками, что не могло не сказаться на результатах в чемпионате, в котором правила игры определяются лимитом. Малафеев, Зырянов, Широков, Анюков, Файзулин, Кержаков, Денисов, Семак, Быстров, Аршавин – такой коллекции видных россиян остальные клубы могли только завидовать. Однако новая волна оказалась не столь успешной и стабильной, сейчас перед «Зенитом» в полный рост стоит необходимость точечного усиления состава россиянами.

Уходящего Кришито логично будет заменить игроком с правильным паспортом, ведь в теории это лимитная позиция, не помешал бы россиянин и в центр защиты на место не молодеющего Ивановича. В центре атаки «сдулся» Дзюба, и хорошо, что воскрес Кокорин, иначе все могло быть совсем печально. Да и новый Широков/Шатов не повредит, ведь Роман уже на пенсии, а карьера Олега застопорилась. Из подписанных в 2017 году россиян однозначный успех – это только Лунев и Кузяев, Полоз и Ерохин подходят максимум для обоймы, но есть и совсем неудачные вливания в состав – Терентьев, Новосельцев, Цаллагов.

Эльмир Набиуллин («Рубин», 22 года)

Семь россиян, которые усилят «Зенит»У «Зенита» давний интерес к левому защитнику «Рубина», которому, в свою очередь, не помешала бы смена обстановки для выхода на новую орбиту. Казанцы сейчас испытывают финансовые трудности, поэтому будут сговорчивыми, однако за Эльмира придется выдержать конкуренцию со «Спартаком» - не столько финансовую, здесь «Зенит» фаворит, сколько идеологическую, ведь Набиуллин, насмотревшись на печальные примеры соотечественников, может решить, что в Москве у него больше шансов раскрыть свой потенциал. Но если «сине-бело-голубые» будут убедительны и предоставят молодому россиянину определенные гарантии, то подпишут футболиста, который заменит уходящего Кришито.

Дмитрий Скопинцев («Ростов», 20 лет)

Еще один кандидат на место Кришито, причем Дмитрий – это такой себе 20-летний Жирков, ведь может работать по всей левой бровке. Первую часть сезона провел в ФНЛ, где успешно выступал за «Балтику», сейчас вернулся в «Ростов», где под руководством Валерия Карпина рассчитывает стартовать на уровне РФПЛ. К Дмитрию также есть интерес со стороны «Спартака», но у Скопинцева хорошие воспоминания о пребывании в «Зените» в юные годы, до сих пор называет тот год важнейшим в своей карьере. Толковый кандидат, и его трансфер тоже, по сути, в руках «Зенита»: нужно приложить усилия и пообещать доверие.

Георгий Джикия («Спартак», 24 года)

Семь россиян, которые усилят «Зенит»Основная связка центрбеков «Зенита» - Маммана и Иванович, которому через месяц стукнет 34 года. Определенно, это зона, требующая усиления. «Зенит» точно интересовался Джикией, у которого в первом контракте со «Спартаком» была опция о выкупе прав за 8 миллионов евро. Однако Георгий предпочел продлить контракт с «красно-белыми» на улучшенных условиях, съязвив попутно: «Интерес из Санкт-Петербурга приятен, но предпочитаю остаться в лучшей команде». Джикия усилил бы «Зенит», и приняли бы его с распростертыми объятиями, другое дело, что его вероятность его перехода стремится к нулю. У питерцев со «Спартаком» нет джентльменского пакта о ненападении, как с армейцами, но слишком уж категорична позиция самого футболиста.

Максим Беляев («Арсенал», 24 года)

А тот факт, что «Зениту» нужен центральный защитник с российским паспортом, подтверждается переговорами с тульским «Арсеналом» по Максиму Беляеву. Этот переход как раз абсолютно реален, причем за центрального защитника «сине-бело-голубые» предлагают не только денежную компенсацию, но и Ивана Новосельцева, который увяз в «Инстаграме» и является на данный момент бесполезным активом «Зенита».

Антон Швец («Ахмат», 24 года)

Семь россиян, которые усилят «Зенит»Рынок российских игроков очень тесен, но даже при этом часто работают интуитивные вещи: летом «Зенит» пригласил из Грозного Далера Кузяева, который прекрасно себя проявил, теперь гонцы отправились за еще одним трудолюбивым полузащитником «Ахмата». Такие футболисты всегда нужны, а Швец в руках грамотного тренера и в условиях РФПЛ может оказаться ресурсом даже более полезным, чем, скажем, Краневиттер. Правда, договориться с «Ахматом» будет нелегко, у клубов на данный момент серьезные расхождения относительно суммы компенсации: в Грозном рассчитывают получить 7-8 миллионов евро, а «Зенит» предлагает только 4.

Алексей Миранчук («Локомотив», 22 года)

Алексей может стать идеальным усилением для «Зенита», потому что в любом случае необходим креативный атакующий полузащитник, «мозг команды». Миранчук – молодой россиянин, обладающий необходимым мастерством и теми самыми модельными характеристиками, которых часто не хватает «Зениту». Понятно, что осуществить этот трансфер будет очень непросто, ведь Алексей в критический момент все-таки продлил контракт с «Локомотивом» и после этого расцвел под руководством Семина.

Фёдор Смолов («Краснодар», 27 лет)

Семь россиян, которые усилят «Зенит»Понятно, что Смолов усилит «Зенит», и объяснимо, почему «Зенит» желает подписать Федора, но лично у меня возникают вопросы относительно целесообразности такого вложения, ведь форвард «Краснодара» будет стоить в районе 15-20 миллионов евро. Во-первых, их с Кокориным тяжело разместить на поле одновременно без дубляжа функций, то есть приход Смолова может заглушить «воскрешение» Александра. Во-вторых, укрепив россиянами оборону и среднюю линию, «Зенит» избавится от давления лимита и сможет подобрать форварда на стороне, где выбор значительно шире. Впрочем, пока и сам Федор не горит желанием переезжать в Санкт-Петербург, и «сине-бело-голубым» нужно следить за соблюдением правил финансового фейр-плей после летних закупок.

«Я лучше сдохну…» Смолов и его баттл

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Ваня лучший
сегодня в 20:41
Ваня лучший:
Как говорится в известной байке " А харя не треснет?" Хотелось бы, чтобы треснула и побыстрее и позвонче!
Зависть - гадкое чувство!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Shagrath82
сегодня в 20:41
Shagrath82:
Вот вам рецепт блюда "Пердив" 1) Нам понадобятся: 1 Болото, 1 футбольный клуб и неограниченное кол-во бюджетных денег 2) Все это мы засыпаем в корыто Внимание! Корыто должно стоить ОЧЕНЬ дорого. Будет плюсом если вы отберете деньги у пенсионеров и школьников на него. Так же желательно, чтобы оно протекало 3) Чательно перемешиваем все ингредиенты, добавляем левые трофеи (особенно те, когда вратарь убирал руки) и оставляем мариноваться 15 лет под специально созданным ТВ-каналом, который изначально считался общероссийским 4) На этом этапе мы видим как появляются глоры и ненависть всей страны. Тут мы немедленно бросаем в блюдо очень дорогие аргентинские бревна. 5) Аккуратно снимаем глоров напоминанием жалкой истории их клуба 6) Тут нам понадобится одна ФНЛ. Мы вываливаем все содержимое в нее, попутно лишив блюдо всех трофеев 7) Все готово! Приятного аппетита!
"Чательнее" перемешивай, Shagrath! И заодно русский язык подучи.
Коля58
Коля58 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 19:46
Дед за ЦСКА:
Зенит скупает лучших игроков в других клубах с целью ослабления этих клубов.Скупает не заботясь о том,что большинство сядет на лавку. Деньги есть, ума не надо.ИМХО.
Покупайте вам кто не дает? Вам бы тоже усилится не мешало бы!
Коля58
Коля58 ответил MALOVAR
сегодня в 19:45
MALOVAR:
Лапочкин,Безбородов,Карасев....
Вы нам своих игроков не продавайте! А то еще 16 лет не будете чемпионами ))
Коля58
Коля58 ответил Ваня лучший
сегодня в 19:44
Ваня лучший:
Как говорится в известной байке " А харя не треснет?" Хотелось бы, чтобы треснула и побыстрее и позвонче!
Не треснет! Мы усиливаем свой состав! Вам тоже ни кто не запрещает! А если нету в доме денег привяжите к ... веник! Привяжите и метите! Наметете приходите! )
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 19:25
А еще состав Зенита могут усилить все игроки ФНЛ и ПФЛ с русским паспортом
Shagrath82
Shagrath82
сегодня в 18:29
Вот вам рецепт блюда "Пердив"

1) Нам понадобятся: 1 Болото, 1 футбольный клуб и неограниченное кол-во бюджетных денег

2) Все это мы засыпаем в корыто

Внимание! Корыто должно стоить ОЧЕНЬ дорого. Будет плюсом если вы отберете деньги у пенсионеров и школьников на него. Так же желательно, чтобы оно протекало

3) Чательно перемешиваем все ингредиенты, добавляем левые трофеи (особенно те, когда вратарь убирал руки) и оставляем мариноваться 15 лет под специально созданным ТВ-каналом, который изначально считался общероссийским

4) На этом этапе мы видим как появляются глоры и ненависть всей страны. Тут мы немедленно бросаем в блюдо очень дорогие аргентинские бревна.

5) Аккуратно снимаем глоров напоминанием жалкой истории их клуба

6) Тут нам понадобится одна ФНЛ. Мы вываливаем все содержимое в нее, попутно лишив блюдо всех трофеев

7) Все готово! Приятного аппетита!
Аденн
Аденн
сегодня в 18:05
7 футболистов, которые могут стать футболёрами (сиделками и т.д.), ежели перейдут в зениту.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 17:50
Лапочкин,Безбородов,Карасев....
Lo Celso
Lo Celso
сегодня в 17:35
зина это самый омерзителььный клуб рфпл
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:18
Хотеть не вредно.
parallels
parallels
сегодня в 16:54
зачем в список пихнули свинохвостого? а так заверните нам набиуллина и ... всё.
Miaf
Miaf
сегодня в 16:51
Ох уж эти комплексы бомжей..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Ваня лучший
сегодня в 16:39
Ваня лучший:
Как говорится в известной байке " А харя не треснет?" Хотелось бы, чтобы треснула и побыстрее и позвонче!
Привет Анатолий. Пока есть ГАЗПРОМ и Миллер, харя не треснет!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:37
Зенит скупает лучших игроков в других клубах с целью ослабления этих клубов.Скупает не заботясь о том,что большинство сядет на лавку. Деньги есть, ума не надо.ИМХО.
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 16:37
Как говорится в известной байке " А харя не треснет?" Хотелось бы, чтобы треснула и побыстрее и позвонче!
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