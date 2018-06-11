Как Юрий Павлович ответил Илье Леонидовичу

11 июня 2018, 13:01

«Соккер.ру» впечатлен атакой Семина на Геркуса. Президент клуба нарвался на избиение со стороны подчиненного. Оказалось, у тренера «Локомотива» поставленный удар!

Зачем Юрий Павлович избил словами президента «Локомотива»?

Чемпион Семин прочитал интервью чемпиона Геркуса, где тот ляпнул в ответ на вопрос о недопонимании с наставником: «Мое мнение – игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все разногласие».

Язык мой – враг мой? Со слов Геркуса получилось, что президент и спортивный директор олицетворяют клуб, а главный тренер – рядовой персонал ограниченных задач. Детская категоричность удивляет, ведь за время Ильи Леонидовича в «Локомотиве» он не сделал ни одной ставки за 10-15 млн евро.

Мы попросту не знаем, насколько Геркус хорош в рискованных больших трансферах. Выборка маленькая, а приглашенные футболисты намекают, что нашел их не Семин, не Геркус, а немец Эрик Штоффельсхаус, экономист по сбыту и снабжению, работавший детским тренером и менеджером в «Шальке», а позже в Канаде.

Но Геркус так часто повторяет мысль, что он самый главный в «Локомотиве», что Юрий Павлович правильно рассудил - его хотят сделать свадебным генералом в вопросах трансферов накануне старта в ЛЧ. И написал ответ, который растворил в кислоте резкость Геркуса. Полностью сообщение можете прочитать здесь, а ниже приведем самые убойные панчи.

«Уважаемый Илья Леонидович, не нужно отделять тренера от клуба. Мы с Вами – два равноценных менеджера, нанятых компанией РЖД».

Семин полностью прав, Геркус не владелец и даже не совладелец «Локомотива», как и Юрий Павлович. О том, что у президента нет денежного влияния на клуб, тренер еще напомнит, явно не без удовольствия.

«Ту бизнес-модель, о которой говорите вы, „Локомотив“ уже проходил с 2010 по 2016 год. Президент и спортивный директор наняли шестерых отличных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков».

Камень в огород зятя Смородской, но и тут все верно. С 2010 по 2016 год на трансферы потратили почти 100 млн евро, набрали игроков, которым платили дикие деньги. Чисто вымели третий-четвертый бюджет РФПЛ, чтобы выиграть Кубок России и оставить Семину состав, с которым тот был восьмым в РФПЛ год назад.

«Моя бизнес-модель – 11 трофеев из 14, которые он когда-либо выигрывал. Это десятки тысяч болельщиков, прогрессирующие игроки, кое-кого из которых вы со спортивным директором хотите продать».

Хотя 11 трофеев за 23 года не «бизнес-модель», конечно же, а строчка в резюме, это важные слова. Семин явно жалуется нам на то, что как минимум Кверквелию, Игоря Денисова и братьев Миранчуков мечтают продать по чемпионской цене. Это потеря половины команды накануне старта в ЛЧ. Финансово выгодно, по-футбольному – никак нет.

«Двадцать три года в роли тренера „Локомотива“ позволяют мне считать себя частью клуба, от которого Вы меня отделяете. Убежден, что наравне с Вами имею право участвовать в селекции».

Вот тут Юрий Павлович немного передергивает. Геркус применяет модель, которая успешно существует во многих клубах. Перес предложил Зидану тренировать «Реал», не подбирая новичков и не имея права на решающие трансферные решения. Француз убеждал испанца, что Наваса и Бензема не нужно менять. В итоге Зинедин ушел на пике славы, но Флорентино даже для француза принципы не поменял. Футболистов не только в «Реале» покупает президент, а не тренер. Другое дело, что Моуриньо или Гвардиола сами решают, а Семин для «Локомотива» - местный Фергюсон, у него тоже должны быть права.

Кто же прав, Семин или Геркус?

Мальчику Юре (Павловичу) уже 71 годик, мальчику Илюше (Леонидовичу) – 45 лет. Со стороны забавно, что они у всех на глазах дерутся в песочнице, в которую полностью государственная компания с 2010 года вбухала более полумиллиарда долларов. При этом и Семин почти полностью прав, и Геркус отчасти не ошибается!

Природной доверчивостью Юрия Павловича вполне могут пользоваться недобросовестные агенты, загоняя «неликвид» по двойной цене после титула. Но и чемпион России прав - у тренера надо спрашивать, совершая трансферы. Наставник ставит тактику, создает коллектив. Конечно, Семин славится работой с трудными подростками и умеет к себе располагать, но «вслепую» нельзя тренировать.

А сама публичная дискуссия Семина и Геркуса намекает нам, что «Локомотив» - здоровый клуб. В отличие от «Спартака» и «Зенита», например. Все знают, что под Карреру «копают» активно его же начальники. Но делают это трусливо, в стиле свиней, натасканных искать трюфели, но находящих лишь мусор. Ни для кого также не секрет, что в Санкт-Петербурге сам черт ногу сломит, если захочет выяснить, остались ли на футбольном «Титанике» профессионалы.

Тогда как в «Локомотиве» все открыто. У Геркуса прорезался юношеский максимализм, явно раздосадован, что Фурсенко не уволили в его пользу в Санкт-Петербурге, и начал борьбу за власть хотя бы в Москве. Пусть ссора двух чемпионов России получилась немножко девичьей, зато драка свежая и приятная. Геркус попробовал заявить, что в «Локомотиве» он - верховная власть. На что Семин резонно подметил, что в нынешней ситуации у тренера на руках все козыри – чемпионство и общественное мнение.

Весной 2017 года злостные хулиганы «Локомотива» скандировали: «Илья Геркус – петушок» (и грубее были «заряды»), так что вряд ли президенту стоит публично воевать с Семиным, это путь в никуда. Плюс представитель совета директоров технично подколол обе стороны: напомнил, что в «Локомотиве» не диктатура, Геркус или Семин единолично не протащат ни один трансфер. И это правильно, ведь клуб-то государственный. Надо думать, кого и зачем покупать, или не продавать.

Геркус может извлечь выгоды из атаки Семина?

Юрий Павлович уронил Илью Леонидовича на пол и, когда бил ногами, приговаривал: «Умею бить так, что сверху следов не будет, не переживайте. Я Вас вежливо приложу. Закрывайтесь руками, чего же Вы не закрываетесь? Я ведь просто проверяю, Вы умный или мстительный президент – очень мне интересно». Понятно ведь, что даже чемпионство не делает Геркуса новым Мончи, а Семина - непогрешимым тренером.

Первый едва не уволил второго – никакого титула могло не быть. Второй неожиданно взял «золото», а летом прошлого года возмущался, что его не поставили в известность о покупке некоего старика с хулиганскими замашками Фарфана. А через полгода Семин называл перуанца не только Форланом, но даже гением, души в нем не чает как в футболисте. При этом Юрий Павлович лоббировал подписание форварда без голов Портнягина, и контракт там с зарплатой в 50 тысяч рублей в месяц.

Будь Геркус опытнее как президент, он бы давно научился «впаривать» Семину игроков, выбранных Штоффельсхаусом. Понятно ведь, что это немец занимается селекцией. Бывший работник «Зенита» Геркус вряд ли гениальный футбольный аналитик. Но если Илья Леонидович будет и дальше публично и неумело нападать на Семина, то снова окажется в нокауте после ответа легендарного для «Локомотива» тренера. Проиграв Юрию Павловичу, у него не будет шансов осуществить мечту – управлять «Зенитом».

Логично, что Геркус жаждет власти, его заявления об этом прямо говорят, аппетит внутреннего демона растет во время успехов. Семину же интересен футбол – не гордый, «Мордовию» тренировал. И поскольку это Юрий Павлович сделал «Локомотив» первым в России и вернул клуб в Лигу чемпионов, Илья Леонидович зря включает режим Гинера. У него нет прав диктовать селекционные условия главному тренеру.

Зато Геркус всегда может объяснить Семину свою позицию по тому или иному игроку. Иногда придется надавить, как в случае с Фарфаном, но игра стоит свеч. Даже если каждый по отдельности менеджер «железнодорожников» склонен к ошибкам на трансферном рынке, сообща они заполучили Кверквелию, Рыбуса, Эдера, Денисова, Ари и Фарфана менее чем за пять миллионов евро в сумме. Чемпионство этого состава «Локомотива» - успех и Геркуса, и Семина.

Мама с папой одинаково любят обоих (Юрия Павловича - больше, но признавать нельзя). Менеджерам не стоит ссориться, ведь молодой легко может немножко уступить, не позволив опытному наделать глупостей и убрать с себя полную ответственность за трансферы. Учитывая, что тирада Юрия Павловича завершается словами «в остальном же у нас с Вами разногласий нет», можно заключить, что мы стали свидетелями киношной семейной терапии.

Уселись на диване в Инстаграме, обсудили разногласия, возможно, пришли к общему знаменателю. Если Геркус грамотно отреагирует на то, как его публично выпорол Семин – внучка Юрия Павловича, которая, по слухам, ведет его страничку, окажется посредником накануне удачной трансферной кампании чемпионов. А вот если ставить вопрос ребром – или он, или я, то между тренером и президентом в РЖД выберут того, кто выиграл 11 из 14 трофеев в истории «Локомотива».

Немудрый президент автоматически становится бесполезным, а позже и вредным, так что Геркус вовремя нарвался на избиение Семиным – будет грамотнее подбирать слова и не переоценивать свою роль в истории единичного сенсационного успеха «Локомотива». Все ведь только начинается, настоящей проверкой для команды и клуба станет следующий сезон.